Tanuja Randery (AWS): "Europa debe encontrar el equilibrio entre regulación e innovación si quiere ser competitiva en IA"

Tanuja Randery, vicepresidenta de AWS para EMEA, durante su intervención en AWS Summit Madrid 2026. AWS / Janus van den Eijnden

Las claves

Las claves Generado con IA Tanuja Randery, directora de AWS en EMEA, destaca la necesidad de que Europa equilibre regulación e innovación para ser competitiva en inteligencia artificial. El 61% de las organizaciones españolas ya utiliza inteligencia artificial, superando la media europea, y España está bien posicionada para liderar la transformación digital. AWS ha anunciado una inversión de 33.700 millones de euros en Aragón para ampliar su infraestructura cloud, generando un impacto económico y de empleo relevante. Randery subraya la importancia de la formación en capacidades digitales y el impulso a la diversidad en el sector tecnológico para aprovechar las oportunidades de la IA.

Desde hace cinco años, Tanuja Randery dirige la estrategia de Amazon Web Services (AWS) en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Una región que reúne algunos de los mercados más avanzados del mundo en materia digital, pero también algunos de los más exigentes cuando se habla de regulación, competencia e innovación.

La directiva pasó por Madrid hace unos días con motivo del AWS Summit 2026, la gran cita anual de la compañía en España. Un evento que reunió a miles de profesionales con ganas de conocer las novedades de la multinacional y, sobre todo, dar respuesta a una de las preguntas más repetidas en los últimos meses: cómo convertir el potencial de la inteligencia artificial en resultados reales.

El encuentro con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL tiene lugar tras la inauguración, en una de las salas que pueblan el piso superior del pabellón del recinto ferial Ifema, donde tiene lugar el congreso. Desde allí, las ventanas ofrecen una vista privilegiada.

La panorámica permite observar gran parte de la actividad que se desarrolla en la planta de abajo. Expositores, zonas de demostración, escenarios paralelos y movimiento, mucho movimiento, de los asistentes recorriendo sus pasillos, mientras que prácticamente sólo se habla de IA.

Con ese ir y venir de telón de fondo, la vicepresidenta en EMEA de AWS analiza con este medio temas como el momento que vive Europa en la carrera tecnológica global, los retos regulatorios del Viejo Continente, el peso de las startups o el protagonismo de España en este escenario.

Panorámica de AWS Summit Madrid 2026. Noelia Hernández

DISRUPTORES: En apenas unos años, la inteligencia artificial ha pasado de ser una tecnología emergente a convertirse en una prioridad. ¿Qué está cambiando realmente?

TANUJA RANDERY: Estamos ante la tecnología de adopción más rápida que hemos visto nunca. No existe una industria, un proceso o una persona que no vaya a beneficiarse de incrementos de productividad gracias a la inteligencia artificial. Por eso empresas, administraciones públicas y ciudadanos muestran tanto interés por ella, porque no hablamos únicamente de tecnología.

D.: La IA ya está transformando negocios, pero muchas empresas y organizaciones siguen en fase de experimentación. ¿Qué diferencia a unas de otras?

T.R.: Las organizaciones más avanzadas tienen varias características en común: la primera es que cuentan con una estrategia clara, saben exactamente qué procesos quieren transformar y qué objetivos persiguen. Puede tratarse de crecimiento, productividad, reducción de costes o acelerar la llegada de productos y servicios al mercado.

"Cuando hablamos de inteligencia artificial, no hablamos sólo de tecnología"

La segunda es que concentran recursos en un número limitado de prioridades, no intentan hacerlo todo al mismo tiempo.

Y la tercera es que despliegan soluciones a escala. No se quedan en la fase de experimentación o de prueba piloto, y ya están integrando la inteligencia artificial en su actividad diaria.

Además, todas comparten una apuesta decidida por el talento y las capacidades digitales. En España, aproximadamente el 17% de las organizaciones se encuentra ya en este grupo avanzado, frente a alrededor del 20% en Europa. No considero que sea una diferencia especialmente significativa, estamos hablando de niveles muy similares y de un enorme potencial de crecimiento.

D.: ¿Corre Europa el riesgo de quedarse atrás frente a Estados Unidos y China?

T.R.: Contamos con talento, investigación, empresas innovadoras y una gran capacidad industrial; sin embargo, necesitamos asegurarnos de que las compañías europeas pueden competir en igualdad de condiciones a escala global.

Para ello, uno de los aspectos fundamentales será facilitar la innovación y el crecimiento de las empresas tecnológicas. En este sentido, las startups son una parte esencial de cualquier ecosistema innovador y necesitan acceso a capital, acceso a mercados internacionales y capacidad para crecer rápidamente.

