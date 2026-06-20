Dayne Turbitt (Snowflake EMEA): "Hablamos mucho de soberanía en Europa, pero la palabra clave es confianza"

Las claves

Las claves Generado con IA Dayne Turbitt, vicepresidente sénior de Snowflake en EMEA, destaca que la confianza es clave para la soberanía tecnológica en Europa. Snowflake basa su modelo de negocio en la flexibilidad y la gobernanza de datos, lo que ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar datos en la nube de forma eficiente. El modelo de licencia por consumo de Snowflake facilita el acceso a la gestión avanzada de datos para pequeñas y medianas empresas, impulsando la democratización de los datos. Snowflake está experimentando un fuerte crecimiento en Europa, con Reino Unido como principal mercado y con España, Italia y Francia mostrando incrementos destacados.

Se está hablando y mucho de soberanía tecnológica, de cómo Europa está tratando de posicionarse ante el mundo en materia tecnológica para mostrarse menos dependiente de otros gigantes como EEUU o China. Dicho de otra manera, el Viejo Continente quiere ser gigante de verdad.

Y hablamos ya no solo de ciberseguridad, sino de algoritmos, de almacenamiento de datos, de desarrollo de software…

Esta primavera, DISRUPTORES ha podido pulsar este ambiente geoestratégico a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, evidentemente, no se ven las cosas igual que aquí en Europa. El concepto soberanía no acaba de significar lo mismo.

Un ejemplo de ello es Snowflake, una compañía dedicada a la IA para la gestión de datos empresariales en la nube, y que ha demostrado en su último congreso que la soberanía importa cada vez más. El código abierto ha ganado posiciones y la flexibilidad es una palabra muy utilizada.

De hecho, los diferentes directivos que tomaron la palabra en el Summit de San Francisco convirtieron el concepto de flexibilidad en sinónimo de soberanía. O sea, nada que ver con las ideas que manejamos aquí.

DISRUPTORES tuvo la ocasión de hablar unos minutos con Dayne Turbitt, vicepresidente sénior de la compañía en la región EMEA, para abordar esta y otras cuestiones. El directivo, además, aporta otra palabra como sinónimo de soberanía: confianza.

"Creo que lo principal, la gran conversación, especialmente en el contexto europeo con todas las tensiones geopolíticas actuales, es la confianza. ¿Cómo confiamos en nuestro proveedor? ¿Cómo confiamos en la plataforma? ¿Cómo confiamos en nuestros datos? ¿Dónde están almacenados nuestros datos?", resume.

Turbitt profundiza un poco más en estos argumentos. "Hablamos mucho de soberanía en Europa, pero la gran pregunta que debemos hacernos tiene que ver con la confianza. Eso es realmente bueno para Snowflake porque fuimos fundados sobre la base de trabajar con datos de misión crítica. Así que la confianza y la gobernanza son el núcleo de la plataforma", admite.

Y añade: "Luego está también el advenimiento de que, si voy a usar IA, ¿puedo confiar en los datos? Necesitas un conjunto de datos gobernados de alta fidelidad para obtener resultados precisos y eso nos coloca en una situación muy fuerte".

Está muy bien hablar de la confianza y de la flexibilidad para los clientes como sinónimos de soberanía, pero ante estas explicaciones conviene intentar que el directivo asuma la soberanía tal y como la vemos en Europa.

Ante la alta dependencia de plataformas tecnológicas y de almacenamiento de datos como AWS, ¿cómo garantiza Snowflake que sus clientes mantengan su independencia?

"Las empresas pequeñas no necesitan contratar a un ejército de científicos de datos para construir infraestructura"

También suele aparecer la palabra gobernanza asociada a la de soberanía. Sobre ello, recalca el directivo de Snowflake que "creo que hay dos niveles de gobernanza y Horizon –una de las herramientas de la compañía- es probablemente la mejor capa de gobernanza del mercado, tiene algunas tecnologías innatas que se prestan a la regulación y gobernanza en Europa".

Otro prisma que es pertinente analizar con el responsable de Snowflake en EMEA es el de cómo las empresas medianas y pequeñas –la gran mayoría en la mayoría de países europeos, entre ellos España- pueden subirse al carro de la gestión de datos en la nube, entender la importancia que puede tener para ellos dar este paso.

"Lo que es realmente interesante de Snowflake es que desde el principio comenzamos con un modelo de licencia único: nuestro modelo de licencia se basa en el consumo, lo cual es inusual en el negocio de SaaS. Seguro que oyes mucho sobre el apocalipsis del SaaS y que las licencias basadas en asientos están en entredicho. Nosotros nunca hemos basado las licencias en asientos. Solo pagas por lo que usas y hemos separado lo que llamamos computación y almacenamiento", concede.

En resumen, "las empresas pequeñas no necesitan contratar a un ejército de científicos de datos para construir infraestructura; Snowflake es el 'botón fácil' para eso". Igual hace cinco años esta compañía solo tenía en el punto de mira a grandes empresas, pero eso va cambiando poco a poco: "Lo que creo que ha cambiado es la democratización de los datos. Encontrarás empresas pequeñas que tienen grandes requisitos de datos. Y hay una ventaja competitiva. Así que ese cambio del panorama con la IA ha permitido a las empresas más pequeñas ser muy ágiles y eso impulsa más demanda para Snowflake, y eso combinado con nuestro modelo de licencia lo hace muy rentable".

El futuro y los retos

Para hablar de futuro, de los retos que vienen, Turbitt rescata el concepto de soberanía. "Europa está luchando ahora mismo con este concepto de la dependencia de las empresas de software estadounidenses. Hay una tendencia actual de soberanía y de eso evolucionarán socios de confianza y marcos de confianza. Ese es un elemento que continuará durante los próximos dos o tres años. El otro cambio es la innovación en IA. Europa se beneficiará de eso al aplicar esa tecnología a problemas de negocio, procesos de negocio y, de nuevo, vuelvo al ejemplo de la pequeña empresa: ahora puedes operar como un gigante porque puedes entrenar agentes, el idioma ya no es una barrera, la cultura ya no es una barrera, así que puedes operar a una escala que hace cinco años necesitarías una empresa multinacional gigante para hacer", especifica el directivo.

Todo lo anterior, sumado, hace que las cifras de Snowflake estén creciendo y que Europa esté ganando cuota de mercado para la compañía.

"Tuvimos un crecimiento realmente bueno y seguimos viendo un crecimiento muy fuerte en toda EMEA. Reino Unido es nuestro mayor negocio y está creciendo cerca del 34%. España sigue creciendo, Italia sigue creciendo, Francia también". Por cierto, con respecto a nuestro país, Turbitt lo sitúa en media tabla en relación con países europeos.