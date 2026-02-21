Dentro del centro de datos de Microsoft en Dublín, pieza clave para la infraestructura en la nube de Microsoft en Europa

Las claves nuevo Generado con IA El centro de datos de Microsoft en Dublín es crucial para la infraestructura en la nube de la compañía en Europa y fue el primero fuera de EEUU, operativo desde 2009. Las instalaciones destacan por estrictas medidas de seguridad, alta eficiencia energética y sostenibilidad, usando el clima local para refrigerar los equipos. El campus alberga tecnologías avanzadas como GPU e inteligencia artificial, y es uno de los más grandes y complejos de Microsoft en Europa. Microsoft invierte en formación y talento local, colaborando con escuelas técnicas irlandesas y gestionando un programa global de Data Center Academy para capacitar a nuevos profesionales.

Dublín se despertaba este 17 de febrero con otro típico día de invierno en la capital de Irlanda: temperaturas frías -sobre todo si quien visita ese día la ciudad está acostumbrado al sol y el templado mercurio del mediterráneo valenciano-, nubes altas y viento, mucho viento.

La lluvia se mantenía al margen en estas primeras luces del alba, pero sin renunciar a autoinvitarse a la fiesta en cualquier momento. Típico tiempo dublinés.

Para cuando el sol trataba infructuosamente de abrirse paso entre los cielos enmarañados de la ciudad, el autobús que transportaba a unos cuarenta periodistas y creadores de contenido hasta el centro de datos de Microsoft ya estaba a mitad de camino.

Unos 40 minutos en coche separan el centro urbano de Dublín del parque empresarial e industrial de Grange Castle, en el oeste de la ciudad. Se trata de una de las dotaciones logísticas más importantes de Irlanda, conocido por albergar a gigantes internacionales del sector tecnológico y biotecnológico, además de nombres propios de la industria farmacéutica.

Pfizer es uno de ellos. El autobús bordea parte de sus instalaciones en el trayecto hasta el centro de datos de Microsoft. Durante el viaje, el grupo de profesionales de los medios de comunicación pueden contemplar uno de los vestigios del pasado histórico de Dublín y de Irlanda, una torre-casa medieval -cuyo nombre bautizó el parque empresarial construido en sus inmediaciones- y cuya finalidad en el pasado fue ejercer de fortificación defensiva a los residentes de la época, de lo que dan fe sus gruesos muros de piedra que continúan en pie.

Vista general del campus donde se ubica el centro de datos de Microsoft en Grange Castle, Dublín.

Pronto nos percatamos de que la seguridad y la discreción no eran cualidades exclusivas del pasado de aquel lugar, sino que en el presente, en plena era de la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial, continúan siendo inherentes a cuanto sucede en esa parte del condado de Kildare.

La llegada al centro de datos de Microsoft es toda una manifestación de intenciones de lo que está por llegar. El contingente de medios de comunicación podía intuir que las medidas de seguridad iban a ser estrictas. Varios consentimientos en serie tuvieron que ser firmados previamente al desplazamiento al viaje para acceder al corazón de esta infraestructura, crítica para los servicios en la nube de la tecnológica en Europa.

Exhaustivas medidas de seguridad

El equipo de seguridad y los propios responsables de la tecnológica que nos acompañan nos lanzan varios mensajes desde que ponemos un pie en el data center: "No toquen nada", "sigan las instrucciones" y "pórtense bien". Añadiríamos un cuarto consejo; "prepárense para un extra de controles de seguridad", aunque ese no nos llega de forma oral, lo vivimos en primera persona. Escáner por partida doble, a la entrada y a la salida del data hall.

No se trata de protocolos caprichosos. Noelle Walsh, vicepresidenta Corporativa de Operaciones e Innovación de la Nube en Microsoft, ejerce de anfitriona del grupo de invitados y pronto evidencia la importancia de ser exigentes y estrictos con la seguridad.

"Es la primera vez que tenemos a los medios de comunicación dentro de uno de nuestros centros de datos operativos en Europa. Aquí alojamos los servidores que proporcionan servicios digitales a millones de personas, desde grandes empresas y pequeños negocios hasta escuelas, hospitales, servicios públicos y gobiernos", destaca en sus palabras de bienvenida.

