Albert Mas (SDG Group): "Apostamos por una inteligencia artificial ética, responsable y centrada en las personas"

Las claves nuevo Generado con IA SDG Group, consultora especializada en datos e inteligencia artificial, factura en España más del 50% de sus ingresos globales y gestiona 2.300 proyectos activos. La compañía apuesta por una inteligencia artificial ética, responsable y centrada en las personas, con auditorías y protocolos para garantizar la transparencia y seguridad. SDG Group invierte el 16% de sus ingresos en I+D y colabora con universidades para potenciar el talento local en tecnologías STEM. La empresa ha anunciado una inversión de 15 millones de euros en La Rioja hasta 2030, con el objetivo de liderar el desarrollo de soluciones de IA para la administración pública y el sector privado.

En 1994, el italiano Luca Quagini fundaba SDG Group. Comenzaba así un recorrido que se consolidó en España cuatro años más tarde, hasta convertir a la geografía en su principal mercado. Aquí, la consultora especializada en gestión de datos e inteligencia artificial factura más del 50% de los ingresos del grupo.

Lo hace en el país con más de 100 casos de uso de IA, 2.300 proyectos activos y una fuerza laboral de 1.600 empleados, aunque la previsión para este año es seguir creciendo a doble dígito, tal y como confirma Albert Mas, CEO de SDG Group en España a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL.

Y es que el tejido corporativo avanza cada vez más “en el camino del dato”. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), casi la mitad de las grandes compañías ya han adoptado la IA. Una cifra que se reduce al 20% si hablamos de organizaciones medianas y es tan solo de un 10% para las pequeñas.

Aunque el conglomerado nacional esté copado por la pyme, la tendencia es imparable: “Si ya hubo sectores avanzados como banca y seguros, ahora vemos otras industrias, como gran consumo, que están abrazando soluciones de IA generativa para mejorar toda su operativa”, refiere el directivo.

“La transformación de los procedimientos de gestión y análisis de la información, apoyada en la IA, está fomentando una mayor competitividad en un mercado muy exigente”, asevera. “Para nosotros, esto no es más que la constatación del potencial de la ciencia de datos. Hace tres décadas ya fuimos pioneros en aplicar inteligencia en este ámbito”.

"La transformación de la gestión de la información está fomentando una mayor competitividad en el mercado"

En este escenario disruptivo, SDG ha puesto el foco en tres áreas clave: tratamiento documental y automatización de tareas; análisis de datos no estructurados como imágenes, vídeos e incluso audios; y el uso de modelos de lenguaje especializados, “que proporcionan una precisión sin precedentes en el análisis de datos”, así como soluciones de visión a gran escala.

Todo ello desde un enfoque “responsable”, con auditorías en procesos generativos, protocolos de seguridad especializados y monitorización continua para corregir sesgos. “Tengo la certeza de que el futuro de la inteligencia artificial dependerá de la colaboración entre reguladores, empresas y tecnólogos, que deberán trabajar en conjunto para establecer estándares éticos sólidos”.

Casos de éxito

Dice Mas que el aspecto diferencial de la consultora reside en su filosofía de “innovación humanista”. Por una parte, asevera, “somos una empresa donde la innovación es integral a nuestra propuesta de valor. […] Apostamos por aportar un valor real a los clientes, con el diseño de una IA ética y responsable que siempre se centra en las personas”.

Por otro lado, destina el 16% de sus ingresos a laboratorios de I+D y desarrolla sus propias metodologías y aceleradores tecnológicos. Este pure player, como lo define, cuenta con un alto nivel de especialización a los proyectos de datos con 2.700 consultores en todo el mundo.

"El futuro de la IA dependerá de la colaboración entre reguladores, empresas y tecnólogos"

Esto les permite trabajar con todo tipo de industrias: desde algunas más tradicionales como energía, sector público o finanzas, entre otras, hasta startups del mundo fintech donde la gestión de la información es “fundamental”.

De hecho, opera en más del 50% de las entidades del IBEX35. Algunas tan reseñables como Caixabank, Telefónica, Ferrovial o Mutua Madrileña. “Nuestro ratio de retención es superior al 95%, lo que demuestra que nuestros objetivos están muy alineados con los de nuestros usuarios en todo el mundo”.

Preguntado por casos de éxito concretos, Mas pone el ejemplo de Amadeus, que ha reducido a la mitad los ciclos de planificación, o Nestlé, cuya mejora de la gestión de los puntos de venta a partir de fuentes de datos diversas es reseñable.

Y Aqualia, prosigue, ha implementado analítica avanzada, machine learning e inteligencia artificial para prevenir posibles fugas o averías, mejorando su rendimiento hidráulico en torno al 8%.

Apuesta por España

Todos estos factores explican que SDG Group mantenga su apuesta por España, donde tiene presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela y La Rioja. Hace escasos meses, anunció una inversión de 15 millones de euros hasta 2030 en esta última región para impulsar su ecosistema digital y avanzar en el terreno conjunto de la IA y los datos.

“Es una iniciativa que surge de nuestros ejecutivos riojanos”, explica Mas. “Estos han apostado por impulsar desde su tierra una estrategia de largo recorrido. En lugar de replicar un modelo externo se ha diseñado una propuesta específica, en colaboración con la Universidad de La Rioja, y un enfoque claro hacia el desarrollo del talento local”.

Desde su apertura el pasado junio, esta oficina ha desarrollado proyectos para más de 65 empresas locales e internacionales, con una inversión acumulada de unos 10 millones de euros.

"Queremos liderar en IA y datos con una estrategia unificada y un estándar de calidad homogéneo"

Además, añade, se va a desarrollar en la geografía un centro especializado para el desarrollo de soluciones de IA para la administración pública local. Este dará servicios avanzados que van desde la gestión de licitaciones y programas de modernización institucional hasta iniciativas colaborativas de transformación digital.

El objetivo no es sólo liderar el panorama nacional: “Queremos liderar en IA y datos, con una estrategia unificada y un estándar de calidad homogéneo, en todas las regiones en que operamos”.

Para ello, el talento técnico es clave; un bien escaso en la actualidad. SDG Group ha impulsado una cantera de expertos en estas tecnologías. Y mantiene acuerdos con hasta 27 universidades en titulaciones STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) para “detectar y acompañar” a los estudiantes en todas sus etapas.

“Podemos ofrecer carreras atractivas para desarrollar una trayectoria en nuestra compañía gracias a nuestra presencia mundial y a los proyectos de impacto internacional que desarrollamos”, concluye.