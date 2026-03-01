El Mobile World Congress se rinde a la inteligencia artificial en el 20 aniversario de su llegada a Barcelona

Las claves nuevo Generado con IA El Mobile World Congress celebra su 20º aniversario en Barcelona, consolidándose como referente mundial de la tecnología. La inteligencia artificial es la gran protagonista de esta edición, desplazando el foco tradicional de las telecomunicaciones. Se esperan más de 100.000 asistentes y casi 3.000 expositores de más de 200 regiones en la Fira de Barcelona. El evento abordará temas como la soberanía digital y contará con demostraciones de IA, incluyendo el sistema ALIA del Gobierno español.

Lejos de grandes e ínclitos nombres propios sobre las tablas -Elon Musk, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg y un largo etcétera-, el gran aliciente de esta edición del Mobile World Congress (MWC) es, más que probablemente, una efeméride. Y es que se cumplen 20 años desde que la feria tecnológica por antonomasia se instalase en Barcelona.

También lo será comprobar cómo la conversación sobre telecomunicaciones continúa diluyéndose -si no lo ha hecho ya del todo- para ceder todo el protagonismo a la era omnipresente de la inteligencia artificial.

Eso sí, como novedad, los más de 100.000 asistentes que se esperan en la Ciudad Condal durante la próxima semana podrán ‘tocar’ esta tecnología.

Son muchos expertos ya los que aseguran que estamos ante el paso de las musas al teatro y de las probaturas a lo tangible para empezar a redundar en los negocios y las operativas de las compañías. Más con el aterrizaje de su denominada ‘tercera ola’: la de los agentes autónomos.

Ante este escenario, será interesante comprobar el estado de las alianzas entre las grandes -y no tanto- tecnológicas con los primeros espadas del desarrollo de los modelos de lenguaje grande (LLM, de sus siglas inglesas) en un evento que, aunque continúe siendo referencia de los productos de consumo, ha ido adquiriendo un fuerte sabor corporativo.

En cualquier caso, desde el seno de su organización, GSMA, insisten en mantener ese espíritu histórico hablando de conectividad y dispositivos, aunque pueda sonar a forzado. Bajo el lema ‘La era inteligente’ esperan tener un impacto económico de 585 millones de euros, un 4,3% más que en 2025.

Todo ello, en un escenario, la Fira de la capital catalana, por el que pasarán casi 3.000 expositores, patrocinadores y socios de más de 200 regiones diferentes.

Un recorrido de éxito

Fue en 2006 cuando Barcelona acogió por primera vez el MWC tras haber pasado previamente por ciudades como Cannes y Niza (Francia), Roma, Atenas e incluso Madrid bajo distintos títulos técnicos como 3GSM World Congress. Realmente, nace en 1987 en Bruselas para explorar la tecnología GSM, el sistema europeo de comunicaciones móviles.

Durante estas dos décadas, la ciudad ha sido testigo, casi de manera ininterrumpida, de los principales avances tecnológicos globales; desde el 3G hasta el actual 6G pasando por la nube, el internet de las cosas (IoT) y la ciberseguridad hasta llegar a la era de la inteligencia artificial y sus agentes autónomos.

Tras batir récord de asistencia en 2019 con más de 109.000 visitantes, la edición del año siguiente se tuvo que suspender cuando estaba ya todo preparado debido a la pandemia de coronavirus que azotó a todo el mundo y que se declaró pocas semanas antes de dar comienzo la edición.

En un principio, se intentó mantener, pero el goteo constante de abandonos por parte de las grandes tecnológicas por temor a incurrir en riesgos sanitarios generó la cancelación definitiva por primera vez en la historia.

En 2021, la GSMA decidió apostar por un formato híbrido, trasladando la fecha al mes de junio y con el peor registro en cifras que se haya visto, debido a las restricciones de movilidad y seguridad aún vigentes: solo 20.000 visitantes y representación de poco más de 100 geografías.

Así, 2022 marcaría el inicio de la vuelta a la normalidad, aunque de manera escalonada, pues el número de asistentes fue de unos 60.000. Unos números que han vuelto a mejorar con el correr de los años y, para esta semana, se quiere volver a marcar el hito de superar las más de 110.000 personas.

En total, esta longeva relación ha generado a Barcelona un impacto económico de más de 6.000 millones de euros, según la propia organización. Y, aunque se ha deslizado que nadie esperaba que la relación fuese a durar tanto, el contrato con la ciudad llega hasta 2030. La intención, no obstante, es seguir extendiendo el vínculo más allá de esa fecha.

Qué esperar del MWC 2026

Para esta entrega, hay un cartel de más de 1.500 ponentes de las tecnológicas más relevantes del panorama internacional. Más allá de la inteligencia artificial, se espera que se converse sobre temas claves de actualidad como la soberanía digital en Europa.

Además, habrá otra edición del ya tradicional desde 2014 4Y4N, el espacio dedicado a presentar la innovación de las startups y conectarlas con inversores, grandes empresas e instituciones.

Por parte del Gobierno, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, hará un recorrido de los grandes hitos públicos en materia de IA en los últimos años. Y presentará algún caso de uso de ALIA, la familia de modelos de esta tecnología en castellano y lenguas oficiales.

Este sistema, según publicaba recientemente DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, está resultando ser un fracaso por el momento: con un gasto de 10,2 millones de euros y tras un año desde su presentación y meses desde su despliegue institucional, a fecha de 23 de enero había registrado solo 174 descargas durante ese inicio de curso.