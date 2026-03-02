Huawei muestra en Barcelona la cara más 'humana' de su inteligencia artificial

Las claves nuevo Generado con IA Huawei presentó en el Mobile World Congress de Barcelona su enfoque más 'humano' y social de la inteligencia artificial. La empresa destacó casos de éxito globales, como la detección temprana de cáncer en China y la modernización energética en Sudáfrica con IA. Huawei subrayó la importancia de aplicar la IA en sectores clave como la educación y la salud, firmando acuerdos para modernizar infraestructuras hospitalarias en España. La compañía reconoció que los principales retos para la adopción masiva de la IA son la integración en los flujos de trabajo y la formación de talento especializado.

El pistoletazo de salida del Mobile World Congress 2026 ha estado claramente marcado por la escalada bélica del pasado fin de semana en Oriente Próximo. La consecuencia más directa es que muy probablemente no habrá récord de asistentes en esta edición, en la que se esperaba superar las 110.000 personas.

A falta de cifras oficiales, y aunque la GSMA ha deslizado que solo un “pequeño” grupo de participantes se está viendo afectado, las estimaciones apuntan a que las ausencias se cuentan por miles. El incesante goteo de retrasos, cambios de ruta y cancelaciones de vuelos -especialmente desde el aeropuerto de Dubái, una de las principales escalas para los viajeros de Asia-Pacífico- dificultan la llegada desde la zona perjudicada, y por extensión, de toda una región que habitualmente representa cerca del 15% del total de visitantes de la Fira de Barcelona.

Un problema de este calado ha sufrido Leo Chen, vicepresidente senior y presidente del negocio de empresas de Huawei. El ejecutivo no ha podido llegar a tiempo para conducir la jornada inaugural de la compañía y su lugar lo ha ocupado Nicholas Ma, presidente del departamento de cuentas de Gobierno y empresas globales.

Pero, más allá de imprevistos -y de que la ausencia de grandes aglomeraciones por los pasillos es palpable desde el primer minuto-, la presentación de novedades en el marco de la Ciudad Condal es clave para el gigante chino de las telecomunicaciones.

En un contexto en el que la geopolítica se ha convertido en el árbitro principal del desarrollo de la inteligencia artificial, el fabricante ha decidido mostrar su cara más social y global; aquella con la que contribuye al desarrollo de industrias y empresas estratégicas para la evolución de la economía.

Y es que, su tecnología lleva sufriendo vetos por Occidente -especialmente en Estados Unidos- desde hace varios años bajo argumentos relacionados con la seguridad y la soberanía nacionales y sus posibles vínculos con el gobierno chino.

Por ello, durante más de dos horas ha exhibido su músculo más integrador y asociativo por todo el globo. Una capilaridad que le lleva a formar talento desde el Viejo Continente a Malasia y a acelerar el progreso de todo tipo de geografías.

Un enfoque social

De hecho, y como ejemplo del poder transformador de esta tecnología, el directivo ha mencionado que China ya cuenta con un algoritmo capaz de detectar multitud de tipos de cáncer en cuestión de segundos.

“Los modelos de lenguaje grandes (LLM, de sus siglas inglesas) ya están alcanzando su madurez y, gracias a ello, podemos centrarnos en su uso a gran escala”, ha dicho durante la presentación de hasta 115 casos de éxito en los que la compañía participa.

Una de esas historias ‘humanas’ es la de Eskom, principal energética sudafricana, de cuya operativa, tal y como ha subrayado su CTO, Len de Villiers, depende prácticamente todo el suministro eléctrico de una geografía de 63 millones de habitantes, con una gran potencialidad de desarrollo, pero que aún acumula tasas del 33% de desempleo.

El dirigente ha enumerado los distintos hitos que la organización ha conseguido gracias a la IA y cómo estos están influyendo en la economía nacional. “Nuestro proyecto no es solo de energía, sino de empoderamiento”, ha subrayado. Además, ha dicho, gracias a esta tecnología pueden redoblar la ciberseguridad y evitar, llegado el caso, que haya un apagón que deje sin suministro a prácticamente toda la población.

Otra de las narrativas escogidas se centra en la educación. Concretamente, en un colegio de secundaria de Hong Kong. Su representante se ha mostrado convencido de que la inteligencia artificial puede ayudar a algo más que alcanzar la excelencia académica: contribuir a la construcción de un sistema educativo más justo y ampliar el acceso a la alfabetización.

Por otra parte, la firma tampoco ha querido dejar pasar la ocasión de afianzar -con sabor local y brindis con champán incluido-, el acuerdo con HM Hospitales para modernizar sus infraestructuras de redes, impulsar el uso de dispositivos para la atención personalizada y acortar tiempos en la toma de decisiones.

Inteligencia artificial a gran escala

Para el directivo, estos casos de éxito ponen de manifiesto que estamos en el momento en el que la IA está convergiendo con el mundo físico, con agentes autónomos que empiezan a ejecutar un sinfín de tareas de manera independiente y a escala industrial.

No obstante, también ha reconocido que hay que superar ciertas barreras para alcanzar grandes cotas de productividad. El síntoma más acuciante es que esta tecnología todavía no está plenamente integrada en los flujos de trabajo de las compañías.

Además, ha proseguido, el dato, motor de la posterior toma de decisiones, sigue habitando en compartimentos estancos. Y por último, ha señalado: “La mayoría de los expertos actuales entienden de industria o de IA, pero no de ambas”.

De este modo, Huawei ha puesto el acento en la importancia de los tres escenarios de los que participa en el recorrido con las compañías: producción, disponibilidad de datos y talento. “Nos centramos en aportar economía del conocimiento”, ha concluido Ma.