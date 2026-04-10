Inteligencia artificial agéntica y una plataforma "para todo": Nutanix se reinventa para la gestión de datos y aplicaciones

Rajiv Ramaswami, CEO de Nutanix, durante su intervención en el evento 'Next 2026' de Chicago (Estados Unidos).

Las claves nuevo Generado con IA Nutanix se reinventa con una plataforma única en la nube híbrida para simplificar la gestión de datos y aplicaciones, impulsada por la inteligencia artificial agéntica. La compañía ha recibido a numerosos clientes que migran desde VMware tras cambios en su política de licencias, lo que ha fortalecido su crecimiento financiero y le permitió ampliar su recompra de acciones en 750 millones de dólares. La soberanía del dato y el control digital son prioridades para Nutanix, que incorpora nubes soberanas de AWS y próximamente Google Cloud a su plataforma. Nutanix busca liderar el sector en la ejecución de aplicaciones de IA, apoyándose en alianzas clave con Nvidia, AMD, Dell, Lenovo y otros, ofreciendo soluciones para entornos complejos y distribuidos.

Solventar las distintas complejidades que tensionan el gobierno de las infraestructuras digitales y encauzar el retorno de la inversión en la era de la inteligencia artificial agéntica son los objetivos que marcan el paso de la actual Nutanix. La empresa no es baladí; desde su seno reconocen que el marco geopolítico actual demanda requisitos como la soberanía del dato y encarece -a golpe de conflictos internacionales- el mercado.

Con una receta basada en una plataforma única y en la nube híbrida, la compañía -nacida en el terreno de la hiperconvergencia y la virtualización hace 15 años-, que se define como el “simplificador” de la gestión de las aplicaciones y el dato, se encuentra muy bien posicionada en el sector.

Gracias a esta propuesta, se ha convertido en uno de los principales refugios de los clientes rebotados de VMware; compañía otrora dominante -y socia de Nutanix- que ahora parece haber firmado su capitulación definitiva tras la agresiva política de costes de licenciamiento de su propietaria, Broadcom.

Hasta Chicago, sede de su evento global celebrado esta semana, la firma ha llevado el testimonio de algunos líderes tecnológicos que han decidido emprender este viaje sólo de ida con la tecnológica.

Es el caso de Dan Regalado, CIO Wynn Resorts, definía como un “éxito” el proceso de migración acometido por la cadena hotelera en un momento en el que un solo minuto de inactividad puede traducirse en pérdidas millonarias para las organizaciones. “Es fundamental poder mantener nuestras operaciones sin ningún tipo de interrupción”, añadía.

Más de 5.000 personas han acudido esta semana al evento 'Nutanix Next 2026' celebrado esta semana en Chicago (Estados Unidos). Nutanix

Aunque la transición de una plataforma a otra puede durar desde varios meses hasta tres años, dependiendo del tamaño del proyecto, en Nutanix aseguran que el rendimiento es “inmediato”.

De hecho, buena parte del crecimiento en ingresos de la compañía -a un ritmo del 17% - se debe a este goteo incesante de ‘fugados’ de VMware. Este impulso ha reforzado su salud financiera hasta el punto de ampliar en 750 millones de dólares su programa de recompra de acciones, lo que “refleja la confianza en la estrategia a largo plazo y nuestra solidez”, según ha señalado en un comunicado.

Inteligencia artificial, modernización y disponibilidad

En este contexto, el CEO de la firma, Rajiv Ramaswami, presentaba su hoja de ruta ante los más de 5.000 asistentes del congreso: innovar con la inteligencia artificial agéntica, modernizar las aplicaciones y asegurar la disponibilidad y el funcionamiento uniforme en las distintas localizaciones.

“Con ello buscamos aportar simplicidad a las infraestructuras, reducir los costes y aumentar la flexibilidad y el rendimiento”, apostillaba.

La soberanía digital, a escena Una de las preocupaciones que el CEO de la multinacional, Rajiv Ramaswami, ha puesto sobre la mesa durante su intervención en ‘Nutanix Next 2026’ ha sido la del control de los datos y de la soberanía digital. Algo que concierne a los CIOs de todas las regiones del mundo, y sobre todo en Europa, donde la legislación pretende diferenciarse de otros bloques geopolíticos con este gobierno de la información. A este respecto, el directivo cree que es un tema central en la era de la inteligencia artificial. Y también ha presentado novedades en su plataforma -Nutanix Cloud Platform- basadas en las nubes soberanas de AWS (Amazon Web Services) y a las que añadirán las de Google Cloud a lo largo de este año.

En el tablero de la inteligencia artificial, el directivo reconocía que estamos ante la tecnología de moda que todo el mundo quiere explorar y utilizar. “Cada vez hay más usuarios, agentes y datos con los que tenemos que trabajar, pero los recursos de las empresas son limitados”.

En este sentido, y en un terreno en el que ya no sólo la información es el nuevo petróleo sino también el token -unidad básica de datos que los grandes modelos utilizan para procesar y generar texto-, quiere habilitar un ecosistema sencillo paliando, a su vez, las limitaciones del mercado de hardware.

Para ello, ha exhibido músculo con sociedades como las que ha firmado con primeros espadas de los chips como Nvidia o AMD, amén de otros acompañantes de largo recorrido en su plataforma del tamaño de Dell, Lenovo, Cisco o Palo Alto Networks en temas de ciberseguridad, entre otros.

Desde la organización creen que su propuesta puede consolidarse una de las plataformas de referencia para ejecutar aplicaciones de IA, especialmente las que tienen que ver con el código abierto.

Un escenario complejo

“Es muy difícil que una compañía por sí misma pueda orquestar todos estos ingredientes”, defendía el CEO. “Queremos facilitar estos servicios en un momento en el que el rendimiento es crítico”.

De hecho, los datos que maneja la compañía confirman la complejidad actual. Un estudio interno revela el interés de las empresas en contar con estrategias de base para esta tecnología -hasta un 84% en la región de EMEA y un 88% en España- pero se topan con el problema de no saber cómo montar una infraestructura de IA.

Uno de los pasillos del centro de conferencias donde se ha celebrado el congreso de Nutanix. Mario Moreno

A ello se suma que el retorno de la inversión de estos proyectos es lento, y los líderes digitales pretenden acortar plazos acuciados por las demandas del negocio. Y, para más inri, el fenómeno shadow AI, marcado por el uso de herramientas fuera del alcance de la supervisión de la empresa, es ya una realidad. Una preocupación real a la que hizo referencia el directivo.

En este punto, y a medida en que los activos informáticos se distribuyen, el desafío más acuciante pasa por encontrar una infraestructura en la que los CIOs puedan aplicar sus políticas, ya sean de IA, en cuanto a aplicaciones o ciberseguridad, entre otras.

En conclusión, y tal y como aseguraba Ramaswami, Nutanix pretende postularse como el socio “para todo tipo de cargas de trabajo”. “Tenemos una solución completa; una plataforma, una experiencia”, resumía.

Una filosofía que recientemente defendía el CTO de la compañía, Manosiz Bhattacharia, en entrevista con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL: “Queremos asegurarnos de proporcionar una visión uniforme en todos los diferentes dominios de la infraestructura”.