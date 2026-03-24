La pyme española suspende en digitalización: sólo el 9% integra con madurez nube, seguridad e inteligencia artificial

Las claves nuevo Generado con IA Solo el 9% de las pymes españolas ha alcanzado una madurez real integrando nube, ciberseguridad e inteligencia artificial. La mayoría de las pymes sobrevalora su digitalización y solo utiliza herramientas básicas como correo electrónico y antivirus. El 78% de las pymes cuenta con medidas de ciberseguridad muy básicas y casi la mitad invierte menos de 500 euros al año en protección. Solo el 15% de las pymes que utilizan inteligencia artificial paga por estos servicios, recurriendo la mayoría a versiones gratuitas con elevados riesgos.

Las pymes españolas creen estar más digitalizadas de lo que realmente dicen los principales indicadores. Esta es la principal conclusión de un informe presentado por Gigas, que detecta una “enorme” brecha entre su percepción y el grado real de madurez y cifra el avance de estas empresas -casi el total del tejido corporativo en España- en tres tecnologías clave: nube, ciberseguridad e inteligencia artificial.

Aunque el 44% de las mismas asegura tener un nivel muy alto de integración digital y un 33% un grado medio de satisfacción, lo cierto es que la mayoría se ha quedado en la adopción de soluciones “superficiales” como el correo electrónico, alguna suite de ofimática, antivirus o el uso gratuito de aplicaciones conversacionales como ChatGPT. Planes que no alcanzan a las aplicaciones críticas de negocio.

“Estos vectores, especialmente la inteligencia artificial, deberían estar orientados a mejorar la productividad en el CRM y el ERP”, ha comentado Javier López, director de estrategia y desarrollo de negocio de la compañía española durante la presentación del estudio, en el que han participado 1.300 organizaciones.

El directivo ha subrayado que sólo el 9% de las pymes ha logrado un uso óptimo de estas tres tecnologías, que son las que “nos van a preparar para el futuro”.

Y eso que ha habido planes públicos al respecto, como el Kit Digital, que cerró recientemente su plazo de solicitud de ayudas con la conclusión, según fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, de que ha permeado en la digitalización de más de 860.000 pymes.

O el Kit Consulting, con una orientación hacia la asesoría, que en su primer año de vida ha agenciado más de 16.000 proyectos.

Aun así, López considera que no se puede tildar a estos programas de fracaso, ya que, por ejemplo, con el Kit Digital sí que atisba avances en la creación de páginas webs, gestión de redes sociales y compra de hardware, entre otros parámetros. El diagnóstico es que “la tecnología camina más rápido que la propia capacidad de las entidades para implantarla”.

De este modo, el documento pone de manifiesto que las principales barreras de entrada para las pequeñas y medianas empresas pasan por la escasez de talento interno, la falta de presupuestos acordes a ciertas herramientas digitales, la infraestructura heredada y el entramado regulatorio que se está creando en Europa.

Errores en la nube

Desde Gigas estiman que la era de la IA, con sus “luces y sombras”, va a acelerar el consumo de datos y los problemas de ciberseguridad. En este escenario, la nube se conforma como el principal habilitador de un entorno flexible de la información para el aprovechamiento de la propia inteligencia artificial.

Hasta el 66% de los encuestados admite usar servicios cloud, pero solo para “tareas muy básicas” como la ofimática o el almacenamiento. De hecho, el 62% refiere no saber dónde están sus datos, y el 52% aún mantiene servidores físicos porque piensan que aportan más seguridad, confianza y un acceso más rápido a internet.

“Eso no es usar la nube”, ha sentenciado López. Pese a que muchas pymes creen que la nube redunda en mejoras económicas, la realidad es que solo el 33% del tejido se encuentra en cotas maduras en cuanto a su utilización.

“Hay una percepción errónea de esta tecnología”, ha proseguido el ponente, quien además ha destacado que son los hiperescalares los grandes dominadores de este mercado en España.

Ciberseguridad

Algo similar sucede con la ciberseguridad. El 78% de las pymes cuenta con medidas muy básicas como un simple antivirus o un firewall integrado sin grandes capacidades. Por ello, hasta el 8% ya ha sufrido recientemente un ataque, lo que puede derivar, en muchos casos, en el cierre definitivo del negocio.

Por otra parte, el estudio cita que, a pesar de la poca protección, el riesgo es más que real. “Si hace unos años, los ciberdelincuentes tenían en su punto de mira a las grandes corporaciones, ahora cualquier entidad, del tamaño que sea, puede ser objeto de un incidente de ransomware, phishing o ver comprometida su web mediante la denegación de servicios”.

Una cita que choca con la inversión: casi la mitad destina menos de 500 euros anuales. Y otro 18% invierte entre 500 y 2.000 euros. Las causas de esto se deben a una falsa percepción de ciberseguridad.

“El coste que supone no gastar en este aspecto puede llegar a ser mucho mayor si una pyme sufre una amenaza de este calado”, ha advertido el directivo.

Inteligencia artificial

Todos estos datos dan cuenta de que las pymes no están preparadas para la inteligencia artificial. No obstante, el 40% reconoce utilizarla. Eso sí, solo el 15% paga por ella. Los demás utilizan versiones gratuitas de ChatGPT, Gemini o Copilot, entre otros, lo que conlleva “enormes riesgos”.

Los usos más habituales de esta tecnología pasan por la gestión documental y el análisis de datos, mientras que las compañías más avezadas ya la tienen integrada en técnicas de marketing y atención al cliente.

Para este apartado sí que hay una previsión de gasto futuro: el 33% quiere invertir, y el 62% de los que ya pagan por ella pretenden incrementar sus partidas en los próximos meses. El principal reto es encontrar gente cualificada para redirigir esos presupuestos. Además, son muy pocas las empresas las que realizan programas de formación, según concluye el estudio.