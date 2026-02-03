El español Enrique Lores deja la presidencia mundial de HP para fichar por PayPal como nuevo CEO

Las claves nuevo Generado con IA Enrique Lores, tras 36 años en HP y seis años y medio como CEO, deja la compañía para convertirse en el nuevo CEO de PayPal a partir de marzo. Lores relevará a Alex Chriss en la dirección de PayPal, empresa en la que ya formaba parte de la junta directiva desde hace varios años. Durante su trayectoria en HP, Lores diversificó el negocio y fortaleció el liderazgo de la empresa tecnológica a nivel mundial. El ingeniero valenciano afirma que buscará consolidar la innovación y el liderazgo de PayPal en el sector global de pagos.

El español que logró escalar desde posiciones de becario hasta la presidencia mundial de HP, Enrique Lores, ha anunciado que deja el gigante tecnológico para convertirse en el nuevo CEO PayPal a partir del próximo mes de marzo.

En una carta remitida a los trabajadores de la empresa que ha compartido a través de Linkedin, hace efectiva su salida tras 36 años de trabajo -la mayoría desde la sede californiana de Palo Alto- en los que “HP se ha entretejido en mi identidad y en la historia de mi familia”.

En la misma también comunica que, a la espera de que el fabricante de ordenadores designe un sucesor de forma definitiva, el CEO interino será Bruce Broussard, miembro del consejo directivo desde 2021.

“He tenido el privilegio de trabajar junto a colegas extraordinarios y de aprender de mentores fantásticos”, señala en el escrito. “Juntos, hemos diversificado el negocio, fortalecido nuestra posición de liderazgo y demostrado el poder de nuestro porfolio para ofrecer mejores soluciones integrales”.

Sin embargo, estima que ahora es el momento de dejar la multinacional para embarcarse en PayPal, donde espera “dejar un impacto duradero en la industria global de pagos”. Lores, que ya formaba parte de la junta directiva de la firma financiera desde hace varios años, sustituirá a Alex Chriss en la posición de CEO.

Lo hará tras dos años en los que “el ritmo de cambio y ejecución no ha estado a la altura de las expectativas”, según ha señalado la propia PayPal. “[La llegada de Lores] proporcionará el liderazgo necesario para llevarnos a la siguiente fase”.

En sus primeras palabras dentro de la nueva multinacional, Lores ha afirmado que “fortaleceremos aún más la cultura de innovación necesaria para lograr una transformación a largo plazo y consolidar aún más el liderazgo de PayPal en el sector”.

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Lores ha desarrollado prácticamente la totalidad de su carrera en HP, de la que llegó a ser CEO y presidente los últimos seis años y medio.

El español se ha destacado en este tiempo por tener una visión transversal de la tecnología en cuanto empresas y sociedad. “Puede ser una herramienta para que las empresas y los países se desarrollen y crezcan en un entorno cambiante, sin dejar a nadie atrás”, afirmó durante su intervención en la edición de 2023 de Wake Up Spain!, evento anual organizado por EL ESPAÑOL, INVERTIA y DISRUPTORES.