"Todos dependen hoy de los servicios en la nube. Por eso queríamos ofrecerles la oportunidad de contemplar de primera mano cómo operamos un centro de datos en Microsoft".

Primer 'data center' fuera de EEUU

"Celebramos nuestros 50 años el año pasado y Microsoft Irlanda celebró su 40º aniversario también el año pasado. La compañía llegó a Irlanda originalmente para fabricar CD-ROM y hoy Microsoft Irlanda cuenta con unos 6.800 empleados, lo cual es más de lo que tenía toda la compañía a nivel global hace 40 años", detalla Walsh.

El centro de datos de Dublín entró en funcionamiento en 2009 y fue el primero que Microsoft construyó fuera de los Estados Unidos.

"Este es uno de los campus más grandes que tenemos en Europa y destaca por su complejidad. Actualmente, también alojamos GPU e IA aquí en Dublín" Noelle Walsh, vicepresidenta Corporativa de Operaciones e Innovación de la Nube en Microsoft

"Ha sido fundamental para nuestra infraestructura de nube europea debido a su escala. Es uno de los campus más grandes que tenemos en Europa y destaca por su complejidad. Actualmente, también alojamos GPU e IA aquí en Dublín".

Y es ya en esos primeros momentos de la visita, cuando la responsable lanza una de las ideas que marca la postura de la tecnológica sobre una de las cuestiones críticas del sector tecnológico en la actualidad: "Irlanda y Microsoft creen firmemente en la 'transición gemela': la digitalización y la descarbonización. No es una cuestión de elegir una u otra, sino de ambas".

Los medios de comunicación se equipan con los distintivos y complementos que exige la visita -chaleco reflectante y gafas de protección- y se dividen en dos grupos para recorrer las instalaciones. En uno de ellos, en el que se suma DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, ejerce de guía Lavinia Morris, General Manager, EMEA Data Centre Operations de Microsoft.

Primera parada: el centro de control y monitorización. "Ejecutamos los servicios de los que depende la sociedad moderna y, por lo tanto, el fallo no es una opción. Esta nube no puede fallar; tiene que estar en funcionamiento todo el tiempo", indica Lavinia Morris.

Centro de control y monitorización del centro de datos de Microsoft en Irlanda.

"En esta sala, estas personas no solo están mirando pantallas; son especialistas que monitorean patrones, tendencias y anticiparse. La anticipación es una gran parte de lo que hacemos: intentamos prever dónde algo podría salir mal para detectarlo y solucionarlo antes de que nuestros clientes lleguen a sentirlo".

"Operamos esta sala las 24 horas del día, los 365 días del año. Para nosotros, el éxito en esta sala consiste en que un cliente nunca se dé cuenta de que existe", añade Morris.

"La anticipación es una gran parte de lo que hacemos: intentamos prever dónde algo podría salir mal para detectarlo y solucionarlo antes de que nuestros clientes lleguen a sentirlo" Lavinia Morris, General Manager, EMEA Data Centre Operations de Microsoft.

El grupo de medios de comunicación se prepara para el doble control, con doble escaneado de la visita -a la entrada a la sala y a la salida-. Poner un pie en el data hall, el corazón de toda esta infraestructura crítica de Microsoft así lo exige.

"Bienvenidos a lo que todos piensan que es la nube; es algo muy, muy real y ahora están de pie frente a ella", profiere la General Manager, EMEA Data Centre Operations de Microsoft.

'Pasillo caliente' ('hot aisle') del centro de datos de Microsoft en Dublín.

La eficiencia y la sostenibilidad son dos máximas en este tipo de infraestructuras. "Esta sala representa años de ingeniería para asegurar que operemos de la manera más eficiente energéticamente posible. Aquí aprovechamos que afuera generalmente hace bastante frío, así que en lugar de usar 'enfriadores' que consumen mucha energía, usamos el aire exterior".

