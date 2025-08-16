Médicos virtuales gestados con IA 'made in Spain': la historia del grupo de investigación que lo hace posible desde Galicia

El investigador Adrián Mosquera lidera una línea de investigación en el Instituto de Investigación Sanitarias de Santiago (IDIS) centrada en las aplicaciones de la genómica y la inteligencia artificial en el campo de la medicina de precisión.

Ser un adelantado a su tiempo es un valioso capital que lleva implícito no pocas dosis de incomprensión social. Es lo que tiene ser un disruptor, al menos en las fases iniciales de algo 'grande' en marcha. Cuando esta capacidad innata por ver lo que otros no atisban todavía a imaginar se produce, además, en un sector como la medicina y la salud, el tema deviene en palabras mayores.

Adrián Mosquera sabe perfectamente qué se siente ante esta situación. Y, la verdad, tras la larga conversación mantenida con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, el precio a pagar lo asumen con gusto. Digamos que está a la altura de la hazaña que el investigador y su equipo aspiran a convertir en realidad. "Soy una persona muy persistente con mis objetivos", esgrime.

Médico especialista en Hematología y Hemoterapia en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela y Doctor en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, Mosquera lidera en la actualidad una línea de investigación en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) centrada en las aplicaciones de la genómica y la inteligencia artificial en el campo de la medicina de precisión.

Centró su tesis en genómica y bioinformática motivado por alcanzar una meta que cada vez está más cerca: aplicar ciencia de datos e inteligencia artificial (IA) a la medicina para transformar datos en soluciones clínicas.

En plena ola de la inteligencia artificial, su visión arranca mucho antes de esta etapa, y presenta un nuevo paradigma en la figura del médico que no ha encontrado pocas reticencias dentro de la profesión, e incluso, cierta incredulidad.

Pero nadie como Mosquera para disipar, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, cualquier obstáculo. Es lo que sucede cuando se cree en lo que se hace con convencimiento y tesón.

El investigador promulga la figura del médico-tecnólogo, donde lo valioso es el "talento humano altamente especializado" y no disponer de la "máquina más grande", una máxima que en la actualidad se está evidenciando cada día más tras la llegada de ChatGPT.

Equipo del grupo de investigación de Hematología Computacional y Genómica (Grheco Xen) liderado por Adrián Mosquera.

Es ahí donde emerge la necesidad de contar con este perfil del facultativo hábil con los datos y la bioinformática, en el caso de los fines que persigue el grupo de Mosquera, siguiendo la estela de modelos que ya triunfan en Estados Unidos.

Pero ¿cuál es el foco diferencial del grupo de investigación de Hematología Computacional y Genómica (Grheco Xen)?

Los investigadores coordinados por Mosquera han conseguido desarrollar modelos de IA entrenados por ellos mismos que brindan a los médicos herramientas para ser más rápidos y eficientes en la formulación de diagnósticos y tratamientos en múltiples especialidades.

Y no, esta propuesta no es el resultado del hype de la inteligencia artificial, sino de una visión anticipada a su tiempo que ya en plena pandemia, años 2020 y 2021, cuando todo el mundo estaba centrado en el covid, miraba a la inteligencia artificial y la ciencia de datos aplicada a la salud y la medicina como el camino a seguir en el futuro.

"Teníamos que empezar a pensar ya en lo siguiente, porque la covid se iba a superar antes o después. Yo insistía mucho en estar preparados para ser competitivos en aplicar la ciencia de datos a la salud, y no a nivel de España, donde no nos preocupa la competición, sino en Europa y a nivel internacional. Es algo que, afortunadamente, hemos conseguido en la actualidad", explica con orgullo.

Ese hito hubiera sido una quimera sin una figura clave: Álvaro Concheiro, impulsor de la Fundación Stop Leucemia y, de alguna manera, el alma mater del relanzamiento del grupo de investigación que lidera Adrián Mosquera. Ambos habían mantenido una relación de años como paciente y doctor hasta que el destino quiso que Álvaro se convirtiera en inversor del grupo, justo en un momento crítico para su futuro.

