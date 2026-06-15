El CTO de Dell detalla cómo integrar agentes IA en un flujo de trabajo: “Con identidad propia y autorización controlada”

Las claves

Las claves Generado con IA John Roese, CTO de Dell, aclara que un agente IA debe ser autónomo, capaz de razonar y ejecutar tareas sin supervisión humana. Dell apuesta por una arquitectura federada de agentes IA, con plataformas centrales controladas y otras especializadas para distintas áreas de negocio. La seguridad y la gestión de identidad son esenciales: todos los agentes tienen identidad propia y autorización controlada bajo estándares de 'confianza cero'. El uso de agentes IA cambia la dinámica organizativa, permitiendo flujos de trabajo más eficientes y eliminando intermediarios en la toma de decisiones.

“Es obvio que todavía hay muchísima confusión sobre lo que es un agente IA. El término se ha usado exageradamente. Oyes decir que los agentes pueden hacer cosas buenas y malas… Y si no sabes lo que es un agente, cualquier cosa que pueda serlo es un riesgo potencial”.

John Roese, CTO y CaiO (es decir, jefe de tecnología y de inteligencia artificial) de Dell Technollogies, es, a decir de algunos de sus compañeros de trabajo, una de las grandes luminarias en el terreno de la IA. Alguien con las ideas muy claras, en este novedoso campo. Y DISRUPTORES - EL ESPAÑOL tuvo la ocasión en Las Vegas, junto con un grupo internacional de colegas, de participar durante el Tech World en una abierta conversación con él y con John Scimone, jefe de seguridad para el despliegue de agentes.

Roese prosigue su introducción a la materia: “Lo primero es aclarar que una funcionalidad automatizada en una herramienta IA no es un agente. A menos que opere de manera autónoma, que tenga la capacidad de razonar y que pueda ejecutar [una tarea] sin necesitar supervisión humana, no es un agente autónomo”.

“Y probablemente tendrás un tipo de seguridad diferente para esas herramientas”, prosigue. “Con un agente autónomo, una de las primeras cosas que la gente descubre rápidamente es que, si tengo un mundo en el que mi empleado básico tiene una tropa de empleados que yo no puedo supervisar, no sé lo que están haciendo y tienen acceso a mis herramientas y mis datos, hay motivos para sentirme muy preocupado”.

“Así que es esencial empezar a tener algún nivel de control sobre la gestión de identidades y las políticas de control de esas cosas. Y, en segundo lugar, cuando entiendes lo que es, comprendes que tu aproximación a cómo deben ser autorizados a comportarse debe asegurarse de que son controlables. Y si no lo son, puedo anticipar que será una mala y arriesgada experiencia”.

"Una funcionalidad automatizada en una herramienta IA no es un agente" John Roese, CTO de Dell Technologies

“Así es”, reafirma su colega Scimone. “Y me temo que la reacción natural humana es la incertidumbre, incluso miedo, al afrontar estas situaciones mal entendidas. Pero, si se trata de agentes fundacionales, las necesidades de seguridad no son diferentes de las de cualquier tecnología añadida. Necesitas ser capaz de identificar el ente, protegerlo, detectarlo y ser capaz de dar respuesta y recuperarlo si las cosas se tuercen”.

“Cuando configuras inicialmente una plataforma de agentes y un programa agéntico más amplio, al establecer los estándares iniciales de política de seguridad y gobernanza, los agentes pueden ser más fiables en algunos casos que los humanos. Si están bien diseñados, sus instancias, lograr resultados seguros es perfectamente posible y puede hacerse a gran escala”, asegura el CSO de Dell.

Diferentes plataformas de agentes

Sobre la manera de integrar a los agentes, Roese reflexiona: “¿Es homogéneo el trabajo en toda tu organización? La respuesta es no. Diferentes unidades de negocio realizan distintos tipos de trabajo. Tienen expectativas y objetivos diferentes. Así que, al principio tomamos varias decisiones sobre cómo dar estructura a los agentes en producción en Dell. Una de ellas fue establecer una topología de tipo federado de dos anillos. Eso significaba que habría algunas plataformas agentes de propósito general. Eran los puntos de control. Estaban controladas de forma centralizada, muy seguras”.

