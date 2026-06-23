La ley de Moore no ha muerto: científicos de Illinois prueban que los chips clásicos pueden crecer hacia arriba

Las claves

Las claves Generado con IA Científicos de Illinois han desarrollado un método para apilar capas de silicio monocristalino, permitiendo fabricar chips en tres dimensiones sin dañar las capas inferiores. La innovación consiste en transferir nanomembranas ultrafinas de silicio, de solo 10 nanómetros de grosor, a temperaturas muy bajas, evitando así el problema del "presupuesto térmico". El equipo logró construir tres capas apiladas, cada una con 625 transistores, alcanzando rendimientos de fabricación de hasta el 100% y mejorando la densidad y eficiencia de los chips. Esta tecnología permite distribuir circuitos en varias capas, reduciendo el espacio ocupado y mejorando la velocidad de comunicación entre componentes, abriendo la puerta a chips más potentes y compactos.

Durante más de medio siglo, la industria de los semiconductores ha jugado a una partida repetida hasta la saciedad: hacer los transistores más pequeños (ahora, a escalas de incluso nanómetros), meterlos más juntos (mayor densidad) y esperar que la velocidad y la eficiencia suban en consecuencia. La apuesta funcionó como un rodillo, creando su propia ley (Moore), según la cual el número de transistores en un microprocesador se duplica aproximadamente cada dos años, logrando mayor potencia y abaratando costes. Pero la física ha ido cerrando el grifo a esta aproximación y, con la escala actual, las leyes clásicas de la electrónica empiezan a ceder ante la mecánica cuántica, y el margen para seguir apretando en dos dimensiones se agota.

La solución que lleva años rondando los laboratorios es tan conceptualmente sencilla como técnicamente compleja: en lugar de reducir el tamaño de cada componente, construir hacia arriba. Esto es, apilar capas de circuitos de silicio unas sobre otras, como plantas de un edificio, para multiplicar la densidad de computación sin reducir el tamaño de cada dispositivo individual. El problema es que nadie había conseguido hacerlo de forma escalable, con alto rendimiento y con el semiconductor estándar de la industria -el silicio monocristalino- sin destruir en el proceso lo que ya estaba debajo.

Hasta ahora, ya que un equipo liderado por Qing Cao, profesor asociado del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de Illinois Grainger Engineering, acaba de publicar en Nature que ese problema tiene solución. Y que la solución es, además, escalable a una fundición industrial.

El muro de los 400 grados era el verdadero enemigo

El obstáculo que había bloqueado durante décadas la llamada integración tridimensional monolítica no era la geometría ni la física de los transistores, sino la temperatura. Y es que fabricar silicio de alta calidad y construir sobre él dispositivos de alto rendimiento requiere procesos que superan los 1.000 grados centígrados. Las interconexiones metálicas que comunican los transistores, sin embargo, se funden mucho antes.

Así que, una vez completada la primera capa de circuitos, cualquier proceso aplicado a las capas superiores queda limitado a 400 grados. Ese es el llamado "presupuesto térmico", y durante décadas representó un techo que parecía infranqueable con silicio estándar.

"Generalmente, la industria acepta que una vez completada la primera capa de circuitos, el límite del presupuesto térmico para cualquier capa adicional es de 400 grados", explica Cao. "Investigadores tanto en academia como en industria han intentado sortear esto trabajando con materiales semiconductores distintos al silicio monocristalino para las capas superiores. Pero todos los dispositivos resultantes acaban sufriendo problemas de rendimiento y fiabilidad".

No en vano, todos los sustitutos que se han probado -silicio policristalino, óxidos metálicos amorfos o nanocristalinos, nanotubos de carbono, semiconductores bidimensionales- nunca lograron igualar al silicio monocristalino de la capa base. La consecuencia era siempre la misma: una asimetría de rendimiento entre capas que hacía inviable el producto final para uso comercial.

