Chris Bedi (ServiceNow): "La cuestión no es qué trabajadores deberían estar preocupados, sino qué tareas pasarán a la IA"

Chris Bedi, Chief Customer Officer (CCO) de ServiceNow en el evento anual de la tecnológica celebrado este pasado mes de mayo en Las Vegas.

Las claves

Las claves Generado con IA Chris Bedi, Chief Customer Officer de ServiceNow, destaca que la IA transformará tareas concretas pero no eliminará puestos de trabajo, permitiendo a los empleados realizar funciones más valiosas. ServiceNow apuesta por una plataforma de IA capaz de trabajar con datos no estructurados y simplificar la organización y acceso a la información para empresas de todos los tamaños. La compañía integra marcos regulatorios y garantiza la soberanía de los datos en su plataforma, facilitando el cumplimiento normativo a nivel internacional. Bedi subraya que la formación en IA se ha convertido en una prioridad para las empresas, acelerando el desarrollo del talento y promoviendo programas de capacitación desde la alta dirección.

Es una de las personas en ServiceNow que más conoce desde dentro el corazón de la apuesta tecnológica de la empresa estadounidense. Como su Chief Customer Officer, Chris Bedi lidera la transformación estratégica de grandes empresas globales a través de la inteligencia artificial. Su labor consiste en rediseñar modelos operativos y flujos de trabajo utilizando la plataforma de IA de la compañía. Además, su papel es clave para establecer las bases de gobernanza que exige el escalado de esta tecnología de forma responsable.

Antes de asumir esta responsabilidad, Bedi fue director de Información Digital de ServiceNow entre 2015 y 2024 y, en su etapa profesional previa al aterrizaje en la compañía liderada por Bill McDermott, ejerció roles directivos en JDS Uniphase y VeriSign, donde gestionó operaciones, fusiones y adquisiciones. Es ingeniero informático por la Universidad de Michigan y sus primeros pasos en su carrera profesional comenzaron en KPMG Consulting.

Conversar con él supone acceder de primera mano a un profesional que está comprobando a pie de empresa cómo la IA está remodelando el mundo del trabajo. Atiende a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL durante 'Knowledge 2026', el evento anual de la compañía celebrado este pasado mes de mayo en Las Vegas.

La edición de este año ha destacado por el paso al frente de la tecnológica con las nuevas capacidades de su plataforma unificada que transforma "el caos de la IA empresarial" en ejecución operativa en flujos de trabajo, sistemas y áreas de negocio.

Precisamente, bajo esta idea dirigimos nuestra conversación con Chris Bedi, pensando en el mercado español, con un gran peso de la empresa de tamaño medio. El CCO de ServiceNow es categórico: la tecnología agéntica de la compañía se adapta perfectamente a esa categoría empresarial, siempre preocupada por la desestructuración de los datos y la calidad de los mismos.

Vista genera de uno de los espacios del evento anual de ServiceNow este año en Las Vegas.

"La cuestión de los datos no es un obstáculo para la IA. La pregunta no es si todos nuestros datos están perfectamente organizados y limpios, sino si los datos son lo suficientemente buenos para ese caso de uso, y eso es lo que estamos viendo. Incluso en el segmento de mercado que mencionas, es una cuestión muy accesible".

"Con nuestro Workflow Data Fabric y algunas de las herramientas que proporcionamos para la catalogación de datos, es mucho más fácil organizarlos en un solo lugar y acceder a ellos sin importar dónde estén".

"La pregunta no es si todos nuestros datos están perfectamente organizados y limpios, sino si son lo suficientemente buenos para ese caso de uso en concreto"

"Nuestra IA realmente aprende de tus datos. Incluso si son imperfectos, está capacitada para operar en ese entorno de datos no estructurados. Así que no veo que sea un impedimento, con lo que estamos haciendo en nuestra plataforma podemos trabajar con cualquier tipo de datos", reitera el responsable de la tecnológica.

Es, sin duda, una de las principales apuestas de ServiceNow para acabar con ese "caos de la IA empresarial" al que aludió continuamente Bill McDermott en su conferencia inaugural en Las Vegas.

¿Y el cumplimiento de la normativa vigente en cada país? La regulación de la IA se ha convertido en otro de los puntos que más preocupan a las compañías a la hora de diseñar sus estrategias de crecimiento. Especialmente en Europa, donde persiste el eterno debate sobre si es posible conjugar nueva innovación y regulación.

Su respuesta también es directa y tranquilizadora para las empresas. "Como parte del AI Control Tower, incorporamos los marcos regulatorios. Todos los marcos de control ya están integrados ahí, por lo que el cliente no tiene que preocuparse; ya está embebido".

Cumplimiento de los marcos regulatorios

En esta línea, explica que el trabajo realizado desde ServiceNow permite "la soberanía de datos con cualquier modelo o proveedor de nube (hyperscaler) según el cliente lo desee".

Y pone un ejemplo muy gráfico. "Si piensas en una empresa multinacional que despliega un caso de uso de IA, dicho caso puede estar bien en EEUU, pero quizás no en Europa debido a los datos únicos. Pero eso también está integrado en el panel de control. Puedes definir para qué geografías es apto cada caso de uso de IA.

Otra vista general del evento celebrado en mayo.

"Estamos dando a nuestros clientes todas las herramientas para cumplir con los marcos regulatorios y, en la capa del centro de datos, toda la flexibilidad para tener la soberanía y los controles que necesitan", recalca Bedi.

El mercado laboral evoluciona hacia un modelo híbrido en el que humanos y máquinas conviven. El CCO de ServiceNow asegura que ese escenario no es el futuro, es ya el presente y descarta cualquier lectura catastrofista sobre una posible destrucción de empleo masiva.

"Con la IA los trabajadores no desaparecen, sino que hacen cosas diferentes y más valiosas, lo cual es mejor para el empleado y para la empresa"

"La cuestión no es qué trabajadores deberían estar preocupados, sino qué tareas pasarán a la IA", indica.

"Te daré un ejemplo en TI: un cliente que usa nuestra IA está realizando con ella el 90% del trabajo de su grupo de soporte técnico. Movieron a la mitad de esas personas a puestos más técnicos porque nunca tenían suficiente personal tras darles formación y recapacitación; la otra mitad pasó a dar soporte técnico a sus propios clientes".

Su experiencia de la mano de clientes como "Honeywell o Siemens", indica en la entrevista, le lleva a defender de forma enérgica que con la IA "los trabajadores no desaparecen, sino que estos hacen cosas diferentes y más valiosas, lo cual es mejor para el empleado y para la empresa. Ese es el enfoque principal".

No abandonamos el ámbito de las empresas para tocar otro de los temas estrella de este apasionante momento en la implementación de la IA: el talento.

"Casi todas las empresas están formando a sus empleados para ser competentes en IA en múltiples niveles. Sobre las diferentes generaciones, lo que veo es que las empresas usan la IA para acelerar el camino de aprendizaje de alguien para pasar de un nivel 1 de competencia a un nivel 5".

"La formación en IA se ha convertido en un tema de la junta directiva y las organizaciones líderes están implementando programas de formación desde la alta dirección", añade. Sin duda, la revolución de la IA conlleva un profundo proceso de cambio, también en la potente industria mundial del software, que tan sólo ha hecho que comenzar.