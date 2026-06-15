Ivo Ivanov (DE-CIX): "La presión sobre internet está ahora mismo en la latencia"

Las claves

Las claves Generado con IA La latencia y la calidad de conexión son ahora tan importantes como el ancho de banda en el mercado de la interconexión, según el CEO de DE-CIX, Ivo Ivanov. DE-CIX ha aumentado un 25% su infraestructura de redes y un 40% su capacidad, reforzando su presencia en los Balcanes tras la compra del operador BIX. La Península Ibérica, especialmente el triángulo Madrid-Lisboa-Barcelona, se consolida como nodo estratégico de interconexión entre Europa, África y América, con importantes inversiones en inteligencia artificial. Un estudio de DE-CIX revela que el 88% de los usuarios cambiaría de proveedor si su conexión falla, y que la calidad de la experiencia digital depende cada vez más de la fiabilidad y la baja latencia.

El mercado de la interconexión se ha consolidado y empieza a exigir nuevas demandas al calor de la explosión de tecnologías como la nube y la inteligencia artificial. Esta es la idea central que defiende el jugador de puntos de intercambio, DE-CIX, que ve, según ha explicado su CEO, Ivo Ivanov, en rueda de prensa, en la latencia y la calidad de conexión las nuevas monedas de cambio, tan importantes como el ancho de banda.

Para la empresa, el rendimiento real pasa por ganar milisegundos y acercar la infraestructura al usuario en sectores como la propia IA, la automoción o la incipiente industria robótica, entre otros. El directivo cree que hay otros aspectos importantes como la seguridad y la soberanía digital en este nuevo escenario, pero, reiteraba: “La presión sobre Internet está ahora mismo en la latencia”.

Bajo estas demandas, la compañía de origen alemán ha repuntado su actividad en los últimos meses, aumentando un 25% su infraestructura de redes conectadas (cuenta con más de 4.300), y un 40% su capacidad, hasta alcanzar los más de 220Tb.

Todo ello, en un ecosistema que necesita tanto de los grandes hubs de interconexión como los famosos FLAP (Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París) como de nodos regionales donde los datos deben procesarse de manera local. Como ejemplo de esto último, la firma acaba de comprar el operador búlgaro BIX para afianzar su presencia en terreno balcánico.

En este sentido, Ivanov subrayaba también el carácter estratégico que ha adquirido la Península Ibérica, con el denominado “triángulo mágico” de Madrid-Lisboa-Barcelona como núcleo central.

La región se ha consolidado como punto de interconexión entre Europa, África y América. Las estadísticas así lo avalan: tiene más de 100 centros de datos, 800 redes conectadas, 35 cables submarinos y 400MW de capacidad TI instalada.

En concreto, España se está convirtiendo en un importante polo de atracción para la inteligencia artificial a hiperescala, con importantes inversiones de los gigantes digitales como AWS y Microsoft en Aragón o Meta en Castilla-La Mancha. Entre todas, suman un montante de cerca de 45.000 millones de euros.

Y, Madrid, por su parte, acumula 66 data centers, 491 redes conectadas y 23,1Tb de capacidad. El ejecutivo recordaba que DE-CIX cumple este año una década en la capital española y que durante el ejercicio pasado multiplicó su capacidad casi en un 50%.

La previsión es que alcance entre 600MW y un GW de capacidad para 2030, aunque, para ello hay que sortear retos “críticos” como el acceso a la energía, lo que puede acabar convirtiéndose en un cuello de botella para la industria.

La experiencia de usuario, en el punto de mira

La compañía aprovechó el encuentro para presentar un estudio que arroja los principales problemas de estabilidad que afectan a los consumidores finales en España. Denominado Desafío de latencia, y basado en más de 1.500 entrevistas a todos los segmentos de la población, encuentra, entre sus principales conclusiones, que hay varios momentos críticos en los que la conexión no puede fallar, a riesgo de generar impactos emocionales como frustración y estrés.

Por ejemplo, el 65,1% de los encuestados asegura que Internet no puede quedarse colgado a la hora de realizar transacciones online relacionadas con los pagos y la banca digital. A este, le sigue el trabajo o las actividades profesionales (54,3%), mientras que el error cuando se están utilizando redes sociales, jugando a videojuegos o usando herramientas de IA no es tan castigado por los ciudadanos (21,2%, 10,6% y 9,9%, respectivamente).

Al respecto, hasta el 88% cambiaría de proveedor de telecomunicaciones si encuentra conexiones deficientes de manera recurrente. Y es que, la mitad de los preguntados se frustra si una página web, una aplicación o un vídeo tarda más de cuatro segundos en cargar; y el 14% espera una respuesta prácticamente instantánea.

Por último, el informe incide en la importancia de internet como elemento básico de nuestra vida equiparable a la electricidad y al agua corriente y hace hincapié en la “falsa ilusión” de la velocidad: el 15% echa la culpa de estos problemas a las infraestructuras del país, aunque la mayoría piensa que son buenas o muy buenas.

En este sentido, Ivanov recordaba de nuevo que el ancho de banda por sí solo ya no es suficiente: “La calidad de la experiencia digital depende cada vez más de la calidad con la que los datos viajan entre redes. La fiabilidad, la capacidad de respuesta y la resiliencia son igual de importantes”, concluía.