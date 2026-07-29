El 'boom' de los centros de datos para la IA dispara el gasto mundial en TI hasta los 6,37 billones de dólares

Las claves

Las claves Generado con IA El gasto mundial en tecnologías de la información alcanzará los 6,37 billones de dólares, impulsado por el auge de la inteligencia artificial. La inversión en centros de datos crecerá un 62,5% en 2026, hasta los 822.000 millones de dólares, según las últimas previsiones de Gartner. El segmento de infraestructura como servicio (IaaS) aumentará un 29,3%, mientras que el software crecerá un 15,5% gracias a la adaptación a la IA. Dispositivos, servicios y comunicaciones muestran crecimientos más modestos, afectados por factores como el encarecimiento de la memoria y la presión inflacionista.

Cada trimestre que pasa, los analistas del sector tecnológico se ven obligados a corregir al alza cifras que hace apenas unos meses parecían ya extraordinariamente ambiciosas en cuanto al gasto en soluciones y servicios digitales se refiere. La última firma en revisar sus previsiones ha sido Gartner, que ha elevado sus estimaciones para situar el gasto mundial en tecnologías de la información en el entorno de los 6,37 billones de dólares. Récord absoluto de la serie histórico a la sazón de un crecimiento del 14,2% respecto al curso pasado.

Basta comparar esta previsión con las que la propia Gartner publicó a lo largo del año para entender la velocidad del fenómeno que nos ocupa. En octubre de 2025 la firma hablaba de un crecimiento del 9,8% y de un gasto total de 6,08 billones de dólares. En febrero de 2026 la cifra subió al 10,8%, con 6,15 billones previstos. En abril, la revisión saltó al 13,5% y a 6,31 billones. Cinco meses después, en julio, la previsión ya habla de 14,2% y 6,37 billones.

Cuatro actualizaciones en menos de un año y todas apuntando en la misma dirección: al alza, y siempre por el mismo motivo.

Y es que el telón de fondo de este momento tan dulce está en el 'boom' de la inteligencia artificial y las ingentes inversiones que trae aparejada en centros de datos y soluciones digitales de nuevo cuño. No en vano, el gasto destinado a sistemas para centros de datos es la partida que más crece, pasando de 506.000 millones de dólares en 2025 a 822.000 millones en 2026, un incremento del 62,5%.

La cifra llama todavía más la atención si se compara con la que Gartner manejaba en febrero para este mismo apartado, cuando hablaba de solo un 3% de crecimiento y 653.000 millones de dólares. O lo que es lo mismo: en cinco meses la previsión sobre centros de datos se ha disparado en más de 20 puntos porcentuales, lo que da una idea de cuánto ha subestimado el propio mercado su capacidad de absorber inversión en infraestructura de IA.

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El segundo gran indicador de esta fiebre inversora es la infraestructura como servicio (IaaS), que pasará de 222.000 millones de dólares en 2025 a 287.000 millones en 2026, un 29,3% de crecimiento que en 2025 ya había sido del 25,3%. Este segmento engloba el alquiler de capacidad de cómputo, almacenamiento y redes en la nube, y funciona como complemento lógico del gasto en centros de datos: mientras estos últimos representan la construcción física de la capacidad, la IaaS es el mecanismo por el que las empresas sin músculo financiero para levantar sus propios data centers acceden a esa misma potencia bajo un modelo de consumo por uso.

A su vez, con 1,468 billones de dólares previstos para 2026 frente a los 1,271 billones de 2025, el software crecerá un 15,5%, por encima de la media general del 14,2% y del 13,9% que había registrado en 2025. Se trata, en volumen absoluto, del segundo bloque más grande de toda la tabla, solo por detrás de los servicios, y confirma que el negocio del software no está siendo desplazado por la explosión del hardware de IA, sino que crece a la par gracias a la reconversión de sus aplicaciones hacia lo que Gartner denomina software "listo para IA".

Estas cifras rompen, además, el discurso dominante en la industria, plagada de gurús que anticipan el 'SaaSpocalypse' y el fin de muchos de los grandes actores del software empresarial a causa de la inteligencia artificial y el vibe coding.

Frente a esta lectura simplista, las cifras de Gartner denotan cómo estos actores también están capitalizando el 'boom' de la IA, incorporando capas de inteligencia artificial generativa que elevan su precio de venta y, con ello, su peso en la facturación total del sector. Gartner habla, de forma acertada, de una revalorización acelerada de toda la cadena de software de negocio.

Dispositivos, servicios y comunicaciones avanzan a ritmo modesto

Frente al vértigo de los centros de datos y la IaaS, el resto de segmentos avanza con pies de plomo. Los dispositivos pasarán de 790.000 millones a 868.000 millones de dólares, un 9,8% de crecimiento casi idéntico al 9,7% de 2025. Es, de hecho, un mercado maduro, sin sobresaltos, aunque condicionado por el encarecimiento de los precios de la memoria, un factor que Gartner ya señalaba en su informe de febrero como freno estructural a la renovación de equipos.

Por su parte, los servicios subirán de 1,492 billones a 1,570 billones de dólares (un 5,3% frente al 3,8% del año anterior) y las comunicaciones pasarán de 1,296 billones a 1,354 billones (un 4,4% frente al 3,3% previo). Son, junto a los dispositivos, los tres segmentos con menor crecimiento relativo de toda la tabla.