“No necesariamente están alineados con ningún caso de uso concreto. Podían hacer cualquier cosa”, continúa Roese. “Pero al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que cuando entras en nuestra organización de ventas o ingeniería, la forma en que quieres presentar a los agentes y desplegarlos puede ser muy especializada para ese entorno”.

El CTO y el CSO de Dell, durante una conversación con la prensa en el marco del 'Dell Technologies World'. Julio Miravalls

“Por ejemplo, los asistentes de programación ahora son plataformas agentes. Pero la clave era que estas plataformas centrales de agentes, aunque son de propósito general y te dan la capacidad de controlar todas las demás, no están optimizadas para ventas, servicios o cadena de suministro. Así que la arquitectura federada planteaba que habría dos tipos de arquitecturas o plataformas agentes: unas de propósito general y centralizadas, que actúan como puntos de control y plataformas universales, y otras aptas para su propósito específico”.

Roese entra en detalles: “Estas plataformas fueron seleccionadas muy específicamente, porque podían optimizar nuestra cadena de suministro de una manera diferente a nuestra organización de ventas. Pero no asumimos que estuvieran aisladas, porque la palabra federado significa que hay una relación entre ellas. Y la establecimos. Por ejemplo, no permitimos comunicarse entre sí a plataformas para el anillo exterior. No quiero que mis agentes de ventas hablen con mis agentes de ingeniería. Tienen que pasar por el anillo interior para poder hacerlo y así poder controlarlos”.

"Los agentes pueden ser más fiables en algunos casos que los humanos" John Scimone, jefe de seguridad para el despliegue de agentes de Dell Technologies

“Tomamos la decisión de que todos los agentes, independientemente de la plataforma, interna, externa o centralizada, estarían bajo el mismo paraguas de seguridad. Se les asignaría una identidad Dell y estarían bajo nuestra minuciosa autorización, con los mismos estándares de observabilidad”.

“Si el trabajo está federado dentro de una empresa y si los agentes digitalizan el trabajo, entonces tiene sentido la capacidad de optimizar cómo lo hacen. La idea de hacerlo eficazmente con un único enfoque y una sola plataforma no tenía sentido para una empresa de nuestra escala. Si eres una empresa muy pequeña, probablemente tengas una sola plataforma. Si tienes una gran empresa, serán muchas. La elección es si existen aisladas de forma aleatoria o si creas una arquitectura que proporcione gobernanza, conectividad y control”.

‘Confianza cero’

Scimone precisa que “los agentes necesitan identidades gestionadas, para poder aplicar procesos de autorización detallados y controles de acceso. Sin embargo, hay cierto matiz: en ocasiones, un agente estará actuando en nombre de una identidad humana, o como agente personal. Sería diferente de un agente diseñado para flujos de trabajo en segundo plano, en nombre de la empresa. Por eso creemos fundamental contar con un único estándar central y plataforma para la gestión de accesos de identidad, integrado en nuestra plataforma de autenticación. Es muy importante tener bien entendidos los límites de seguridad de antemano, pero también la capacidad de parar si las cosas van de forma inesperada. Confianza cero”.

El responsable de seguridad en el despliegue de agentes estima que “todavía tenemos que considerar cosas como el privilegio mínimo. No deberíamos tener un agente superpoderoso que pueda hacer todo cualquier día de cualquier manera. Debemos pensar en denegar todo permiso por excepción. Tener registros y telemetría robustos para poder entender, monitorizar y auditar después lo que hacen”.

Roese refuerza la idea de aplicar el criterio de ‘confianza cero’: “Si estás construyendo algo nuevo, deberías empezar con una completa adhesión a los principios de confianza cero. Nuestra recomendación y la razón por la que cada agente es único es evitar movimientos laterales. Es una oportunidad: si realmente crees en la ‘confianza cero’, al construir tu arquitectura agentica desde una hoja en blanco, aplícala desde el primer día. Te ahorrará mucho tiempo y energía a largo plazo”.

Scimone reconoce que ha habido casos en los que el uso de agentes ha producido problemas e incluso catástrofes empresariales: “Por naturaleza, los agentes no son malintencionados, aunque prevemos que los habrá creados para fines maliciosos. Una de las cosas que los hace tan poderosos es que son absolutamente implacables para alcanzar sus objetivos. Si no están bien diseñados y gestionados pueden producir resultados no intencionados y perjudiciales. Hay que diseñarlos de manera muy reflexiva”.

