La II International Quantum Business Conference posiciona a Galicia como referente mundial en computación cuántica

La II International Quantum Business Conference reunió los días 17 y 18 de diciembre de 2025 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela a expertos, instituciones y empresas para abordar el futuro de la computación cuántica, la supercomputación y la inteligencia artificial desde una perspectiva estratégica y aplicada.

El evento contó con asistentes de toda Europa y con la presencia de ponentes del ecosistema tecnológico gallego, español y europeo. Sin olvidar la potente representación de ejecutivos de Fujitsu, encabezada por Shintaro Sato, el director del laboratorio de tecnologías cuánticas de Fujitsu Research en Japón.

El congreso arrancó con una clara intención de situar a la computación cuántica y la supercomputación en el centro del debate tecnológico, industrial y de políticas públicas nacionales e internacionales.

Representantes institucionales, directivos empresariales y responsables de centros tecnológicos participaron en la inauguración, destacando la importancia de la colaboración y cooperación para impulsar estas tecnologías avanzadas.

En la apertura institucional, Almudena Justo Martínez, directora del International Quantum Centre de Fujitsu Fsas Technologies, y Carmen Cotelo, directora de la Agencia Galega de Innovación, subrayaron el papel de Galicia como anfitriona de una cita que impulsa el desarrollo de la cuántica y el impacto de este sector en la economía y el talento local.

Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Formación Profesional y Universidades de la Xunta de Galicia, junto con la maqueta del computador cuántico de Fujitsu Enrique Romanos Tardío

Debate europeo y visión estratégica

Una de las ponencias destacadas del primer día estuvo a cargo de Enrique Sánchez Bautista, responsable de la oficina en Bruselas del EU Quantum Flagship (QCN), que presentó la agenda europea en tecnologías cuánticas.

Su intervención representó una conexión directa entre las estrategias que se diseñan en el seno de la Unión Europea y el ecosistema tecnológico que España y comunidades como Galicia buscan consolidar en este ámbito.

Además, el formato de sesiones incluyó presentaciones y mesas redondas en torno a la Galician Quantum Network y al papel de los centros de investigación y desarrollo (“Quantum and AI Factories”) como fuerza motriz de la próxima transformación tecnológica.

Aplicación práctica y retos

En la segunda jornada, el foco se desplazó hacia la aplicación práctica de las tecnologías cuánticas y la inteligencia artificial. El experto Shintaro Sato, de Fujitsu Research, explicó las líneas de progreso en hardware y software cuántico, incluidos los desafíos técnicos como la corrección de errores cuánticos y la búsqueda de sistemas de mayor número de cúbits, con miras a próximos hitos tecnológicos.

Otro momento destacado fue la intervención de Christian Trefzger, de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología de la Comisión Europea, que reflexionó sobre la importancia de las tecnologías cuánticas para la competitividad estratégica de Europa, así como sobre fortalezas y debilidades del continente para posicionarse como líder tecnológico global.

Gonzalo Romeo, country manager de Fujitsu en España

La apuesta de Fujitsu por España en Galicia

La Axencia Galega de Innovación tuvo un papel protagonista al explicar el posicionamiento de Galicia dentro de la estrategia cuántica regional y su contribución al desarrollo nacional de este ecosistema tecnológico.

También se profundizó en temas como inversión, el papel del ecosistema local para atraer talento e inversores, y la necesidad de generar valor, negocio y empleo desde tecnologías emergentes.

Además del contenido técnico y estratégico, la conferencia sirvió como espacio de networking e intercambio de conocimiento, reforzando su papel como punto de encuentro para investigadores, empresas y administraciones.

El evento contó también con directivos de Fujitsu a nivel español, encabezados por Gonzalo Romeo, que refuerza la apuesta de la multinacional japonesa por las capacidades científicas de España y Galicia en particular.

La alianza entre Fujitsu, el CESGA y la Xunta de Galicia habilita el potencial de la comunidad para participar en el desarrollo de la tecnología que promete revolucionar la próxima década.