Fundación Stop Leucemia

"Nos conocíamos de años, pero no fue hasta ese momento que las circunstancias propiciaron que Álvaro me manifestara su voluntad de invertir en nuestras investigaciones", indica Mosquera. De alguna manera, el también empresario quería contribuir a título personal a que la ciencia avance hacia la curación de enfermedades oncológicas, una realidad que él había conocido en primera persona.

A nadie escapa que la falta de financiación es el principal escollo para el desarrollo de terapias muy innovadoras que pueden contribuir a la mejora de millones de personas en ámbitos como la oncología y, a su vez, se convierte en pieza clave para la temida fuga de talentos en España.

Pero Álvaro no iba a permitirlo y Adrián vio casi in extremis -iba a despedir a una investigadora del grupo por falta de fondos- cómo su pionera propuesta para aterrizar la ciencia de datos en la medicina tenía una oportunidad de éxito.

"Álvaro se lo tomó muy en serio y no sólo decidió darnos fondos, sino dárnoslos de forma estructurada, ayudar a que otros empresarios invirtiesen también en nuestro grupo y esto dio lugar a la creación hace unos cuatro años de la fundación Stop Leucemia", detalla el investigador.

Código Rojo y Biodigital Med: dos realidades

Esta institución provee desde entonces "de una financiación persistente y estructurada" a este grupo de investigación que ha permitido ampliar el core de investigadores "pasando de uno hace cuatro años a los 20 actuales".

El proyecto Código Rojo y la startup Biodigital Med son dos de las realidades que este arduo camino recorrido por el grupo de investigación de Mosquera ya atesoran y que le sitúa en una situación como referentes a nivel internacional.

Por una parte, Código Rojo es una plataforma gratuita -tan sólo hay que registrarse- que combina inteligencia artificial y experiencia clínica para ofrecer soluciones innovadoras en el ámbito de la salud. Nació con un enfoque en oncohematología, pero rápidamente se ha expandido a todas las áreas de la medicina, convirtiéndose en un referente para la práctica clínica moderna.

"Nuestro objetivo es poner la tecnología al servicio de los profesionales de la salud, facilitando la resolución de casos clínicos complejos y promoviendo la formación continua a través de podcasts de alto nivel científico". "Tenemos unos 250 módulos que se están actualizando y adaptando al nuevo conocimiento especialidad por especialidad", puntualiza Mosquera.

Plataforma gratuita Código Rojo, impulsada por el grupo de investigadores de Andrés Moquera.

No obstante, las herramientas al alcance de los facultativos ya han evolucionado mucho, con soluciones "mucho más avanzadas", como muestra el resultado de la startup Biodigital Med en la que participa el grupo de investigación liderado por Mosquera.

"Hemos diseñado, ya vía startup, un sistema que permite coordinar todas esas herramientas individuales una por una. Es como un médico que tiene acceso a toda esta información de manera casi instantánea y cuando le llega un caso clínico, por muy complejo que sea, lo procesa, consulta todas las especialidades, decide cuáles le aportan valor al caso y es ahí donde se traslada una pregunta específica a cada una de las áreas elegidas", argumenta.

Terminado el proceso, se ofrece una única respuesta que integra todas y cada una de las consultas realizadas.

Biodigital Med es una plataforma educativa multimodal potenciada por IA generativa, diseñada para integrar conocimiento clínico especializado y proporcionar recursos ágiles y contextualizados para la discusión académica y la autoevaluación. Según fuentes de la compañía, representa una "contribución fundamental a la exploración de cómo la IA puede respaldar la educación médica en el futuro".

"Queremos que nuestra tecnología se internacionalice rápidamente. Somos un grupo transversal, muy diverso, tenemos investigadores de Asia, Latinoamérica, Europa y nuestra forma natural de proceder es transferir el conocimiento".

"El objetivo es poder construir tecnología española y exportarla por el mundo con alta calidad, es decir, tecnología de vanguardia que permita trasladar a la medicina a otra dimensión más alta". La meta es ambiciosa.

Pero con investigadores como Adrián Mosquera está un poco más cerca de cumplirse. Recuerden: "Soy una persona muy persistente con mis objetivos", decía el cientíico al inicio de nuestra entrevista. Y eso es, por lo menos, garantía de tener cubierta ya la mitad del camino.