“También pueden ser manipulados por actores maliciosos, que podría ser un empleado interno o una entidad externa, aunque los agentes no estén diseñados inherentemente como maliciosos. Por eso es tan importante desde el primer día, cuando pones en marcha un programa agente, crear las instancias de forma reflexiva, con una arquitectura de confianza cero y políticas de gobernanza. Quizás, más adelante puedas asumir un poco más de flexibilidad. Pero todo esto es un continuo de gestión de riesgos”, sentencia Scimone.

El orden jerárquico

Le preguntamos a Roese sobre la idea que queda flotando de unos agentes que controlan a otros y, ¿también tienen que reportar a su vez a otros agentes superiores, como si se reprodujera un esquema jerárquico humano?

"Si no sabes lo que es un agente, cualquier cosa que pueda serlo es un riesgo potencial" John Roese, CTO de Dell Technologies

“En el mundo de la fantasía, los agentes son seres totalmente autónomos y conscientes que pueden hacer cualquier cosa. En el mundo real hay dos corrientes de pensamiento. Para lo que los usamos, la forma correcta en nuestra opinión es enfocarnos en trabajos específicos. Procesos o trabajos que hoy no funcionan tan bien porque nuestra estructura organizativa y la forma en que hemos hecho el trabajo humano lo están dificultando. Por ejemplo, estamos creando muchos agentes diferentes, con una cosa en común: no actúan, su trabajo es acortar el camino entre los datos críticos y el responsable de la toma de decisiones que los necesita…”.

“Pero un agente autónomo puede hacer más cosas, si le pido que, en mi nombre, obtenga y me facilite información en tiempo real de cada cliente, lo hace. Si se lo pido a la organización humana, se celebrarán reuniones, se crearán paneles y un mes después recibiré mi informe. Hemos creado agentes a los que puedo dar acceso a los datos en mi nombre. Eso cambia la dinámica organizativa”.

“Son capacidades cuyo efecto es cambiar la forma en que se realiza el trabajo, no a nivel individual, sino en el desarrollo de los flujos de trabajo en la empresa. Y a veces esos flujos de trabajo cruzan los límites de la organización. El truco está en encontrar los que realmente importan. Es seguir un patrón. Hay muchos patrones: de higiene, coordinación, productividad… Pero todo se correlaciona en cómo cambia esta tecnología la interconexión y la forma en que la información y los flujos de trabajo se distribuyen en toda la empresa”.

“Lo que hemos hecho es desintermediar toda una jerarquía”, incide Roese. “Y uno de los mensajes que hemos dado a los líderes de la empresa, es que muchos, especialmente los ejecutivos, podían tener dos valores en el viejo mundo. Uno era lo que hacen. Tienen habilidades. Venden cosas, construyen cosas, y eso es muy importante. Pero algo, un poco nefasto, que debe revertirse, es que también eran los guardianes del conocimiento especial: ‘soy yo el proveedor de esta información, no la empresa’. Y el único camino lógico es pivotar hacia no ser un guardián de la información, sino dueño de resultados”.

“Pregúntele a cualquier ejecutivo, en cualquier lugar, cuánto de su identidad está ligada a lo que hace frente a lo que conoce. Y en el mundo de la IA, lo que sabes es irrelevante porque hay un sistema de inteligencia en algún lugar de la organización que tiene acceso a esos datos y ya los conoce. Lo que haces es lo realmente valioso”, remacha el CTO, precisando que sus dos primeros agentes fueron creados para “escribir papers” sobre las investigaciones y tecnologías que, por su posición, necesita entender.

¿Entonces -interroga este periodista a Roese, mientras se apea del estrado para acudir a su siguiente cita- llegaremos a ver incluso reuniones de ‘tormenta de idas’ a la que asistan los agentes IA por sí mismos?

“A veces los usamos ya. Los usamos para hacer mapas mentales y otras cosas. Son muy útiles para rellenar huecos. Te dan ideas, pero aún no te dan conclusiones. Pero si consideras tu tormenta de ideas como tu mapa mental y se lo entregas a un agente autónomo para pedirle que te dé una mejor respuesta, que te diga lo que ve, actuará como otra persona más en esa reunión y te aclarará más datos”.