Ante la nueva crisis global de chips, Lenovo responde: “La capacidad de producción es clave y nosotros la tenemos”

Han vuelto a saltar las alertas. La industria tecnológica vuelve a enfrentarse a una nueva crisis en el mercado de los semiconductores. En esta ocasión, el desajuste proviene de una elevada demanda de memoria, sobre todo de la HBM, que se usa en aceleradoras para entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial.

Aunque no es un escenario inesperado, el impacto se ha notado a finales de noviembre, cuando se detectó que grandes tecnológicas como Google, Amazon o Microsoft empezaron a realizar pedidos masivos de este tipo de componentes.

La consecuencia es una subida brusca de los precios y, a renglón seguido, la constatación por parte de fabricantes de electrónica de consumo de que algo que daban por garantizado empieza a escasear.

Detrás, la explosión casi descontrolada de la IA generativa, que ha disparado la demanda de centros de datos que necesitan de este tipo de hardware para operar, y al que los fabricantes están desviando parte de sus inversiones.

A ello, hay que sumar el actual escenario de tensión geopolítica entre EEUU y China por el control de esta industria, mientras la producción sigue concentrada en Taiwán y Corea del Sur, debilitando todavía más la cadena de suministro. Sin duda, la tormenta perfecta para generar inquietud e incertidumbre en el sector tecnológico.

Claves económicas La inteligencia artificial ya representa el 30% del negocio global de Lenovo. En el último trimestre, la compañía tuvo unos ingresos totales de unos 18.900 millones de euros (20.500 millones de dólares) y su división de infraestructuras (ISG) superó los 3.700 millones de euros, impulsada por la demanda de servidores para IA.

En este contexto, Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia, lanza un mensaje durante el encuentro que este jueves ha tenido con los medios en Madrid: “Estamos preparados para tomar las decisiones correctas. Esta industria es dinámica, pero la capacidad de producción es clave y nosotros la tenemos”.

Un mensaje que refuerza Patricia Núñez, directora de Supply Chain de Lenovo Iberia, al explicar que la compañía ya está aumentando su stock y certificando a nuevos proveedores. “Durante la pandemia demostramos que sabíamos movernos bien en situaciones extremas”, recuerda. De hecho, ya producen el 80% de sus componentes en sus propias fábricass, lo que le da ventaja frente a otros competidores.

Supercomputación sin dependencia

A esta prioridad de no depender de terceros para desarrollar su propia tecnología, se suman otras dos muy relevantes a escala global, pero también en España, como son la disponibilidad de infraestructuras para IA y el refuerzo de la supercomputación.

En una entrevista mantenida con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Alexandre Bento, director general de ISG (Infrastructure Solutions Group) de Lenovo Iberia, destacó la transformación acelerada que están viviendo las empresas: “Nuestro rol es acompañar a las organizaciones en la adopción de infraestructuras preparadas para IA y entornos híbridos. El salto no es solo tecnológico, es estratégico”.

Bento asegura que para ayudarles en ese camino se apoyan en sus capacidades en el ámbito de la supercomputación. En España, su tecnología está presente en dos de los tres centros de estas características que hay en nuestro país

Se trata del Barcelona Supercomputing Center (BSC), con el superordenador MareNostrum 5, y Scayle en Castilla y León, uno de los sistemas más potentes del país dentro de la infraestructura pública de HPC (las siglas en inglés de computación de alto rendimiento). Tienen pendiente participar en el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA).

“La supercomputación es nuestra Fórmula 1 tecnológica, lo que desarrollamos ahí termina bajando al día a día de empresas y administraciones públicas”, explica. El directivo insiste en que este tipo de infraestructuras son la base sobre la que se construyen muchos de los servicios digitales que utilizan ciudadanos y empresas "sin ser conscientes de ello".

Desde la previsión del tiempo o la gestión de emergencias hasta el diseño de nuevos fármacos o la mejora de redes eléctricas, son algunos de los casos de uso que expone y que, asegura, "crecen a medida que lo hace la potencia de cómputo disponible".

IA en tiempo real

En paralelo, el negocio de infraestructura para inteligencia artificial se ha convertido en uno de los motores de crecimiento de la compañía. Bento subraya que la compañía es percibida por el mercado como "el socio tecnológico de referencia" en este ámbito.

Se remite a los datos presentados por la propia empresa minutos antes. El área ISG cerró el trimestre con 4.100 millones de dólares en ingresos, un 24% más interanual, impulsada por servidores especializados, almacenamiento de alto rendimiento y sistemas diseñados para entrenamiento e inferencia.

A este crecimiento se suma el avance en modelos híbridos que combinan HPC e IA, con sistemas capaces de gestionar grandes volúmenes de datos y cargas intensivas tanto en centros de datos como en entornos de proximidad. El objetivo no es otro que reducir la distancia entre donde se generan los datos y donde se procesan, algo especialmente relevante en sectores como la industria, la sanidad o las telecomunicaciones.

“Actualmente sólo se procesa el 2% de la información que se genera, el salto real será capturar el 98% restante”, advierte Bento. Para lograrlo, asegura que ya están impulsando arquitecturas que van desde el dispositivo hasta el centro de datos, para "habilitar IA en tiempo real en sectores como retail, industria, telecomunicaciones o administraciones públicas”.

Menciona también las alianzas con Intel, Nvidia, Microsoft y AMD. “Cada socio aporta un ladrillo a la casa de la infraestructura para IA”, lo que permite acelerar despliegues y adaptar las soluciones a distintos verticales.

Lenovo mantiene, en paralelo, una relación estrecha con uno de los hiperescalares que están ampliando sus regiones cloud en España. Aunque no puede hacer público si es con AWS o Microsoft, admite que estos movimientos están generando más demanda de infraestructura optimizada para IA y servicios avanzados.

A la espera de ver cómo evoluciona el mercado de los semiconductores, y si la oferta termina adecuándose a la demanda, el director general de Lenovo Iberia asegura que no están preocupados: "Siempre hemos tenido que enfrentarnos a nuevos retos, este es uno más", asegura Ruano. Los números, sin duda, acompañan su discurso con un trimestre en el que la compañía ha ingresado unos 18.900 millones de euros y con la IA representando el 30% del negocio global. Las posibles dificultades no amedrentan a esta gran tecnológica.