Los museos de ciencia de Iberoamérica reivindican su papel en la divulgación: la hoja de ruta para un nuevo tiempo

Los museos, centros de ciencia y planetarios de España se enfrentan a uno de los momentos más apasionantes y cruciales de su historia reciente, marcado por una profunda redefinición de su papel en la sociedad.

Lejos de ser meros depositarios de conocimiento, estas instituciones han iniciado un arduo proceso de adaptación a la cambiante e incierta realidad como agentes protagonistas en la divulgación científico-técnica.

En plena era de la inteligencia artificial y la irrupción de otras tecnologías muy disruptivas y transformadoras, la sociedad necesita más que nunca tener acceso a conocimientos científico-técnicos contrastados y rigurosos para forjarse una actitud crítica y despertar vocaciones.

Sin embargo, la eclosión de múltiples actores en el campo de la divulgación al calor de la transformación digital y los nuevos formatos de comunicación como las redes sociales, exige a estas entidades activar una hoja de ruta que les permita seguir conectando con el gran público como voces autorizadas en la divulgación científica.

No es algo exclusivo de España, sino aplicable a toda Iberoamérica, de ahí que el XXV Encuentro de la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España (AMUCYTE), celebrado esta semana en Valencia, se haya erigido en foro estratégico de debate e intercambio de ideas para estas entidades.

Junta de AMUCYTE durante el encuentro celebrado esta semana en Valencia.

El evento, bajo el lema Museos de ciencia en el contexto iberoamericano: la importancia de caminar juntos, ha tenido lugar el Museu de les Ciències de València, que también celebra este año su 25 aniversario.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con Miriam Atienza, presidenta de la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España (AMUCYTE) tras tres jornadas de intenso intercambio de ideas entre representantes de más de 42 entidades en Brasil, Portugal, España y Latinoamérica.

"Los museos, centros de ciencia y planetarios ejercen un papel muy importante para que la sociedad pueda formarse una opinión crítica ante lo que nos rodea" Miriam Atienza, presidenta de AMUCYTE

"Los museos, centros de ciencia y planetarios viven un momento clave en su evolución, en el que se están redefiniendo algunas cuestiones fundamentales que tienen que ver con ellos, como su identidad, con la función social que deben ostentar, con su capacidad de ser relevantes respecto de la sociedad a la que se dirigen".

Otros de los retos de estas entidades pasan, tal y como reflejó Atienza en su intervención final, por la formación de sus equipos o su capacidad de demostrar de forma objetiva su impacto social, "con la importancia de encajar adecuadamente el natural y deseable relevo generacional de los equipos, o con su estrategia a la hora de posicionarse de forma singular y diferencial con respecto a los muchos agentes y lenguajes que hoy en día divulgan ciencia".

Por otra parte, la conexión ha sido un concepto clave de la convocatoria. Representantes iberoamericanos hemos señalado la importancia de los museos, los centros de ciencia y planetarios para que "la sociedad acceda a datos contrastados y pueda formarse una postura crítica ante lo que nos rodea", explica Atienza a esta redacción.

Este enfoque iberoamericano y la necesidad de establecer alianzas ya quedó patente desde la sesión inaugural, titulada Tejiendo Redes, donde se ejemplificó esta importante colaboración.

Conexiones con Iberoamérica

Contó con la participación de María Emilia Beyer -directora de Universum, Ciudad de México- y Pedro Russo -director de Ciência Viva, Portugal-, quienes compartieron modelos de colaboración afines a la red AMUCYTE. Desde esta institución, se enfatiza que, a pesar de la virtualidad que acompaña el día a día, se cree "más que nunca en el contacto directo entre instituciones y la colaboración entre museos".

"En el contexto actual es fundamental contemplar todo tipo de sinergias entre Portugal y países latinoamericanos como México, puesto que el marco y las aspiraciones son globales y compartidas", ha precisado Atienza.

Despertar vocaciones y actitud crítica

Defender a los museos como voces autorizadas en la divulgación científica y en la imperiosa necesidad de la sociedad de contrastar datos ha sido otro de los pilares de la convocatoria.

"En una sociedad en la que con frecuencia las fuentes de información tienen poco rigor, los museos son percibidos como espacios fiables, y es preciso trabajar para que siga siendo así", ha precisado la directora de AMUCYTE como parte de las conclusiones de la edición en Valencia.

Ponentes durante una de las mesas celebradas.

"Es necesario que la gente contraste datos, más en esta era de la desinformación. Y los museos aportan información, comunican, bajo un formato museístico", matiza a esta redacción.

En esta línea, el foro también ha incidido en que "la experiencia en el museo es singular respecto a la que ofrecen otros lenguajes de la comunicación científica porque se basa en una presencia personal y en un contacto pleno con la realidad".

Respecto a las asignaturas pendientes, el foro ha revelado que la colaboración entre los museos es un tema pendiente que "es preciso abordar". "Como la ciencia, los museos deben tener apertura de miras", se ha señalado en las conclusiones del evento.

En definitiva, una convocatoria fructífera para abordar con más herramientas la necesaria adaptación de los museos y centros de ciencias a la compleja realidad que nos rodea y reforzar los lazos de unión entre estas instituciones a uno y otro lado del Atlántico.