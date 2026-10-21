Expo AgriTech 2026 reunirá en Málaga a más de 250 empresas para llevar la inteligencia artificial y la robótica al campo

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La tercera edición de Expo AgriTech se celebrará el 4 y 5 de noviembre de 2026 en FYCMA (Málaga), reuniendo a más de 250 empresas expositoras y a 8.000 profesionales del sector agrícola. El Congreso AgriTech 4.0 contará con la participación de más de 300 expertos para debatir sobre el uso de la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología y el análisis de datos en el campo. El evento se enmarca en un contexto de avance digital, donde el 32% de las explotaciones agrícolas en España ya cuenta con soluciones digitales o maquinaria avanzada, superando la media europea del 20%. La cita acogerá también los AgriTech Innovation Awards, el AgriTech Startup Forum y la entrega de los Premios Joven Agricultor 2026 organizados por ASAJA.

La agricultura española afronta una transformación tecnológica marcada por la necesidad de producir más eficientemente, contener unos costes de explotación cada vez más exigentes y gestionar recursos tan críticos como el agua, al tiempo que lidia con la escasez de mano de obra y las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos.

En ese sentido, inteligencia artificial, la robótica y la explotación de datos empiezan a ofrecer respuestas a algunos de estos desafíos, aunque su incorporación al trabajo cotidiano de los agricultores todavía plantea interrogantes económicos, técnicos y organizativos. Sobre estas oportunidades y dificultades girará buena parte de Expo AgriTech 2026, cuya tercera edición se celebrará los próximos 4 y 5 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

La convocatoria, que prevé reunir a más de 8.000 profesionales del sector agrícola, contará con la participación de más de 250 empresas expositoras dedicadas a presentar soluciones de maquinaria avanzada, agricultura de precisión, sistemas inteligentes de riego, biotecnología, fertilización, agroenergía y equipamientos de poscosecha. Junto a la vertiente comercial, el Congreso AgriTech 4.0 reunirá, según las previsiones de la organización, a más de 300 expertos para abordar tanto las posibilidades de estas herramientas como las condiciones necesarias para desplegarlas en explotaciones de diferentes tamaños, producciones y grados de madurez tecnológica.

El encuentro llega, además, en un momento de creciente digitalización de la actividad agrícola española. Según una encuesta de la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones citada por los organizadores, el 32% de las explotaciones nacionales dispone ya de soluciones digitales o maquinaria avanzada, frente al 20% registrado en el conjunto de la Unión Europea.

Buena parte de las sesiones del congreso se dedicarán precisamente a examinar esa traslación de la innovación al trabajo agrícola. El programa contempla foros especializados en cultivos extensivos, olivicultura, hortícolas y frutos rojos, cultivos leñosos, agricultura regenerativa y gestión del agua, además de espacios centrados específicamente en inteligencia artificial, biotecnología y automatización. Entre los participantes anunciados figuran representantes de la Comisión Europea y directivos de compañías y organizaciones agroalimentarias como Moyca, Trops, Unica, Fresón de Palos, IberoPistacho, Freshuelva, CASI, Primaflor y Grupo AN.

Los datos y la inteligencia artificial ganan protagonismo

Uno de los principales bloques del Congreso AgriTech 4.0 abordará la creciente importancia de los datos para conocer el estado de los cultivos, anticipar incidencias y ajustar las decisiones de producción. No en vano, el análisis de información procedente de sensores, maquinaria, sistemas meteorológicos y registros históricos permite desarrollar aplicaciones para optimizar el consumo de agua y fertilizantes, detectar problemas de sanidad vegetal y estimar los volúmenes de cosecha.

La dimensión institucional de este proceso contará con la participación de Antonio Alcolea, subdirector general de Programas, Gobernanza y Promoción de la Dirección General del Dato, que expondrá la estrategia española de economía del dato y el papel de los espacios de intercambio de información en la competitividad agroalimentaria. El Centro de Referencia de la Economía del Dato (CRED) presentará, por su parte, el Sistema Nacional de Datos Agroalimentarios (SNDA) y las conclusiones de un estudio sobre las oportunidades que ofrecen estas tecnologías al sector.