Regulación y soberanía digital

La conversación sobre inteligencia artificial acaba llevándonos, de manera inevitable, a otro de los grandes debates del sector tecnológico: la regulación. Bruselas ha convertido este asunto en una de sus prioridades, aunque no todos los actores implicados comparten la misma visión sobre cómo debe abordarse.

D.: Bruselas está impulsando nuevas regulaciones en torno a la inteligencia artificial y los datos. ¿Cómo ve AWS este proceso?

T.R.: Apoyamos la regulación. La seguridad, la privacidad y la protección de los datos son fundamentales, pero también creemos que Europa debe encontrar un equilibrio que le permita seguir siendo competitiva.

Nuestro análisis refleja una señal que merece atención: cuatro de cada diez startups están empezando a replantearse dónde desarrollar su crecimiento futuro. Son empresas con ambiciones globales que necesitan acceder a mercados internacionales y algunas consideran que el entorno regulatorio europeo es demasiado complejo o fragmentado.

"Los costes asociados al cumplimiento normativo pueden representar hasta 40 céntimos de cada euro invertido"

Según los datos del estudio, los costes asociados al cumplimiento normativo pueden llegar a representar hasta 40 céntimos de cada euro invertido. Eso significa menos recursos para innovación, contratación o desarrollo tecnológico.

D.: La independencia tecnológica se ha convertido en una prioridad para Bruselas. ¿Cómo responde AWS a ese debate?

T.R.: Cuando hablo con nuestros clientes, rara vez toman decisiones en función del país donde se encuentra la sede de una empresa. Lo que les importa es la calidad de la tecnología, la seguridad, el rendimiento, la escalabilidad y la capacidad de innovación. Nuestro trabajo consiste en ayudar a que las organizaciones europeas sean más competitivas.

Por eso diseñamos nuestra infraestructura bajo el principio de sovereign by design, o soberanía por diseño. Los clientes mantienen el control de sus datos, de sus claves de cifrado y de cómo gestionan sus cargas de trabajo. Creemos que la mejor forma de garantizar la soberanía digital es mediante controles técnicos verificables.

Tanuja Randery durante su 'keynote' en AWS Summit Madrid 2026. Noelia Hernández

Además, este año hemos lanzado la European Sovereign Cloud para aquellas organizaciones que requieren niveles adicionales de soberanía. Se trata de una infraestructura independiente, operada por residentes europeos y gobernada por una estructura específica para responder a los requisitos más exigentes del mercado.

Contará con un consejo de administración independiente y con un director general europeo sujeto legalmente a dicho órgano de gobierno. Todo el entorno estará diseñado, operado, protegido y controlado desde Europa.

D.: ¿Qué debería hacer Europa para aprovechar esta oportunidad?

T.R.: Necesita actuar en varios frentes al mismo tiempo. Europa debe incentivar la inversión en inteligencia artificial, facilitar el acceso de las startups al capital privado, impulsar el liderazgo del sector público, mantener la apertura a las mejores tecnologías disponibles e invertir decididamente en capacidades digitales.

Si hacemos todo eso, Europa tiene una enorme oportunidad por delante.

D.: Uno de los grandes desafíos para lograrlo sigue siendo el talento. ¿Cómo afrontarlo?

T.R.: La falta de capacidades digitales es un reto global, no exclusivo de Europa. Sin embargo, aquí sigue siendo uno de los principales obstáculos para acelerar la adopción de la inteligencia artificial. Cerca de dos tercios de las organizaciones afirman que tienen dificultades para encontrar los perfiles que necesitan.

"La inteligencia artificial transformará muchos puestos de trabajo"

Por eso estamos impulsando diferentes iniciativas de formación. En España colaboramos con el Ministerio de Educación y participamos en programas como Skills to Jobs Tech Alliance, que conecta universidades, centros educativos, administraciones y empresas para facilitar tanto la capacitación como la inserción laboral.

La inteligencia artificial transformará muchos puestos de trabajo. Algunas tareas cambiarán y aparecerán otras nuevas, pero lo importante es asegurarnos de que las personas cuentan con las capacidades necesarias para aprovechar esas oportunidades.

El lugar de España

Aunque hasta el momento buena parte de la entrevista gira en torno a Europa, las referencias a España aparecen una y otra vez. No es casualidad, es uno de los países estratégicos de la compañía porque, según la propia Tanaya, atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su historia reciente y que está ganando peso dentro del mapa tecnológico europeo.

D.: ¿Dónde sitúa a España dentro de ese escenario europeo?

T.R.: España está en una posición muy interesante. La economía está creciendo a buen ritmo y, al mismo tiempo, estamos viendo una adopción de la inteligencia artificial muy elevada tanto en el sector público como en el privado., y no únicamente en grandes compañías.