Membranas de diez nanómetros

La innovación del equipo de Illinois pasa por repensar el problema desde el material en lugar de desde el proceso. En lugar de intentar crecer silicio nuevo directamente sobre los circuitos ya fabricados -lo que obligaría a temperaturas destructivas-, los investigadores desarrollaron un método para transferir nanomembranas ultrafinas de silicio monocristalino, de apenas 10 nanómetros de grosor, desde un sustrato donante al sustrato receptor ya procesado.

La unión entre capas se consigue a no más de 200 grados, muy por debajo del límite crítico.

Esquema (izquierda) e imagen de microscopía electrónica con colores falsos (derecha) de una celda monolítica de memoria de acceso aleatorio estática 3D, que presenta seis transistores distribuidos en tres capas apiladas verticalmente.

"Nuestro método no sólo es más fácil de implementar y de menor coste, sino que tiene varias ventajas sobre los enfoques anteriores de apilado de obleas de silicio", detalla el investigador. "Las membranas que transferimos tienen solo 10 nanómetros de grosor o menos, frente a los 500-700 micrómetros de una oblea típica. Por ser tan finas, son mecánicamente flexibles y se conforman a la superficie subyacente. Esa conformabilidad ayuda a evitar defectos interfaciales como cavidades, que son comunes cuando se intenta unir dos obleas rígidas".

El grosor extremo de las membranas no es solo una ventaja mecánica, sino que resuelve asimismo otro problema clásico del diseño de transistores: el dopado, el proceso mediante el cual se introducen impurezas controladas en el silicio para modular sus propiedades eléctricas. Normalmente ese proceso requiere temperaturas superiores a 600 grados.

El equipo estadounidense lo evitó usando transistores sin unión -junctionless transistors-, en los que el silicio se dopa de forma uniforme e intensa antes del apilado. Y, al ser las películas tan finas, la puerta del transistor puede controlar el canal con eficacia incluso sin las regiones diferenciadas de dopado convencional.

Tres capas y 625 transistores por planta

Con este método, los científicos construyeron tres capas apiladas, cada una con 625 transistores, logrando rendimientos de fabricación de entre el 98% y el 100% en un laboratorio universitario de sala limpia, una cifra que no desmerecería en una línea de producción industrial. Además, las densidades de corriente de salida de estos transistores fueron comparables a las de transistores de silicio estándar fabricados a alta temperatura, y entre tres y cuatro veces superiores a las obtenidas con los materiales alternativos que otros grupos habían explorado.

Para poner la guinda del pastel, y conectando las capas mediante líneas metálicas verticales, el equipo demostró circuitos lógicos integrados en tres dimensiones y celdas de memoria estática de acceso aleatorio -SRAM, presente en todos los CPUs y GPUs del mercado- distribuidas en varias plantas.

La comparación de Cao para explicar la ventaja de la integración vertical es elocuente: "Pensemos en algo tan simple como la memoria estática de acceso aleatorio, que es universal en CPUs y GPUs. Hoy hacen falta seis transistores en un único plano para almacenar un bit de información. Con la integración vertical, puedes distribuirlos entre varias capas. Es como reemplazar un barrio de casas unifamiliares por rascacielos: obtienes la misma funcionalidad, pero el espacio ocupado se reduce y la comunicación entre capas se vuelve más rápida y eficiente".

Qing Cao y sus colegas trabajan ya en la transferencia del proceso a una fundición industrial, el paso que mediría la distancia real entre el laboratorio y la producción en volumen. Se trata del momento decisivo en que se demostrará la viabilidad comercial de esta tecnología, aunque el científico se muestra confiado a tenor de los resultados obtenidos hasta ahora.

"Lo más importante es que hemos demostrado que este proceso es escalable. Puedes seguir apilando capas más allá de las tres que hemos demostrado. Y el proceso producirá transistores de alto rendimiento con alto rendimiento de fabricación y baja variabilidad. Tenemos ahora una base sólida para transferir esta tecnología y demostrar su promesa inmediata en una fundición de semiconductores industrial", defiende.