Pasillos de Expo AgriTech. DISRUPTORES

El programa también incorporará experiencias procedentes de la investigación y de las administraciones públicas, con las intervenciones de José Francisco Aldana, director de ÁGORA Datalab de la Universidad de Málaga; Juan Manuel Jurado, profesor titular de la Universidad de Jaén; y Manuel Teva, responsable de Innovación y Digitalización Agroalimentaria de la Junta de Andalucía. Los tres analizarán proyectos vinculados a las convocatorias del Ministerio para la Transformación Digital, sus aplicaciones y los obstáculos que encuentran para su implantación.

La vertiente empresarial estará representada, entre otros, por Carlos Barceló, de Primaflor; Rubén Valero, de Naturinda; y Gonzalo Martín, de Hispatec, que compartirán experiencias de utilización de inteligencia artificial para mejorar el riego, la trazabilidad, la planificación de la producción y las previsiones de cosecha. También se examinarán las posibilidades de estas herramientas en la comercialización de alimentos, con la intervención de Carlos Pérez, CEO de Remolonas, cuyo modelo utiliza información sobre excedentes para facilitar su salida a canales comerciales alternativos y reducir el desperdicio alimentario.

Las implicaciones de la digitalización irán más allá de sus aplicaciones productivas. Rosa Gallardo, directora de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, abordará los desafíos regulatorios, éticos y de privacidad asociados a la utilización de sistemas inteligentes, especialmente relevantes cuando agricultores, cooperativas y proveedores tecnológicos deben compartir información sobre sus explotaciones.

La robótica y la agricultura de precisión

La automatización constituirá otro de los grandes ejes del encuentro, especialmente por su potencial para aliviar la escasez de trabajadores disponibles para determinadas labores agrícolas y mejorar la eficiencia de las explotaciones. Fernando de la Torre, director general de Tecnobioplant, y Pedro Navio, director industrial de Agroejido, analizarán el grado de desarrollo de los robots, sensores y sistemas inteligentes, junto con los requisitos necesarios para incorporarlos a los procesos productivos. Paula Ruiz, responsable de I+D de Trops, expondrá las posibilidades de combinar robótica, drones y herramientas automatizadas en la organización de las tareas agrícolas.

La agricultura de precisión tendrá igualmente un espacio destacado, con experiencias sobre el tratamiento de información procedente de diferentes fuentes para adaptar el riego, la fertilización y otras intervenciones a las necesidades concretas de cada parcela. Pedro J. Sánchez, director de Producción de Cualin Quality, y Jorge Molina, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Almería, analizarán las posibilidades del diagnóstico de cultivos mediante datos, mientras que María Llorens, agricultora de la Finca Castillo de Ortegícar, presentará aplicaciones prácticas de estas herramientas. Alicia Cañadas, coordinadora de I+D y Proyectos de COEXPHAL, abordará las condiciones necesarias para desarrollar previsiones de cosecha fiables y aprovecharlas en la planificación comercial.

La directora del Congreso AgriTech 4.0, Guadalupe López, defiende que el objetivo de la cita es acercar estas innovaciones a las necesidades reales de los productores. "El agricultor necesita respuestas concretas ante un mercado global que cambia rápidamente. La tecnología ya permite automatizar tareas, conocer mejor qué sucede en cada cultivo, utilizar los recursos de una manera más precisa y tomar decisiones apoyadas en datos. Nuestro objetivo es reunir en este congreso toda esa innovación y, sobre todo, enseñar cómo puede aplicarse realmente en una explotación", señala.

Junto a la actividad expositiva y las sesiones del congreso, Expo AgriTech 2026 acogerá una nueva edición de los AgriTech Innovation Awards, destinados a reconocer iniciativas empresariales de modernización agrícola, y del AgriTech Startup Forum, que pondrá en contacto a empresas emergentes con inversores y posibles socios industriales. El programa incluirá también los Premios Chaleco Agricultor, dedicados a profesionales que incorporan innovación y sostenibilidad a sus explotaciones, así como los Premios Joven Agricultor 2026, que ASAJA celebrará por primera vez en el marco de la feria.