También vemos administraciones públicas, startups y empresas medianas apostando por esta tecnología para transformar procesos, ganar productividad y desarrollar nuevos servicios.

Hay una sensación de impulso. España está avanzando rápido y creemos que tiene una oportunidad real para situarse entre los países que lideren esta transformación en Europa. Según nuestro último análisis, el 61% de las organizaciones españolas ya utiliza inteligencia artificial, frente al 54% de la media europea.

D.: ¿Qué ejemplos destacaría de esa transformación?

T.R.: Me gusta especialmente el caso de la Generalitat de Catalunya porque demuestra cómo una administración puede actuar como acelerador de la innovación. Han migrado aplicaciones a la nube, modernizado sistemas críticos y desarrollado soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos.

Uno de los ejemplos es AXIA, una herramienta orientada al ámbito sanitario que ayuda a profesionales y ciudadanos a acceder a información de forma más eficiente. Cuando las administraciones lideran este tipo de transformaciones, generan un efecto tractor sobre todo el ecosistema.

"España tiene una oportunidad real para liderar la transformación en Europa"

También vemos casos relevantes en el sector privado. Mapfre está utilizando inteligencia artificial para mejorar la atención al cliente y agilizar procesos. Iberia está aplicando esta tecnología para optimizar la experiencia de viaje y facilitar las reservas. Y compañías como Multiverse Computing demuestran que desde España también se puede desarrollar innovación tecnológica de alcance global.

Trabajamos además con organizaciones de todos los tamaños. Aproximadamente el 75% de las empresas del Ibex utiliza AWS, de una forma u otra, y entre nuestros clientes también se encuentran compañías como Iberdrola.

Inversión multimillonaria en Aragón

La apuesta de AWS por España no es sólo un discurso sobre el papel. En los últimos años, la compañía ha reforzado de manera progresiva su presencia en el país y ha situado Aragón en el centro de una de las mayores inversiones tecnológicas anunciadas hasta la fecha.

D.: AWS anunció hace dos meses una inversión de 33.700 millones de euros para ampliar su infraestructura en Aragón. ¿Qué papel desempeña España dentro de la estrategia de la compañía?

T.R.: En 2019 anunciamos nuestra región en Aragón y fuimos el primer hiperescalar en apostar por una región completa de infraestructura cloud en España. La pusimos en marcha en 2022 y desde entonces hemos visto cómo la demanda no ha dejado de crecer.

La inversión anunciada este año responde precisamente a esa evolución. Nuestro objetivo es proporcionar la infraestructura que necesitan empresas, administraciones públicas y startups para innovar y desplegar inteligencia artificial a gran escala.

Además, contribuirá a sostener cerca de 30.000 empleos al año y tendrá un impacto económico muy relevante tanto para Aragón como para el conjunto del país.

D.: Ha repetido varias veces durante esta conversación que España será una de las puertas de entrada de la inteligencia artificial en Europa. ¿Por qué está tan convencida de ello?

T.R.: Se da una combinación de factores difícil de encontrar en otros mercados. Por un lado, existe una economía dinámica y una elevada adopción tecnológica. Por otro lado, encontramos un tejido empresarial y un sector público que están apostando claramente por la inteligencia artificial.

"Nuestras inversiones en España están pensadas para ofrecer servicios 'cloud' a clientes de toda Europa"

A eso se suma una infraestructura cada vez más sólida y una inversión muy importante para acompañar el crecimiento de la demanda.

Muchas organizaciones europeas utilizan servicios cloud de forma regional y no únicamente local. Por eso nuestras inversiones en España no están pensadas solo para España, también están pensadas para clientes de toda Europa.

Creemos que el país puede desempeñar un papel protagonista en la próxima etapa de desarrollo de la inteligencia artificial en el continente.

D.: Para terminar, hoy hemos visto una presencia muy destacada de mujeres en el escenario principal del AWS Summit Madrid. ¿Cree que el sector tecnológico está avanzando en diversidad?

T.R.: Es muy importante que existan referentes visibles. Cuando las mujeres ocupan posiciones de liderazgo, resulta más fácil que otras mujeres se planteen desarrollar una carrera en tecnología.

Estoy especialmente orgullosa de que mi equipo directivo sea prácticamente paritario, con cerca de un 50% de mujeres. También el liderazgo global de AWS es cada vez más diverso, y no es solo una cuestión de representación; también mejora la toma de decisiones y fortalece a las organizaciones.

Por eso debemos seguir trabajando para que el sector tecnológico sea un espacio cada vez más abierto e inclusivo.