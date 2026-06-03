Ignacio Cirac, Verónica Bolón y Miguel Delibes: cómo su ciencia llega a nuestros móviles, ahorra energía y protege la naturaleza

Varios científicos y representantes del sector privado en la presentación de 'Asombrosa' en la Real Academia de Ciencias de España (RAC). Noelia Hernández

Las claves

Las claves Generado con IA La publicación 'Asombrosa', impulsada por la Real Academia de Ciencias de España, recoge el trabajo de 20 investigadores españoles que acercan la ciencia a la vida cotidiana. Los avances científicos destacados abarcan desde inteligencia artificial más eficiente, computación cuántica y ciberseguridad, hasta nanociencia, exploración espacial y transición energética. Investigadores como Verónica Bolón, Ignacio Cirac y Miguel Delibes abordan retos sociales como el ahorro energético, la protección de la naturaleza y la mejora de tecnologías usadas a diario. La colaboración entre el ámbito científico y empresarial se señala como clave para transformar el conocimiento en soluciones que beneficien a la sociedad y respondan a desafíos globales.

Robots que ayudan a niños con autismo a aprender a hablar. Algoritmos que se entrenan más rápido y consumen mucha menos energía. Microscopios con los que observar la materia átomo a átomo. O sistemas matemáticos que ahorran millones de euros a la seguridad aérea.

Todos ellos son ejemplos de investigaciones que buscan dar respuesta a algunos de los grandes retos que tiene la sociedad por delante. Y todos tienen algo más en común: transformar el conocimiento científico en soluciones que ayuden a mejorar la vida de las personas.

Esa es la tesis de la que parte Asombrosa, una publicación impulsada por la Real Academia de Ciencias de España (RAC), en colaboración con Kyndryl, que recoge los trabajos de 20 investigadores españoles con el objetivo de acercar la ciencia a los ciudadanos.

La presidenta de la RAC, Ana María Crespo, destacó durante la presentación este martes que la iniciativa representa un modelo de colaboración entre el ámbito científico y el tejido empresarial. "Este libro transmite conocimiento e inspira vocaciones", señaló, al tiempo que reivindicaba el papel de la ciencia básica como origen de las grandes ideas.

Crespo también quiso subrayar la importancia de la implicación del sector privado en este tipo de proyectos. "Las empresas no son sólo motor de innovación, también son aliadas naturales en la transferencia de conocimiento", afirmó, y hacía un llamamiento a reforzar su papel como puente entre la ciencia y la sociedad. "La ciencia no es un ámbito aislado".

La publicación abarca diez ámbitos de investigación que van desde la inteligencia artificial hasta la exploración espacial, pasando por la computación cuántica, la neurociencia o la sostenibilidad.

Un recorrido que muestra cómo los avances que ocurren en un laboratorio acaban impactando en cuestiones ya cotidianas como el uso del teléfono móvil, la banca digital, la navegación por GPS o los tratamientos médicos.

Lo inmediato

Uno de los ámbitos con mayor protagonismo ahora y en los últimos años es la inteligencia artificial. Frente a una carrera tecnológica dominada por modelos cada vez más complejos y exigentes en recursos, investigadores como Verónica Bolón y José Duato, presentes en el evento, defienden una mejora de la eficiencia energética de los algoritmos.

Bolón llamaba a reflexionar sobre el uso de estas tecnologías y lanzaba un aviso sobre el uso indiscriminado de soluciones basadas en IA: "No todo vale: que una tecnología esté de moda no significa que sea la solución adecuada para todos los problemas".

En este terreno, algunas de las investigaciones recogidas en la publicación demuestran que es posible alcanzar niveles similares de precisión con entrenamientos hasta 315 veces más rápidos y consumos energéticos hasta 264 veces inferiores a los de otros sistemas convencionales.

La ciberseguridad constituye otro de los 10 grandes temas de Asombrosa. En un momento marcado por la hiperconectividad, la proliferación de datos y la aparición de nuevas amenazas impulsadas por la propia IA, los trabajos de David Ríos y Consuelo Martínez se centran en la gestión de riesgos y la criptografía avanzada, ambas fundamentales para proteger infraestructuras críticas, servicios financieros y comunicaciones digitales.

No se trata únicamente de prevenir ataques. Algunas de estas metodologías ya han demostrado su impacto en ámbitos como la seguridad aérea, donde la mejora de la gestión de incidentes llegó a generar ahorros estimados en torno a los 800 millones de euros anuales.

Entre las tecnologías con mayor potencial transformador destaca la computación cuántica. Ignacio Cirac y David Pérez García representan una disciplina que promete revolucionar el procesamiento de información y abrir nuevas posibilidades en ámbitos como la simulación de materiales, la optimización de procesos complejos o el desarrollo de nuevos sistemas criptográficos.

En sus intervenciones, ambos investigadores insisten en la necesidad de moderar las expectativas porque todavía quedan muchos desafíos técnicos por resolver. "La computación cuántica está llena de promesas, pero también de enormes retos", resumía Cirac.

Por su parte, Pérez García añadía que el desafío no es sólo construir máquinas más potentes, sino descubrir para qué pueden utilizarse y qué nuevas aplicaciones pueden surgir de la investigación básica.

