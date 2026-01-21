Jensen Huang (Nvidia): "La IA física y la soberanía de los datos son la nueva infraestructura crítica de las naciones"

Las claves nuevo Generado con IA Jensen Huang, CEO de Nvidia, afirma que la próxima infraestructura crítica mundial será la IA física y la soberanía de los datos. Huang destaca la evolución de la IA desde el procesamiento de lenguaje a modelos que comprenden la estructura y química del mundo real. Defiende los ecosistemas abiertos y la necesidad de que cada país desarrolle su propia infraestructura y modelos de IA para asegurar su soberanía tecnológica. Propone que la IA aumentará la fuerza laboral digital, permitiendo a los profesionales centrarse en tareas humanas mientras los agentes digitales asumen la carga estructurada.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, ha intervenido hoy en Davos con un mensaje que trasciende la euforia bursátil para centrarse en la arquitectura técnica de la próxima década. Lejos de limitarse a la IA generativa de texto, el líder del proveedor de chips ha decretado el fin de la etapa experimental para dar paso a la integración industrial masiva.

Su tesis es clara: los grandes modelos de lenguaje (LLM) ha evolucionado hacia modelos de razonamiento abiertos ("open reasoning models") y el siguiente gran salto es la "IA Física": sistemas que no solo procesan palabras, sino que entienden la estructura, la química y las leyes de la física para operar en el mundo real.

En ese sentido, durante los últimos dos años, el mercado se ha obsesionado con la capacidad de la IA para generar texto e imágenes. Sin embargo, Huang advierte que el verdadero valor para la industria B2B reside en la capacidad de comprender la estructura subyacente de la materia. "Ya no es solo entender el lenguaje, es entender la naturaleza, los químicos, el mundo natural".

Esta evolución hacia la "physical Intelligence" implica que los modelos ya no alucinan sobre la realidad, sino que se anclan a ella. Según Huang, hemos logrado un "progreso enorme" en hacer que la IA entienda estructuras complejas, lo que permite pasar de la digitalización de la información a la digitalización de las habilidades físicas. Esto habilita a sectores como la farmacéutica o la ciencia de materiales a simular interacciones moleculares con precisión de "mundo real" antes de fabricar nada físico.

Un punto crítico de su intervención ha sido la defensa de los ecosistemas abiertos como motor de innovación industrial. Huang ha destacado que "la mayoría de las industrias y compañías del mundo" se beneficiarán de los "modelos de razonamiento abiertos".

Esta postura desafía la tendencia al cerramiento de los grandes hiperescalares. Nvidia se posiciona aquí como el facilitador neutral ("arms dealer") que permite a startups, investigadores y universidades construir sobre estos modelos abiertos para crear aplicaciones verticales específicas. La estrategia es clara: evitar las "chimeneas" tecnológicas y fomentar una plataforma horizontal donde cada industria pueda construir su propia capa de inteligencia.

Soberanía del dato e 'inteligencias nacionales'

En un tono marcadamente geopolítico, alineado con las preocupaciones de Davos 2026, Huang ha instado a las naciones a no depender de modelos importados para su infraestructura crítica. "Tu experiencia debe ser propia. Tu inteligencia nacional debe ser parte de ti".

El CEO de Nvidia ha subrayado que la infraestructura de computación es la base de la economía moderna y que los países deben invertir en ella como lo hicieron en su día con la energía o el transporte. "Es la infraestructura más grande... naciones, redes, equipamiento". En su opinión, la soberanía tecnológica ya no es una opción, sino un imperativo de seguridad nacional; quien no posea su propia capacidad de cómputo y sus propios modelos entrenados con su cultura y datos, quedará rezagado.

El impacto en la fuerza laboral

Abordando el temor al desplazamiento laboral, Jensen Huang ha reencuadrado la narrativa hacia la aumentación mediante una "fuerza laboral digital" ("digital workforce"). Utilizando el sector salud como ejemplo, ha explicado cómo la IA permite a las enfermeras y médicos "pasar más tiempo con los pacientes" en lugar de gestionar datos, mejorando el diagnóstico y la atención.

No se trata de la eliminación del trabajo humano, sino de la integración de "agentes" que asumen la carga cognitiva estructurada. "Entender cuál es el trabajo" es el primer paso para desplegar estos recursos digitales que complementan, no sustituyen, la labor humana crítica.