Isabel Reis (Dell Technologies): "Contamos con una posición privilegiada en inteligencia artificial"

De la tendencia a la realidad y de la fase de experimentación a la de comprobar que el uso que están dando las empresas a la inteligencia artificial es efectivo y mejora la productividad. Así pronostica Isabel Reis, directora general de Dell Technologies en Iberia, cómo debe ser el comportamiento del mercado en el futuro.

Inevitablemente, esta tecnología volverá a ser absoluta protagonista. También, por supuesto, lo está siendo en todo el porfolio de productos y servicios de la tecnológica, cuya salud financiera ha pegado un estirón en el último trimestre -un 10% más interanual en ingresos-, sobre todo en el segmento de servidores de IA, donde ha repuntado hasta un 58%.

Conversa con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL con estos datos recién publicados por la corporación -no desgrana números locales pero asume que el crecimiento sigue el mismo ritmo- y en la semana en el que celebra su evento insignia en Madrid, el Dell Technologies Forum. Un encuentro en el que, resume, más allá de compartir este buen momento, se ha aprovechado para reunir a todo el ecosistema de partners y clientes para hablar de esta tendencia tecnológica y de todo lo que está sucediendo en cuanto a ámbitos esenciales como los datos, los entornos multicloud, la ciberseguridad y el puesto de trabajo, entre otros.

La directiva incide de nuevo en la importancia de la inteligencia artificial y destaca su “posicionamiento privilegiado”, ya que no todos los proveedores están integrándola de la misma manera ni obteniendo resultados similares.

En un momento en el que las probaturas de muchas compañías están fallando y no encuentran la horma de su zapato, Dell presume de dotar, con su AI Factory, de una caja de entrenamiento de modelos para comprobar, además, porque los problemas de la IA son de datos, qué información necesitan las organizaciones para lanzar sus casos de uso. Amén de aportar esa capa de seguridad tan necesaria.

Es decir, “tenemos la infraestructura para poder implementar este tipo de soluciones”. Porque, continúa, “el reto más difícil que se encuentran las organizaciones es definir el crecimiento de los datos en tantas ubicaciones; saber qué tienen y cuáles van a utilizar para generar nuevos servicios y ganar eficiencia y productividad”.

En cualquier caso, Reis ve industrias muy avanzadas como la sanitaria en términos de uso de la IA en diagnósticos, por ejemplo. O la banca, e incluso la administración pública. En este escenario, una de las prioridades de Dell sigue siendo simplificar la complejidad con entornos multicloud.

Por ahora, la directiva no cree que la inteligencia artificial se esté acercando al pico de su crecimiento. “El año que viene va a seguir siendo de un aumento importante en las inversiones. Ahora se gasta mucho en infraestructura y aplicaciones, pero cuanto más maduro sea el mercado más se irá diversificando en situaciones específicas como software o consultoría, pero todavía no estamos en esa situación”.

No al menos en Europa, que siempre va a la zaga de grandes zocos como Estados Unidos. “Somos más cautos, y eso se nota cuando hablamos con los clientes. Hay muchas ideas pero no un nivel de madurez semejante”.

IA en todo el porfolio

La inteligencia artificial también aparece como ‘primer espada’ en otras áreas prioritarias de Dell como el puesto de trabajo, en la que también crece con paso firme gracias a una fuerte inversión en propia IA y sostenibilidad.

“Hace ya muchos años que se dijo que el PC estaba muerto, algo que no es verdad”, indica. De hecho, la mitad de la facturación de la tecnológica sigue procediendo de la venta de ordenadores. “Estamos invirtiendo mucho en incorporar nuevas funcionalidades”.

Por otra parte, Reis estima que existen otras oportunidades. Como por ejemplo, todos los equipos que se vendieron durante la pandemia de COVID ahora se tienen que renovar. Y, la decisión de Microsoft de dejar el mantenimiento de los sistemas de Windows 10, una vez lanzado Windows 11, va a imposibilitar utilizar herramientas de IA a los clientes que no se actualicen.

Por otra parte, la ciberseguridad ha pasado a ser un imperativo en toda la actividad de Dell Technologies. Con un enfoque Zero Trust cuenta con una visión basada en la continuidad de la operativa si hay un ataque aislando la información crítica. “Es importante que los clientes entiendan que tienen que ir más allá del backup porque la mayoría de los ataques actuales se dirigen ahí. […] Contamos con una cartera muy amplia de soluciones de seguridad, también para la era de la IA, que nos expone más”.

La aproximación al mercado sigue siendo pionera

Desde hace unos años, Dell trabaja con el modelo comercial Apex, basado en la suscripción y en la simplificación de la gestión de las TI con el aprovisionamiento de servicios específicos para cada necesidad.

Una estrategia de la que sigue haciendo gala y que Reis ve diferencial porque “ayuda a compartir el riesgo entre el fabricante y el cliente. Ponemos a su disposición, por ejemplo, una infraestructura con una determinada dimensión y pagar para que la empresa utilice sólo lo que necesita y pague simplemente por ello”.

Esta forma de aproximarse al mercado les ha concedido, además, una ventaja que no ha conseguido en otros países en los que opera: trabajar muy estrechamente con la administración pública. “Con todo esto, diría que Apex es una de nuestras estrategias de negocio más sólidas”, concluye.