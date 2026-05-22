SAP eleva la apuesta por la inteligencia artificial y define la era de la ‘empresa autónoma’

Las claves

Las claves Generado con IA SAP impulsa la era de la 'empresa autónoma', apostando por una inteligencia artificial capaz de gobernar procesos empresariales de forma independiente. La compañía alemana ha presentado la SAP Business AI Platform, que incluye más de 50 asistentes y 200 agentes para áreas como finanzas, recursos humanos y cadena de suministro. Para potenciar su ecosistema de IA, SAP ha lanzado un fondo de 100 millones de euros y ha establecido alianzas con empresas como Anthropic, AWS, Google Cloud, Microsoft, Palantir y Nvidia. SAP destaca su experiencia de más de 50 años en el mercado y que sus sistemas gestionan el 80% de las transacciones comerciales del mundo.

Fue en las postrimerías del 2022 cuando la revolución de la inteligencia artificial comenzó a adquirir un cariz popular. Poca gente imaginaba que el fenómeno ChatGPT, una suerte de juego con una máquina un poco ‘tonta’ que por aquel entonces ‘alucinaba’ en no pocas ocasiones, era sólo la punta del iceberg del desarrollo una industria tecnológica que pretendía -e iba a conseguir- evolucionar radicalmente el mundo social, económico y laboral que conocíamos.

Casi menos eran las compañías las que sospechaban que, a lomos de esta tecnología, iban a estar inmersas en una carrera por reinventar sus modelos de negocio y ganar productividad a una velocidad inusitada. Porque de la conversación pasamos rápidamente a la asistencia: la ola agéntica que analiza, planifica y ejecuta tareas. Y de la ejecución, en estos días, a la era de la ‘empresa autónoma’.

Este es, por lo menos, el concepto que está democratizando SAP. El gigante alemán de la gestión de procesos empresariales y finanzas (ERP) está convencido de que tiene la hoja de ruta adecuada para elevar la IA al siguiente nivel. Es decir, pasar de los asistentes que ejecutan órdenes concretas a los que gobiernan procesos de manera independiente en todo tipo de actividades; desde la propia administración de las nóminas hasta la conducción de toda una cadena de suministro por completo.

Eso sí, siempre con el humano en el centro de todo, permitiéndole dedicar su tiempo a funciones de mayor valor añadido, y con el convencimiento de que este no es el fin, sino el inicio de “una etapa mejor”.

Así lo están escenificando este grupo de jóvenes ejecutivos -que han llevado a la empresa a tener la mayor cotización bursátil de toda Europa- durante la gira ‘Sapphire’, que empezó a “calentar” motores, tal y como bromeaba su CEO, Christian Klein, en Orlando (Estados Unidos) hace pocos días, para aterrizar en Madrid ante la expectación de 9.200 personas.

Para ejemplificar este cambio de paradigma, el directivo hablaba primero de la reformulación de la compañía, con más de 50 años de andadura en el mercado, que está pasando, según sus palabras, de estar conducida por el software a hacerlo por la inteligencia artificial.

“¿Seguiremos siendo una empresa de software en el futuro? ¿Hay miedo a esta pregunta?”, inquiría al público. “A mí no me asusta. Estamos ante el inicio de algo mucho mejor”.

Los agentes de IA dependen de la precisión

El reto no es baladí: Klein reconoce que hay cierta frustración entre el tejido corporativo porque la IA no estaba siendo todo lo precisa que debería ser. “En los negocios, un 80% de precisión no es suficiente cuando se trata de gestionar nóminas, flujos financieros o planificar la demanda”.

Además, puso de relieve un estudio de la Universidad de Stanford que asegura que prácticamente todas las empresas del mundo ya están utilizando IA, pero la mayoría no encuentra un valor tangible.

El evento 'Sapphire Madrid 2026' ha congregado a 9.200 asistentes en Ifema.

Para más inri, los agentes actuales de IA no cumplen con varios de los requisitos actuales de seguridad, privacidad de datos o políticas empresariales. “Todos estos, incluido Joule -el agente de SAP-, están afrontando estos desafíos en estos momentos”.

En este sentido, la propuesta de la tecnológica para lograr la ‘empresa autónoma’ pasa por su nueva solución SAP Business AI Platform, que despliega otra plataforma con más de 50 asistentes con un subconjunto de 200 agentes en ámbitos como finanzas, cadena de suministro, recursos humanos y experiencia del cliente.

Para estas actividades, ha afianzado alianzas con grandes nombres propios del sector digital como Anthropic, AWS, Google Cloud, Microsoft, Palantir y la todopoderosa en el plano de los chips para IA, Nvidia.

En este cometido, la organización ha lanzado también un fondo dotado con hasta 100 millones de euros para que su ecosistema de socios ayude a las empresas a desplegar este tipo asistentes y agentes y avanzar con mayor agilidad hacia la ‘empresa autónoma’.

Argumentos de SAP para liderar esta carrera

En lo referente a novedades, y por último, la firma ha desplegado hasta siete soluciones autónomas para garantizar la “lógica de procesos” de distintas industrias con la intención de garantizar los modelos de datos y los requisitos regulatorios de cada una de ellas.

Pero, más allá de especificaciones técnicas, uno de los principales argumentos de la tecnológica para liderar la ‘empresa autónoma’ pasa, según comentaba Klein, por su recorrido histórico: “El ERP es el cerebro de cualquier empresa. Y nosotros llevamos más de 50 años desarrollando soluciones de una gran profundidad y dominando los datos con los requisitos de gobernanza específicos de cada usuario”.

De hecho, según estimaciones internas, el expertise de SAP es de tal calado que por sus sistemas se gestiona el 80% del total de las transacciones comerciales de todo el mundo. Una cifra notoria que le ha llevado a dominar el mercado en las últimas décadas.

Al respecto, Jan Bungert, directivo de la compañía, comentaba ante un reducido pool de medios las capacidades de la firma para combinar datos estructurados y no estructurados para los entornos agénticos. “No queremos decir solamente que tenemos una estrategia de IA. En última instancia, lo que tenemos es un nuevo plan para el rumbo general de SAP”, afirmaba.

De este modo, concluía Klein su intervención en el evento: “Se acabaron los silos y el caos de los datos desordenados. Ningún agente de inteligencia artificial puede compensar una información deficiente”.

Tras tres años desde su primera entrevista en España con DISRUPTORES, el CEO de SAP, Christian Klein, ha vuelto a sentarse en exclusiva con este medio. Podrá leer la conversación próximamente.