Llega uno de los momentos álgidos de la visita: el pasillo caliente del data hall. Lavinia Morris nos advierte de la importancia de estas máquinas y... nos vuelve a advertir de que estamos en un centro de datos operativo, "así que mantengan las manos a los lados y no toquen nada. Es justo decir que esta sala es el centro vital que mantiene los negocios y la sociedad funcionando", nos reitera mientras una sonrisa se dibuja en el rostro pidiendo al grupo complicidad para seguir 'portándose bien'.

A la salida, lo ya esperado: "Necesitamos volver a pasar por el control de seguridad. La razón por la que lo hacemos, como mencionamos al principio, es para verificar la seguridad y asegurarse de que todo esté en orden". Y unos minutos después, verificada la correcta actuación de periodistas y creadores de contenidos, proseguimos por las entrañas del data center.

La sala electrónica es el siguiente paso de nuestra visita por la instalación. "La razón por la que existe esta sala, y muchas otras similares en todo el campus, es para asegurar que ningún fallo en la red eléctrica, en un generador, en el equipo o un desafío de mantenimiento cause un problema a nuestros clientes", indica Morris.

Sala eléctrica del centro de datos.

"Nuestra filosofía al diseñar estos espacios es que las cosas fallarán; el equipo fallará. Por tanto, no diseñamos para evitar el fallo, sino que diseñamos esperando que ocurra, y por eso construimos capas y capas de redundancia", reitera.

El recorrido acaba en la sala de formación, una pieza determinante para entender el valor que Microsoft da al factor humano y a la preparación y el talento de sus empleados.

"Todas las salas que han visto hasta ahora están a cargo de personas, y casi todas ellas han pasado por aquí para recibir su formación. Lo que hace esta sala es cerrar la brecha entre el aprendizaje en el aula y el trabajo real en la planta del centro de datos o la operación de equipos críticos", indica Lavinia Morris.

"Por aquí pasan todas nuestras nuevas contrataciones, becarios, estudiantes de las escuelas técnicas con las que colaboramos e incluso nuestro personal que se está reciclando en nuevas tecnologías", informa con orgullo.

Un operario en la sala de formación de Microsoft.

La formación y la creación de talento es un eje transversal en la tecnológica. "Dirigimos un programa llamado Data Center Academy, un programa de capacitación de Microsoft en escuelas técnicas globales. Contamos con 75 de estas academias en todo el mundo, pero aquí en Irlanda tenemos una muy exitosa desde 2018, en colaboración con centros como la TU Dublin (Technological University Dublin), donde hemos formado a más de 200 estudiantes".

Noelle Walsh reitera la importancia de los centros de datos para la transformación digital de la sociedad actual en las conferencias organizadas tras la visita.

"El de Dublín es sólo uno de los 400 centros de datos globales que Microsoft tiene en 38 países, con una conectividad de red que podría ir y volver a la Luna varias veces" Noelle Walsh, vicepresidenta Corporativa de Operaciones e Innovación de la Nube en Microsoft

"Los centros de datos albergan los servidores que nos proporcionan la capacidad de la nube a todos; desde compras y banca en línea hasta trabajar desde casa o investigar. Instituciones, escuelas y hospitales dependen hoy de esta digitalización, y nuestra nube es una plataforma diseñada con la seguridad, la resiliencia y el cumplimiento como pilares centrales para cumplir nuestra misión de empoderar a cada organización y persona del planeta".

El de Dublín es sólo uno de los 400 centros de datos globales que Microsoft tiene en 38 países, "con una conectividad de red que podría ir y volver a la Luna varias veces", afirma Noelle Walsh.

"La demanda crece de forma exponencial, especialmente con la adopción de la inteligencia artificial. El 90% de las empresas de Fortune 500 están en la nube de Microsoft", añade.

Partimos de Grange Castle camino al aeropuerto en el taxi con varios compañeros de los medios de comunicación. El cielo nublado se ha rendido por unos minutos al sol irlandés de invierno.

Nos despedimos del campus del data center de Dublín con la sensación de haber visto una pequeña parte de una inmensa infraestructura crítica para la transformación digital de miles de empresas y millones de personas en toda Europa. Y, aunque acotada en el tiempo y el espacio, nuestra estancia ha servido para hacerse una idea de lo que está en juego y del carácter crítico de estas instalaciones a escala global.