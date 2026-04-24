La IA agéntica y el debate de la regulación envuelven al sector industrial en 'Hannover Messe 2026'

Las claves

Las claves Generado con IA La inteligencia artificial agéntica y la robótica han sido protagonistas en la feria Hannover Messe 2026, con más de 140.000 asistentes y 3.000 expositores. El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió flexibilizar la regulación europea sobre IA para facilitar su uso en la industria y competir con EE.UU. y China. Grandes empresas como Nvidia, Microsoft, Lenovo, Siemens y SAP han presentado soluciones concretas de IA que ya se aplican en la producción industrial y optimizan procesos. La robótica, incluyendo robots humanoides, ha cobrado protagonismo y se anticipa que 2026 podría ser el año del robot industrial útil con capacidades avanzadas de aprendizaje.

Las nuevas soluciones y el músculo asociativo de las grandes tecnológicas han copado, una edición más, la feria ‘Hannover Messe’. Y los denominadores comunes a todas ellas han sido la inteligencia artificial agéntica y la robótica.

El pulso a la digitalización del sector industrial pasa inexorablemente por una tecnología que promete ya más realidades que futuribles en torno a la fábrica autónoma. Entre bastidores ya no se habla solo de preparación al cambio, sino de casos tangibles de operaciones inteligentes en todas las cadenas de producción.

Tal es la certeza que la cita -a la que han acudido unos 140.000 asistentes y más de 3.000 expositores, a falta del cierre oficial por la organización- ha estado marcada de inicio por el polémico discurso del canciller alemán, Friedrich Merz, en el que exigía a la Unión Europea (UE) flexibilizar la regulación de la IA para el uso industrial.

“Impulsaré medidas para aliviar esa carga y, en la medida de lo posible, para eximir a la IA de la normativa, que es demasiado estricta”, dijo durante su participación en la jornada previa del evento en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Reuters.

Estas palabras pueden suponer una afrenta a la primera ley global que en su redacción pone coto al uso, basado en riesgos, de esta tecnología. Y además, pretenden desmarcar la IA industrial del resto de casos de uso y sectores.

Un envite que argumentaba asegurando que no podemos desdeñar un poder tecnológico que “contribuirá a una mayor eficiencia y productividad, a la optimización de recursos y a la reducción de costes”.

El político teutón se mostró empeñado en reducir la distancia respecto a Estados Unidos y China de esta carrera geopolítica. De hecho, su gobierno ya anunció planes para cuadruplicar su capacidad de procesamiento de datos para la IA de aquí a 2030.

Del PowerPoint a la realidad

Volviendo a los grandes anuncios, el evento se ha desarrollado bajo el lema Think Tech Forward, en clara alusión a empezar a desarrollar proyectos que sean la base productiva de cara a los ejercicios venideros.

En este sentido, cabe destacar el ‘Industrial AI Cloud’, una de las mayores fábricas de IA de todo el Viejo Continente, construida en la propia geografía alemana por Deutsche Telekom de la mano de Nvidia. Esta quiere ejecutar cargas de trabajo de IA en las cadenas de producción y suministro.

El primer espada de la fabricación de chips ha sido, junto a sus socios, uno de los grandes protagonistas de las jornadas. Su discurso ha pasado por la introducción de agentes de inteligencia artificial en estos entornos para analizar las problemáticas a tiempo real y ganar tiempo en la toma de decisiones.

Por su parte, Microsoft ha afianzado su colaboración con Schneider Electric, que permitirá a esta última incorporar a su plataforma las capacidades de Azure para diseñar agentes y operaciones definidas por software.

Lenovo también ha hecho gala de su fortaleza en el sector: según sus datos, su inteligencia artificial a escala de producción promete plazos de entrega hasta un 85% más rápido para los fabricantes. “No se necesitan más proyectos piloto”, ha señalado su director de tecnología de fabricación inteligente, Jonathan Wu. “Necesitan IA que funcione a escala y nosotros ya la hemos implementado en nuestras operaciones globales”.

Con sabor local, Siemens ha evolucionado su solución, haciendo que la conexión entre las partes de OT (Tecnología Industrial, por sus siglas inglesas) e IT permitan desplegar IA en el extremo (edge), es decir, justo donde se producen las operaciones.

Y el gigante del ERP, SAP, también se ha mostrado convencido de que la IA ya aporta un valor tangible, sobre todo en sectores como el manufacturero que se encuentran en un punto de inflexión debido al aumento global de costes.

En definitiva, todos los fabricantes han intentado mostrar que la inteligencia artificial industrial ha salido ya del PowerPoint para entrar en planta. Y lo han hecho con Brasil como país invitado de la edición, en un intento por tender puentes con Latinoamérica. El próximo año será España la región destacada.

Protagonismo de la robótica

En cuanto a la robótica, la feria ha proclamado que 2026 puede ser el ‘Año I’ del robot útil industrial con capacidades de aprendizaje por imitación, refuerzo y orquestación de tareas.

Como curiosidad, cabe destacar la introducción de robots humanoides. Por primera vez, desde la propia organización estos se han situado como tema central. Se trata de un segmento que ya fue epicentro de debate durante el Mobile World Congress (MWC) del mes de marzo en Barcelona.

De hecho, su diseño, sea para el uso que sea, ha desatado las críticas de muchos expertos. En la propia Fira de la Ciudad Condal, una de las eminencias al respecto, la exinvestigadora del MIT, Kate Darling, sostuvo que las expectativas que tenemos con los robots son demasiado elevadas.

“No debería ser nuestro objetivo recrear las habilidades humanas, sino explorar algo diferente”, indicó.