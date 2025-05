Verónica Bolón, la premiada investigadora enamorada de una inteligencia artificial que huye de los grandes titulares

Verónica Bolón estaba en el parque con sus hijas cuando sonó su teléfono. Al otro lado de la línea, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, le comunicaba que había sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes ‘María Andresa Casamayor’.

Se trata de uno de los reconocimientos científicos más prestigiosos de España. En su caso, por una trayectoria en la que destaca “la combinación de excelencia técnica y compromiso social, con aplicaciones que van desde la medicina hasta la sostenibilidad o la educación”. Concretamente, aplicaciones de inteligencia artificial.

"Me quedé en shock", admite al otro lado de la pantalla durante la videollamada que mantiene con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. “Esa noche, ya en la cama, pensaba: ‘¿Y si me despierto y todo ha sido un sueño?’”. No era la primera vez que se presentaba: “Lo había intentado tres veces, y aunque sabía que estaba en la candidatura, no me lo esperaba”, confiesa.

Se siente orgullosa. Se nota en cada una de las palabras con las que recuerda el momento, a pesar de que su día a día apenas ha cambiado. Sigue participando en eventos y acciones de divulgación (“quizá ahora me llaman más”, admite), pero preguntada sobre financiación de sus proyectos, confiesa que no ha notado una diferencia significativa

Esta profesora titular en la Universidade da Coruña y forma parte del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), ha publicado más de un centenar de trabajos científicos,

Entre sus logros, figuran más premios, como el ‘Frances Allen’ a la mejor tesis en IA defendida por una mujer en 2015 o el ‘Dona TIC Revelación’ en 2020 otorgado por la Generalitat de Cataluña.

En su currículum también figura que es académica de número de la Academia Joven de España y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Enamorada de la IA

El camino que la llevó a la inteligencia artificial (IA) fue casual. Comenzó estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones en Vigo, pero pronto se dio cuenta de que no era lo suyo, así que se decantó por Ingeniería Informática animada por una amiga.

Fue ahí, sin un interés inicial claro, fue donde encontró su vocación: “Descubrí que la informática no era solo andar en las tripas de los ordenadores, sino resolver problemas reales. Y eso me atrapó”.

Una fascinación que en cuarto curso la llevó, también de forma casual, a despertar su curiosidad por la IA. Durante su proyecto de fin de carrera trabajó con esta disciplina “antes del boom actual y me enamoré”. Lo que la atrajo fue la idea de que las máquinas pudieran aprender cómo los humanos y continúo con esta especialización.

En su etapa doctoral, Bolón realizó estancias en universidades de Florida, Granada, Boston y Manchester. Todas ellas, experiencias “enriquecedoras”, pero que no lograron suplir a otro de sus amores: Galicia.

Afortunadamente, después de volver a España y ser madre por primera vez, recibió una oferta para incorporarse como profesora en la Universidade da Coruña. “Fue perfecto porque he podido desarrollar mi carrera desde una universidad más modesta, pero con valores que comparto profundamente”.

Desde su posición, ha sido testigo y protagonista de la vertiginosa evolución de la inteligencia artificial, un ritmo que asegura que en alguna ocasión le ha generado cierta ansiedad. “La IA es una disciplina muy amplia, y a veces se espera que sepas de todo solo por dedicarte a ella”. Reconoce que "si hace unos años me hubiesen dicho que un chatbot como Chat GPT parecería humano, no lo habría creído, me parecía ciencia ficción”.

Cambio climático, energía y salud

En relación a su ámbito de investigación, uno de los temas que más preocupan a la premiada es el impacto ambiental de la inteligencia artificial. Un compromiso que nació, de nuevo, fruto de la casualidad: “Empecé investigando algoritmos para que funcionasen con menos bits, por eficiencia, no por sostenibilidad. Pero pronto me di cuenta de que también reducían el consumo energético”.

Desde entonces, ha consolidado esta línea de trabajo. Actualmente dirige una cátedra de Algoritmos Verdes, impulsada con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y de Inditex, donde exploran cómo hacer que los sistemas de IA sean más eficientes y provoquen menos efectos negativos para el planeta. Además, aplican esa tecnología a retos como el cambio climático o la mejora del consumo energético.

Pero si algo hace brillar los ojos de Bolón son sus investigaciones con impacto social, varias de ellas en el ámbito de la salud. Entre ellos, menciona uno centrado en el diagnóstico de la retinopatía del prematuro (una enfermedad ocular que afecta a bebés y que puede causar ceguera). “Había mucho desacuerdo entre expertos sobre las causas y tratamientos. Nuestros algoritmos ayudaron a identificar por qué se producían esas discrepancias y hacer diagnósticos más precisos”.

También ha trabajado con retinopatía diabética (en este caso, la causante de una posible ceguera es un alto nivel de azúcar en sangre). “El sistema para identificar esta enfermedad era preciso, pero muy lento, así que los médicos no lo usaban”, explica Bolón. “Conseguimos desarrollar uno que fuera igual de efectivo, pero mucho más rápido. Entonces empezaron a utilizarlo”.

Resolver problemas reales

A lo largo de su carrera, Bolón ha evitado especializarse en una sola aplicación y, en su lugar, desarrollar herramientas que puedan adaptarse a diferentes áreas, como el diagnóstico clínico o la gestión sostenible de recursos.

Ha publicado más de cien trabajos científicos en revistas especializadas y colabora de forma habitual con investigadores de otros países y disciplinas. “Me interesa mucho cómo la IA puede servir para resolver problemas reales, no solo para generar titulares espectaculares”, defiende.

“Me interesa mucho cómo la IA puede servir para resolver problemas reales, no solo para generar titulares espectaculares”

Desde 2019 coordina en A Coruña el grupo Inspira STEAM, un proyecto que nació en la Universidad de Deusto para fomentar vocaciones científicas entre niñas. También imparte charlas en institutos y universidades sobre estereotipos y sesgos en la inteligencia artificial.

“Este año incluso iré a hablar con niños de seis años, como mi hijo. Es un reto explicarlo de forma accesible, pero es importante que desde pequeños vean que las mujeres podemos ser lo que queramos”. afirma de forma contundente.

Sobre el futuro de la inteligencia artificial, se muestra optimista, aunque también cauta. Le gustaría que el interés dejara de centrarse en los productos más mediáticos, como los chatbots, y se diera más difusión a las aplicaciones con impacto social y sus implicaciones éticas.

“Es una herramienta potente, que puede tener malos usos, pero también ayudar a la sociedad. Para eso necesitamos formación, divulgación y políticas sensatas. Y, sobre todo, seguir haciendo buena ciencia”, concluye.