S. Dhawan (CEO de Proofpoint): "Los agentes de IA cometerán errores, pero aún nos preocupan más los humanos"

Las claves

Las claves Generado con IA El CEO de Proofpoint, Sumit Dhawan, destaca que el mayor riesgo para la ciberseguridad sigue siendo el error humano, más que los agentes de inteligencia artificial. Proofpoint ha inaugurado su primer centro de innovación en Europa, ubicado en París, para impulsar soluciones avanzadas frente a los riesgos emergentes de la IA. La compañía prevé expandirse en Europa, con España y Reino Unido como próximos focos naturales de crecimiento, dada la madurez creciente del mercado español. Proofpoint apuesta por los proveedores de servicios gestionados (MSP) para proteger a pymes españolas que no cuentan con directivos especializados en ciberseguridad.

El mundo empresarial se está poblando de agentes de inteligencia artificial, una tecnología evolucionada que no solo ayuda, sino que ejecuta. Para algunas voces esto pone en peligro la masa laboral; para otras, es una oportunidad de mejora de la eficiencia; y para unos pocos -sobre todo para el sector de la ciberseguridad- es un riesgo más.

Una de estas compañías especializadas en ciberseguridad es la norteamericana Proofpoint, que recientemente ha inaugurado su primer centro de innovación en Europa, concretamente en París. Allí se pudo comprobar cómo precisamente por la irrupción de los agentes de IA es necesaria la mejora de herramientas tecnológicas que mitiguen el aumento de riesgos.

El CEO de Proofpoint, Sumit Dhawan, atiende a DISRUPTORES con motivo de esta inauguración con este y otros temas en cartera.

Sobre la convivencia entre humanos y agentes de IA, Dhawan aún no está demasiado preocupado. "El ser humano sigue siendo el mayor punto de compromiso. Hoy en día, el 95% de las amenazas cibernéticas y los ataques de ransomware ocurren porque los humanos cometieron un error. Y sí, los agentes cometerán errores, claro; pero hoy, si miro las amenazas cibernéticas, son los humanos los principales causantes", resume.

La inteligencia artificial, en todas sus variantes, lo está condicionando todo. Y una buena pregunta para una empresa dedicada a la ciberseguridad es saber si hay aspectos que se están subestimando.

Contesta Dhawan con un ejemplo: "La IA no sabe qué datos pueden ser compartidos por quién y es menos capaz de controlar el cumplimiento de la privacidad o las reglas que los humanos han sido entrenados para seguir. La IA puede hacer lo mismo, pero simplemente no tiene ningún tipo de entrenamiento o gobernanza", explica.

Es inevitable hablar del contexto geopolítico actual. El CEO de Proofpoint, que ostenta el cargo desde 2023, remarca que es posible reducir costes de seguridad sin sacrificar la protección de las empresas. "Hubo una gran expansión de herramientas cuando llegó la nube y una empresa típica trata con entre 60 y 100 proveedores diferentes. Creo que pueden reducirlos a la mitad e ir con los cinco proveedores estratégicos en cinco pilares: endpoint, red, comportamiento o intención de humanos e IA, identidad y automatización del SOC", advierte.

Y da un consejo: "Animo a cada empresa a ejecutar eso como una vía paralela o, de lo contrario, seguirán disparando su gasto".

Este contexto geopolítico lo ha vuelto todo muy "impredecible" y desde Proofpoint se actúa a través de estos pilares: "Nos tomamos nuestra propia protección muy en serio: nuestra seguridad de IA gobierna la IA que habilitamos; estamos intentando que las actualizaciones de software se puedan hacer sin ningún toque humano; y por último nos gusta ser parte de ecosistemas compartiendo mejores prácticas y apoyándonos, como una coalición de CISOs que se ayudan mutuamente".

Este espíritu colaborativo es el que se ha aplicado a la hora de crear este centro de innovación en París. Se ha elegido la capital de Francia porque "tenemos una base de talento de I+D aquí y además buscábamos una masa crítica de clientes y un acceso central para los clientes de toda Europa".

Dhawan también se toma la licencia de hablar de España dentro de la estrategia de la compañía. "España es un negocio en crecimiento para nosotros, así que seguimos creciendo y desarrollando el negocio allí. Diría que España está siguiendo a otras partes de Europa Occidental en cuanto a la seriedad sobre la ciberseguridad; vemos que madura cada año", indica.

Los planes para España

¿Significa eso que hay planes concretos para España? Responde el CEO: "Ciertamente no visualizo que en dos o tres años solo tengamos un centro de innovación en Europa. Creo que, naturalmente, España y el Reino Unido serían las regiones naturales para expandirnos gradualmente, además de Alemania".

Sobre el centro de innovación recientemente inaugurado en París, explica Dhawan que "los clientes de ciberseguridad se están confundiendo es en visualizar y definir el alcance de las soluciones y necesitan un lugar donde puedan venir y ver cómo funcionan estas soluciones".

Y añade: "El mundo de la ciberseguridad se ha movido hacia un punto donde no puedes solo mirar estas soluciones como especificaciones en una hoja de papel, sino que tienes que visualizarlas y pensar realmente en cómo será la experiencia y luego discutir cómo se operacionalizarán".

Sobre esas pequeñas y medianas empresas que no disponen de directivos especializados en ciberseguridad (CISO), Proofpoint reconoce que "tenemos un negocio muy activo que está creciendo a buen ritmo en España a través de nuestros proveedores de servicios gestionados (MSP). Los MSP son la única forma viable para que aquellos clientes que no tienen CISO obtengan protección".

No es tarea fácil, en cualquier caso, llegar a esas pymes. Y menos con la irrupción de la IA. "La IA ha sacudido la ciberseguridad. En los últimos 12 meses, desde que la IA empezó a tomar forma, estamos de vuelta en un modo de alta exploración. No creo que los clientes sepan cómo será el destino".