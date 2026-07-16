Un nuevo jugador para la lucha contra el fraude digital: la española Veridas se fusiona con Fourthline

Las claves

Las claves Generado con IA Veridas (España) y Fourthline (Países Bajos) se fusionan para crear una nueva entidad que combatirá el fraude de identidad digital en Europa, EE.UU. y Latinoamérica. La nueva compañía integrará tecnologías de inteligencia artificial para verificación de identidad, cumplimiento normativo, detección de blanqueo, firma electrónica y autenticación biométrica. Se prevé que la entidad conjunta gestione 115 millones de verificaciones en 2024 y opere en más de 50 países. La operación es financiada por Finch Capital, Rabo Investments y otros, mientras que BBVA mantendrá su participación tras la fusión.

La española Veridas y la neerlandesa Fourthline han anunciado su fusión en una sola entidad con la intención de crear un gigante europeo que combata el fraude de identidad digital en todo el territorio, garantice el cumplimiento normativo en el sector bancario y expanda su influencia en los mercados de Estados Unidos y América Latina.

Aunque aún no ha trascendido el nombre de la nueva plataforma, se espera que la unión se cierre durante el segundo semestre del año -se encuentra sujeta a los controles regulatorios pertinentes- y que empiece a operar con una arquitectura de inteligencia artificial integrada.

De este modo, Veridas aporta tecnologías propias de identidad y antifraude y Fourthline su capa de gestión de cumplimiento normativo (KYC/AML) para el sector bancario. El nuevo jugador comenzará con un flujo financiero positivo y espera gestionar unas 115 millones de verificaciones durante este mismo ejercicio y operar en más de 50 países de todo el mundo.

La unión confluirá en una plataforma que cubrirá la verificación de identidad, cumplimiento normativo, detección y monitorización de blanqueo de capitales, firma electrónica, verificación de cuentas bancarias y autenticación biométrica.

La transacción será financiada parcialmente por Finch Capital (inversor actual de Fourthline) y otros nuevos actores como Rabo Investments. Accionistas de Veridas, como BBVA, mantendrán su participación en la entidad combinada tras la finalización de la fusión.

El fraude digital repunta a pasos agigantados

La nueva compañía aterriza en un contexto en el que el fraude digital se ha disparado con el auge de la inteligencia artificial: suplantar una identidad sólo lleva 33 segundos. Además, en nuestro país, el fraude online aumentó un 27% en 2024, según datos del Banco de España.

“La línea entre la vida física y la digital ya no existe, y el problema es que en ese mundo digital la confianza no estaba garantizada desde el principio”, explicaba Eduardo Azanza, CEO de Veridas, en una reciente entrevista con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL.

Tras el movimiento de mercado, asegura: “Nacimos hace una década con la visión de que personas y empresas tienen que operar en internet de manera segura y con identidades reales. Esta misión es más necesaria que nunca en un mundo con fraudes impulsados por IA, y donde la complejidad regulatoria y las oportunidades de mercado avanzan a gran velocidad”.

Por su parte, el máximo mandatario de Fourthline, Paul Stoddart, ha declarado que “tenemos la oportunidad de extender nuestra actividad dentro de Europa y adentrarnos aún más en Estados Unidos y Latinoamérica, uno de los mercados financieros más dinámicos y de más rápida digitalización de todo el globo”.