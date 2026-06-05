Schneider Electric defiende que la innovación energética puede hacer más sostenibles los centros de datos

Jordi García, vicepresidente de Secure Power y Servicios de esta compañía, explica que la convergencia entre electrificación, automatización y digitalización permite mejorar la eficiencia, anticipar incidencias y optimizar la operación en entornos de alta demanda.

Las claves

Las claves Generado con IA Schneider Electric destaca que la innovación energética permite a los centros de datos ser más sostenibles, optimizando el consumo de energía y agua. Los centros de datos españoles ya alcanzan una eficiencia en el uso del agua de 0,21 litros por kWh, muy por debajo de la media europea. La implantación de inteligencia artificial ha elevado la densidad de procesamiento, haciendo imprescindible una gestión térmica avanzada y la adopción de soluciones como la refrigeración líquida. El principal reto para el desarrollo de centros de datos en España es el acceso y la conexión a la red eléctrica, clave para garantizar inversiones y crecimiento del sector.

El Día Mundial del Medioambiente es una fecha que interpela directamente al sector de los centros de datos. Estas infraestructuras, situadas ahora en el epicentro de la actualidad con el auge de la inteligencia artificial, sostienen nuestro mundo digital y, como cualquier otro soporte físico, son consumidoras de energía y agua. Sin embargo, y frente a los discursos apocalípticos de algunos altavoces mediáticos, lo cierto es que la industria lleva mucho tiempo optimizando esos consumos hasta niveles insospechados.

Jordi García, vicepresidente de Secure Power y Servicios de Schneider Electric Iberia, ofrece a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL algunos datos que corroboran esa buena salud del sector: los centros de datos españoles ya alcanzan una eficiencia en el uso del agua de 0,21 litros por kilovatio hora, muy por debajo de la media europea. Eso mientras traen consigo una contribución sectorial que podría superar los 7.300 millones de euros al PIB en 2030.

Este último factor no es menor. Y es que, durante años, la sostenibilidad de los centros de datos se ha analizado sobre todo desde la óptica del consumo. Empero, el verdadero cambio está en cómo la innovación permite gestionar la energía de forma más eficiente e inteligente, porque la cuestión ya no es solo cuánta energía necesita una infraestructura, sino cómo la utiliza, la optimiza y la adapta a unas demandas operativas cada vez más complejas.

En este contexto, la convergencia entre electrificación, automatización y digitalización está permitiendo gestionar la energía con niveles de visibilidad, control y capacidad de optimización impensables hace apenas unos años. "Más allá de reducir consumos, permite anticipar incidencias, adaptar la operación a las necesidades reales de cada momento y tomar decisiones basadas en datos", señala García. Y añade que, en un entorno marcado por el crecimiento de la inteligencia artificial y el aumento de la densidad de potencia, ese nivel de gestión ya se ha convertido en un factor diferencial. "Los avances ya son tangibles", recuerda, al citar un proyecto desarrollado junto a Nabiax, en el que la integración de soluciones conectadas, software y servicios permitió mejorar la eficiencia energética en un 11% y optimizar la monitorización y la gestión de la infraestructura.

"Este tipo de iniciativas demuestra que los centros de datos pueden desempeñar un papel más activo en la construcción de un modelo digital más eficiente, resiliente y sostenible", concluye.

Los indicadores que reencuadran el debate ambiental

El debate público sobre los centros de datos tiene un problema de encuadre, ya que se mide casi siempre en términos de consumo bruto de electricidad, y ese dato, descontextualizado, genera alarma injustificada como adelantábamos.

García propone, por ello, ampliar el marco de análisis: "El impacto de un centro de datos no puede medirse únicamente por la cantidad de energía que consume. También hay que analizar el nivel de eficiencia de la infraestructura, cómo se gestiona la energía, qué tipo de refrigeración utiliza o cuál es el origen de la electricidad con la que opera".

Hay dos métricas que el vicepresidente de Schneider Electric considera fundamentales para hacer ese análisis con rigor. El último informe de SpainDC sitúa la eficiencia energética -medida a través del indicador PUE- de los centros de datos en España en 1,36, en la media de los estándares europeos. Pero el dato que García destaca con más satisfacción es el de la eficiencia en el ya mentado uso del agua: un WUE de 0,21 litros por kilovatio hora, "muy por debajo de la media europea", presume el directivo. Son los indicadores que, en su opinión, permiten evaluar el impacto real de una instalación más allá del puro y abstracto consumo energético.

La gestión térmica, el reto menos visible y más urgente

En cualquier caso, si hay una transformación que ha alterado de raíz los parámetros de diseño de los centros de datos en los últimos dos años, esa es la irrupción de la inteligencia artificial. Los modelos de lenguaje de gran escala y los sistemas de inferencia intensiva han disparado la densidad de procesamiento hasta niveles que los arquitectos de infraestructuras de hace una década no contemplaban.

