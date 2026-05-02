La inversión mundial en TI eleva su techo y apunta a un crecimiento del 13,6% para este año

Las claves

Las claves Generado con IA La inversión global en TI crecerá un 13,6% en 2026, alcanzando los 6,31 billones de dólares, según Gartner. El impulso viene dado por la alta demanda de infraestructura de inteligencia artificial y soluciones de nube a hiperescala. El mayor incremento será en centros de datos, con un crecimiento del 55,8%, mientras que los servicios de TI liderarán el gasto total. Las ventas de dispositivos caerán debido a los altos precios de la memoria, pero el software crecerá un 15,1% y los servicios de comunicaciones un 4,8%.

La inversión global en TI repuntará por encima de lo esperado durante 2026. La consultora Gartner ha realizado una revisión al alza de sus pronósticos publicados en febrero y ha elevado la cifra de un 10,8% al 13,6%, lo que supone un paso de 6,15 billones de dólares a 6,31 billones.

Esto se debe principalmente a una fuerte demanda en la infraestructura de inteligencia artificial y a un ritmo de mercado a múltiples velocidades en el que las soluciones de nube a hiperescala y el software de IA se desmarcan por encima de otros segmentos más tradicionales como el de dispositivos.

Asimismo, en este nuevo análisis no se cita, como en el anterior, preocupaciones con respecto a una posible burbuja en el sector de la IA, sino de un “impulso acelerado” a medida en que las cargas de trabajo aumentan. Y es que, parece que las empresas ya están superando las fases piloto de esta tecnología para experimentar su productividad.

Según la firma, estos datos revelan un fuerte empuje en comparación con los de 2025, año en el que no se superó la barrera de los cinco billones de dólares y en el que el porcentaje de crecimiento se quedó en el 10,5%.

Para este ejercicio, el gasto en sistemas de centros de datos experimentará el mayor repunte, alcanzando el 55,8%, lo que supone 787.990 millones de dólares. Por su parte, los servicios de TI, entre los que se incluyen la implementación de aplicaciones y servicios gestionados, registrarán el mayor desembolso: más de 1,87 billones de dólares.

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Las ventas de dispositivos sufrirán una leve caída -de un 9,7% al 8,2%- debido al aumento de los precios de la memoria, que desincentivan su sustitución. Esto, a su vez, está provocando escasez en el segmento de gama baja del mercado.

Algo que no sucede en el rango de la memoria avanzada. “La fuerte demanda, sumada a las limitaciones de la oferta, ha provocado repuntes récord en los precios de la memoria de ancho de banda. Estas tendencias, en su conjunto, hacen de la infraestructura de IA el segmento más atractivo para capitalizar la sólida expansión del gasto en TI”, aseguran desde la empresa de análisis.

Por último, el software crecerá un 15,1%, alcanzando casi 1.500 millones de dólares; mientras que los servicios de comunicaciones lo harán en un 4,8%.