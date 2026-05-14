Red Hat exhibe 'cintura' con la adaptación de sus soluciones al reto de las empresas con la IA agéntica y la gobernanza

Las claves

Las claves Generado con IA Red Hat presenta en su Summit 2026 soluciones enfocadas en IA agéntica, soberanía tecnológica y virtualización para responder a los retos actuales de las empresas. La compañía amplía su portfolio para desarrolladores, destacando herramientas y sistemas operativos que integran agentes de IA bajo supervisión humana, facilitando la innovación y seguridad. Red Hat refuerza su apuesta por la soberanía tecnológica, permitiendo a las organizaciones mantener el control y la independencia sobre sus datos y modelos de IA. Red Hat OpenShift Virtualization impulsa la modernización de infraestructuras, unificando la gestión de cargas de trabajo físicas y virtuales, y ha sido adoptado por entidades como la NASA.

Dentro del auditorio donde se va a celebrar la primera keynote del evento, dos dj's abusan del funk, el speaker anima a los que van entrando y se marca un breakdance antes de ponerse a rapear y venirse arriba con el 'Y.M.C.A.' de los Village People o el 'I'll will survive' de Gloria Gaynor. This is América.

Fuera, hay quien prefiere apurar el desayuno. Muchas nacionalidades diferentes y, por tanto, tendencias diversas: asiáticos experimentando con un croissant y franceses haciendo ojitos a unos noodles; británicos y norteamericanos echando de menos los huevos revueltos y el bacon; y latinoamericanos apostando por un clásico: yogur con cereales y fruta.

En el mundo de la infraestructura digital para empresas, y más cuando hablamos de código abierto, hay tanta variedad como maneras de enfrentarse a una sesión musical o a un desayuno. Cada uno, cada negocio, es de su padre y de su madre y, por tanto, cada uno necesita estímulos diferentes, herramientas diferentes y soluciones diferentes a problemas que también son diferentes.

Estamos en Atlanta (Estados Unidos) y esta semana se celebra aquí el Red Hat Summit 2026, el evento global de la tecnológica líder en desarrollo de software de código abierto para empresas.

Y, efectivamente, si Red Hat ha llegado a ocupar el lugar referencial que ocupa en todo el mundo es precisamente porque tiene la habilidad de acompasar el crecimiento de su portfolio de soluciones a la preocupación que generan los cambios (sociales, económicos y políticos) y las olas tecnológicas que llaman a la puerta de los despachos de pequeñas, medianas y grandes empresas.

Ahí es donde las soluciones de gestión de datos, diseño de aplicaciones, almacenamiento e inteligencia artificial basadas en el código abierto ganan protagonismo por su versatilidad y por su ahorro de costes por no depender de los diseños de grandes proveedores.

Red Hat es el principal facilitador en este sentido y en este gigantesco Georgia World Congress Center está demostrando esta semana con diferentes anuncios la cintura que tiene para adaptarse a esas nuevas necesidades.

Esos anuncios se han centrado en tres áreas específicas: la IA agéntica, la soberanía y la virtualización.

La IA agéntica centra en estos momentos muchos de los esfuerzos de Red Hat para dar soluciones a sus clientes. El reto parece claro: evitar que las empresas incurran en excesivos costes por el desarrollo de este tipo de inteligencia artificial y conseguir que esta tecnología aporte valor a la producción.

En este sentido, contar con una base híbrida es la clave para favorecer la capacidad de elección y no menos importante es el control de los agentes en términos de seguridad.

Matt Hicks, CEO de la compañía, se centró en reconocer "la presión extrema" a la que se enfrentan los profesionales de IT y en posicionar al código abierto como la "base indispensable para superar la complejidad actual y liderar la era de la inteligencia artificial agéntica".

Miles de personas, durante la primera 'keynote' del Red Hat Summit.

Aseguró que la IA no reemplazará a los desarrolladores, sino que transformará su oficio hacia la creación de las reglas, evaluaciones y marcos de seguridad sobre los que correrá la IA.

Por último, advirtió que lo ideal es "no moverse tan lento que sea imposible alcanzar a la competencia, ni tan rápido que se construya sobre una base frágil que no permita adaptarse a lo que venga después".

Concluye el CEO con un aviso a navegantes para los CEO presentes en el evento: "Están a punto de ser puestos a prueba en su capacidad de delegar... tanto en humanos como en agentes".

Al respecto, la batería de anuncios de Red Hat en su congreso de 2026 ha sido prolífica. Quizá uno de los anuncios más importantes ha sido la ampliación de las capacidades de su portfolio para desarrolladores, diseñadas específicamente para los requisitos de los agentes de IA.

"Los CEO están a punto de ser puestos a prueba en su capacidad de delegar... en humanos y en agentes de IA" Matt Hicks, CEO de Red Hat.

Red Hat Desktop y Red Hat Advanced Developer Suite facilitan la transición desde agentes que se ejecutan localmente en estaciones de trabajo hasta despliegues a escala de producción en la nube híbrida.

También se ha anunciado esta semana su contribución a Fedora Hummingbird Linux, un sistema operativo Linux gratuito y nativo de contenedores diseñado para desarrolladores que priorizan los agentes.

Chris Wright, CTO de Red Hat.

La clave de este anuncio reside en el hecho de que gran parte del mantenimiento y la integración de funciones es realizado por agentes de IA bajo supervisión humana, permitiendo que la plataforma evolucione a una velocidad que las soluciones clásicas no pueden alcanzar. Lo que soluciona esta plataforma es la eliminación de obstáculos para que ni el agente ni la propia innovación se detengan.