Lo menos visible

El documento también recoge el papel de disciplinas menos visibles para el gran público, pero que son fundamentales para la innovación y el desarrollo tecnológico. Es el caso de la estadística, representada por Wenceslao González Manteiga y María Ángeles Gil, cuya labor resulta clave para garantizar la fiabilidad de modelos predictivos y sistemas de inteligencia artificial cada vez más presentes en procesos de toma de decisiones.

Su trabajo recuerda que, detrás de cualquier algoritmo, es fundamental interpretar correctamente los datos para evitar errores o sesgos.

La publicación también hace un hueco a la materia a escala nanométrica. Los trabajos de Nazario Martín y María Varela del Arco muestran cómo la nanociencia está detrás de avances en electrónica, materiales avanzados o medicina de precisión.

Se trata de un universo invisible a simple vista, pero del que dependen desde los chips que están alimentando la economía digital hasta algunas de las futuras terapias médicas. "Nada se ve, pero todo sucede", manifestó Varela del Arco durante su participación.

"Todo está hecho de átomos, son como los Lego de la naturaleza. Hemos llegado a un nivel de optimización de materiales en el que cambiar un solo átomo puede modificar por completo sus propiedades y funcionalidades", agregó.

La exploración espacial también ocupa un lugar destacado. Jon Marcaide y Jesús Martínez Frías recuerdan que muchas de las tecnologías que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana tienen su origen en programas científicos vinculados al estudio del cosmos.

Desde sistemas de posicionamiento hasta herramientas de monitorización ambiental, la investigación espacial continúa generando conocimiento con aplicaciones en la Tierra.

Para Martínez Frías, la exploración espacial debe entenderse como una inversión de futuro. El investigador, que da nombre a un asteroide desde el año pasado, defiende que estudiar Marte o los asteroides permite profundizar en algunas de las grandes preguntas de la humanidad. "La ciencia es un todo y la búsqueda del conocimiento abarca desde lo nanoscópico hasta el cosmos", afirmó durante su intervención.

Lo urgente

Junto a ello aparecen algunos de los desafíos más urgentes para la sociedad contemporánea. La transición energética, abordada por Hermenegildo García e Inmaculada Ortiz, pone el foco en tecnologías relacionadas con el hidrógeno verde, la reutilización del agua o la captura de CO₂.

La descarbonización de la economía, la gestión eficiente de recursos cada vez más escasos y el desarrollo de nuevos procesos industriales sostenibles forman parte de un reto que ya ocupa un lugar destacado de la agenda económica y geopolítica.

Por su parte, Pedro Jordan y Miguel Delibes (hijo del autor de Los santos inocentes o Cinco horas con Mario) reflexionan sobre biodiversidad y conservación, utilizando Doñana como ejemplo de los retos asociados a la protección de los ecosistemas. Este espacio natural andaluz se presenta así como un laboratorio desde el que observar algunos de los grandes desafíos ambientales del siglo XXI, desde la presión sobre los recursos hídricos hasta los efectos del cambio climático sobre la fauna y la flora.

Precisamente, el cambio climático constituye otro de los temas relevantes. José Manuel Moreno y Salud Deudero analizan la necesidad de combinar investigación científica, innovación tecnológica y concienciación social para afrontar un fenómeno cuyos efectos ya son visibles en ecosistemas terrestres y marinos.

El gran misterio

La publicación también dirige una mirada al cerebro humano. Las investigaciones de Juan Lerma y Guillermina López-Bendito profundizan en procesos como la formación de circuitos neuronales, la memoria o el aprendizaje, abriendo nuevas perspectivas para comprender trastornos neurológicos y desarrollar futuras terapias.

Cómo se organiza el cerebro antes incluso del nacimiento, cómo se construyen las conexiones neuronales o cómo pueden prevenirse determinadas enfermedades son algunas de las preguntas que se están planteando en esta área de la medicina.

En este sentido, Lerma llamó a reflexionar a todos los asistentes sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en el aprendizaje, especialmente entre los más jóvenes. El investigador advierte de que delegar de forma sistemática determinadas tareas cognitivas en estas herramientas podría acabar afectando al desarrollo de capacidades esenciales: "El cerebro hay que entrenarlo igual que un músculo".

Para David Soto, presidente de Kyndryl en España y Portugal, el proyecto refleja el compromiso compartido entre ciencia y empresa con los avances que impulsan el progreso. "Cambiar el mundo es una cuestión de equipo", afirmó durante la presentación de la publicación.

Asombrosa constituye "una declaración de intenciones en un momento en el que los desafíos globales exigen nuevas respuestas y en el que la colaboración entre el ámbito científico y el empresarial resulta clave para construir progreso", añadió. .

Más allá de las disciplinas concretas, el proyecto transmite la idea de que la ciencia no es una actividad aislada en universidades, laboratorios o centros de investigación. Traspasa sus paredes para convertirse en la batería de nuestro teléfono móvil, en avances médicos o en tecnologías que tratan de reducir el impacto de la actividad humana en la Tierra.