"El 52% de los operadores identifica ya la necesidad de albergar racks de mayor densidad", recuerda García, citando datos de IDC. Esa densidad se traduce en calor, y ese calor se traduce en un problema de gestión que supera con creces lo que los sistemas de refrigeración convencionales pueden absorber.

La respuesta que está madurando en el sector pasa por la refrigeración líquida, que según el mismo informe de IDC ya prevé implementar el 49% de los operadores en los próximos dos años. Pero el ejecutivo advierte de que no se trata de sustituir una tecnología por otra, sino de adoptar una visión más integrada del problema. "Las soluciones más prometedoras son aquellas que permiten gestionar todos estos elementos de forma coordinada para mejorar simultáneamente rendimiento, resiliencia y sostenibilidad", concluye. Energía, refrigeración, software y operación son, en el modelo que defiende Schneider Electric, elementos inseparables.

La visión a cinco años que traza Jordi García es la de centros de datos más automatizados, más integrados con el sistema eléctrico y más preparados para operar en un mix renovable creciente. "La tecnología energética será clave, ya que permitirá optimizar sistemas más complejos, mejorar su rendimiento y reforzar su resiliencia", avanza el directivo. La capacidad de disponer de visibilidad en tiempo real para tomar decisiones informadas será, en esa lectura, tan determinante como la capacidad de procesamiento bruta.

El cuello de botella que paraliza los proyectos en España

España reúne las condiciones geográficas, climáticas y regulatorias que la sitúan en disposición real de convertirse en uno de los grandes hubs digitales del continente, como bien estamos viendo en los últimos años. Pero García es directo sobre dónde se rompe la cadena: "Si tuviera que priorizar un factor, diría que es el acceso y la conexión a la red, porque es una condición que acaba determinando la viabilidad y el ritmo de desarrollo de muchos proyectos", apunta. Los datos que maneja son contundentes: según IDC, el 67% de los operadores de centros de datos identifica el acceso a potencia como su principal desafío.

El problema, matiza, no es de cantidad sino de predictibilidad. "El auténtico reto es asegurar que existe potencia suficiente allí donde se necesita, con la previsibilidad necesaria para acometer inversiones a largo plazo", añade el directivo, consciente de que un proyecto de centro de datos exige coordinación entre administraciones, operadores eléctricos, promotores e inversores durante años, antes de que entre en operación el primer rack.

La retórica del hub digital, advierte García, no se convierte en realidad sin un marco que permita acompasar el crecimiento de la demanda con el desarrollo de las infraestructuras necesarias para sostenerla.

En el plano regulatorio, el directivo de Schneider Electric identifica en el RDL 7/2026 un avance concreto y bienvenido. Recordemos que esta norma promueve mecanismos de acceso flexible a la red para aprovechar mejor la potencia disponible, lo que ataca directamente este cuello de botella. Sin embargo, matiza que no basta con la norma: "Es necesario seguir avanzando en el desarrollo concreto de estos ejes para dotarlos de mayor certidumbre y asegurar un marco jurídico y regulatorio sólido que dé confianza a la inversión".

Pragmatismo en la era digital

Esa apuesta por la sostenibilidad energética es condición misma de viabilidad para un sector que también ve atravesados intereses geoeconómicos que obligan a ubicar estas infraestructuras en nuestro territorio. Jordi García explica al respecto que "cada avance que estamos viendo en inteligencia artificial, cloud, digitalización industrial o servicios digitales tiene detrás una infraestructura capaz de procesar, almacenar y proteger cantidades masivas de información". Los centros de datos no son, en su lectura, el reverso oscuro de la economía verde, sino su soporte físico.

Sin esa infraestructura, la transformación digital que los gobiernos europeos llevan años prometiendo en sus estrategias y documentos de política industrial carece de sustrato. "Hablar de centros de datos es hablar de competitividad porque los países que son capaces de atraer y desarrollar este tipo de instalaciones están mejor posicionados para impulsar la innovación, acelerar la transformación digital de sus empresas y reforzar su músculo tecnológico en ámbitos críticos", defiende el experto.

El debate sobre los centros de datos, sostiene García, está mal planteado desde su origen, y esa mala formulación tiene consecuencias reales sobre las decisiones de inversión y regulación: "Lo que echo en falta es una comprensión más amplia de la complejidad que les rodea. Con frecuencia, el debate se plantea en términos muy binarios, cuando en realidad estamos hablando de proyectos en los que convergen energía, digitalización, conectividad, sostenibilidad y desarrollo económico".

La salida que propone el vicepresidente de Schneider Electric no es tecnocrática sino colaborativa. "Encontrar el equilibrio entre desarrollo tecnológico, sostenibilidad y crecimiento requiere compartir información, conocimiento y objetivos comunes", defiende. "Cuanto mayor sea esa capacidad de colaboración, más sencillo será avanzar hacia decisiones mejor fundamentadas y con un enfoque verdaderamente estratégico y de largo plazo".