Por otra parte, para esas empresas que quieren estabilidad en el tiempo, Red Hat ha anunciado el Red Hat Enterprise Linux Long-Life Add-On, que otorga a las organizaciones un nuevo nivel de control arquitectónico para los sistemas más reacios al cambio.

Así, mientras que la TI empresarial moderna suele definirse por ciclos rápidos de innovación en IA y nube híbrida, ciertos entornos de misión crítica —como las telecomunicaciones globales, la salud o el sector aeroespacial— operan en ciclos de hardware y regulación que abarcan décadas, adaptándose al ciclo de vida útil de los activos físicos que gestionan.

El escalado es otro de los retos de la IA agéntica y en este sentido Red Hat AI 3.4 es una plataforma integral que entrega la base arquitectónica y las herramientas operativas necesarias para escalar modelos y flujos de trabajo agénticos en la nube híbrida. Al ofrecer una plataforma unificada, Red Hat AI 3.4 simplifica el desarrollo y despliegue de flujos de trabajo agénticos, permitiendo a las organizaciones ir más allá de los pilotos hacia una IA escalable en toda su infraestructura.

Analiza muy acertadamente la situación actual Chris Wright, CTO y vicepresidente senior de Ingeniería Global de Red Hat. "En mis 20 años en Red Hat, simplemente nunca he visto ninguna tecnología moverse a este ritmo", reconoce, al tiempo que aborda un tema no menos importante, el del consumo de tokens de IA -la unidad básica de información que procesa la IA y que cuesta dinero a las empresas según sus desarrollos-.

Explicó que, aunque el precio por token está bajando entre un 75% y un 90%, el consumo está explotando (más del 500% anual). Por ello, advirtió que las empresas "no pueden ser meras consumidoras de APIs externas, sino que deben convertirse en proveedoras de tokens gestionando sus propios modelos e infraestructura para que el negocio sea sostenible". La magia del código abierto lo hace posible con relativa facilidad en compañía de empresas como Red Hat.

La soberanía

La soberanía es otro de los temas de moda en cualquier evento y aquí en Atlanta no podía ser menos. En este sentido, Ashesh Badani, vicepresidente senior y director de Producto, remarca que "la innovación no debería ser un sacrificio a cambio del control... Estamos proporcionando las capacidades y plataformas para construir un futuro más autodeterminado".

La idea es demostrar que la soberanía no solo es una exigencia regulatoria, sino que aporta capacidad operativa a cualquier empresa.

Dirigiéndose también a los CEO presentes en el evento, Badani matizó que "esta conversación sobre la soberanía solía ocurrir en vuestro departamento legal. Ahora los requisitos dan forma a cómo se pueden entrenar vuestros modelos de IA".

En consecuencia, la flexibilidad de Red Hat para con sus clientes ha quedado demostrada con la ampliación de sus capacidades de nube soberana y privada, otorgando a las organizaciones globales un mayor control sobre su tecnología y sus datos.

"En mis 20 años en Red Hat, no había visto nunca a una tecnología moverse a este ritmo" Chris Wright, CTO de Red Hat.

Red Hat redefine la soberanía no solo como un requisito regulatorio, sino como una cuestión de control, permitiendo que una organización mantenga la supervisión y el mando sobre su propia trayectoria independientemente de los cambios geopolíticos, la dinámica del mercado o los cambios en los términos de los proveedores.

La arquitectura abierta de Red Hat sirve como punto central para la independencia operativa a través de hitos técnicos con líderes de la industria como NVIDIA, IBM o Google.

La virtualización

Por último, el tercer aspecto clave de este Red Hat Summit 2026 tiene que ver con la virtualización. En este sentido, la presión por la modernización o las exigencias de la IA obliga a las empresas a replantearse sus infraestructuras digitales.

Muchas empresas operan en dos mundos, el físico y el virtual y eso genera duplicidades y más costes. Red Hat defiende ante esta situación una plataforma unificada, Red Hat OpenShift Virtualization que asegura la protección de datos críticos y que incluso ha captado el interés de la NASA.

Ashesh Badani, Senior Vice President and CPO de Red Hat.

Durante el evento se ha anunciado que el Laboratorio de Propulsión de la NASA ha migrado su infraestructura de TI de misión crítica a Red Hat.

Esta plataforma de aplicaciones unificada, conviene resaltar, combina la flexibilidad de la nube híbrida con una potente automatización, proporcionando un camino más eficiente para gestionar cargas de trabajo de máquinas virtuales (VM), al tiempo que establece una base consistente para futuras aplicaciones basadas en contenedores, explican desde la compañía.

En relación con la virtualización, en el último año, Red Hat evaluó 1,1 millones de máquinas virtuales y migró casi 400.000 a su plataforma, un crecimiento del 47%. Da el dato Ashesh Badani.

"No se trata de una migración de una plataforma de máquinas virtuales a otra. Es una migración, en realidad, de una estrategia de virtualización a una estrategia de modernización", remarca.

En resumen, mucha IA agéntica, mucho control de la soberanía y mucha apuesta por la virtualización eficiente. Red Hat, con esta demostración de flexibilidad ante el cambio, ha renovado su compromiso con el desarrollo de software de código abierto y, en consecuencia, con sus clientes, necesiten lo que necesiten. Pueden volver a aparecer los dj's multiestilo, puede montarse ya el buffet multicultural con la comida. Larga vida a la capacidad de adaptación.