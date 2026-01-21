Adiós al uso sin sentido de la IA; las compañías apuestan por contexto y gobernanza

Las claves nuevo Generado con IA Las empresas priorizan ahora el uso contextual y significativo de la inteligencia artificial, con foco en la gobernanza y la arquitectura de datos. El gasto en tecnología impulsado por la IA alcanzó un crecimiento récord del 14% en 2025, y se espera que esta tendencia continúe en 2026. El informe de SDG Group destaca la importancia de soluciones de IA personalizadas y la necesidad de políticas de gobernanza, especialmente en Europa. SDG Group ha experimentado un crecimiento del 50% en servicios de IA y expande su presencia internacional, con nuevas oficinas en Países Bajos, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes.

Las soluciones de inteligencia artificial ya son una realidad en el mercado. Parece que su promesa está empezando a convertirse en realidad y todo el mundo prepara, a golpe de inversión, sus infraestructuras para relanzar y evolucionar su competitividad. Los números son clarividentes; según IDC, el gasto en TI batió récords de crecimiento en 2025 (un 14%), tras casi tres décadas, auspiciado por el auge de esta tecnología.

Y las tendencias para este 2026 marchan por el mismo camino. Así lo atestigua el último informe de SDG Group, que muestra 10 indicadores marcados, casi todos en gran medida, por esta tecnología. Además, y tal y como ha revelado su director de innovación, Miguel Romero, durante la presentación del documento, el negocio de la consultora europea también se ha visto influenciado por dicha demanda: su segmento de servicios de inteligencia artificial ha repuntado un 50% en el último ejercicio fiscal, y espera que el porcentaje se engrose sobremanera a lo largo de este curso.

Ahora, las prioridades, expuestas en el Radar de Innovación de la firma especializada en datos, analítica e IA, pasan por un uso de esta ciencia en el que el contexto de negocio, la arquitectura y la gobernanza del dato se antojan claves. Es decir, las compañías buscan apuntalar un enfoque ad hoc para sus propias necesidades y no tener que adaptarse a planes demasiado genéricos.

Por otra parte, también se extraen conclusiones por omisión: lejos parecen quedar atrás los tiempos de las fuertes apuestas por las meras plataformas de datos, ya que “la infraestructura por sí misma no garantiza decisiones inteligentes. […] El reto para 2026 plantea una nueva base en la que los datos aporten y comprendan contexto y significado para aportar valor al negocio y expliquen su razonamiento”.

En este sentido, las implementaciones masivas de IA ya no valen. Lo importante es saber cómo hacerlo, con significado y no sólo datos y en un paradigma en el que “el contexto es el rey”. Asimismo, reza el estudio, los modelos fundacionales están acelerando tanto la generación de texto como otras técnicas de machine learning.

La gestión de estos entornos revela, sobre todo en Europa, la necesidad de establecer políticas de gobernanza y observabilidad. Y, en lo referente al sabor generativo de la propia IA, destaca el auge de asistentes de nueva generación, que están mejorando el acceso a la información interna de forma “más natural y eficaz”.

El avance de estos agentes autónomos también está estimulando las migraciones como iniciativas estratégicas, un proceso que antes era “más arriesgado”. Por último, SDG subraya otras tendencias como los sistemas operativos de metadatos, los dispositivos, edge, el auge de los modelos probabilísticos y el aprovisionamiento de soluciones de IA específicas por industrias.

SDG, en números

A lomos de la democratización de esta disciplina, SDG Group está experimentando un fuerte crecimiento. En España, ya trabaja con el 80% de las empresas del Ibex35, y suma unos 300 clientes. Además, cuenta con 1.400 empleados distribuidos por toda la geografía.

A nivel global, la consultora está embarcada en su expansión internacional; con presencia en más de 20 geografías, ha apuntalado en los últimos meses su oficina de Nueva Jersey (Estados Unidos) y ha abierto su primer edificio en Países Bajos.

Asimismo, está haciendo de Medio Oriente un zoco clave: ha afianzado su estancia en Egipto y ha inaugurado nuevas oficinas en Arabia Saudí y Emiratos Árabes.