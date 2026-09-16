San Juan de Dios blinda sus 80 centros sanitarios frente a las más de 21.000 ciberamenazas a las que se exponen cada día

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Las claves Generado con IA San Juan de Dios protege sus 80 centros sanitarios frente a más de 21.000 ciberamenazas diarias, especialmente ataques de phishing y ransomware. El plan de ciberseguridad incluye la protección de 18.500 cuentas de correo y la implantación de un sistema de backup ágil y centralizado. La estrategia adopta soluciones que permiten bloquear amenazas en tiempo real y recuperar datos de forma automática y eficaz. El sector sanitario es uno de los más afectados por los ciberataques, siendo la ciberresiliencia clave para mantener la atención al paciente.

Uno de los ámbitos donde más datos se manejan es el sanitario. Su uso y análisis permite conocer mejor todo tipo de patologías, desarrollar tratamientos más certeros y, sobre todo, diseñar sistemas de prevención.

Esos datos guardan información sensible que es blanco de los ataques de los ciberdelincuentes.

En 2025, este tipo de ataques aumentó un 26% en el sector sanitario europeo respecto al año anterior, de los que el 54% correspondieron a ransomware, y los hospitales concentraron el 42% de estos incidentes.

Salvaguardar la confidencialidad de los datos es una parte de los desafíos del sector, pero no el único.

Los centros también deben garantizar su disponibilidad para que médicos y profesionales puedan acceder a ellos y que, ocurra lo que ocurra, no se interrumpa la actividad asistencial.

80 centros y 18.500 cuentas protegidas

En San Juan de Dios, este reto suma una dimensión más. Esta institución cuenta con 80 centros y una estructura tecnológica distribuida, con equipos y unidades organizados por territorios que mantienen su autonomía.

De ahí que pusieran en marcha un plan con un doble reto. Por un lado, necesitaban proteger un entorno de colaboración crítico frente a amenazas.

Por otro, requerían una solución de backup más ágil, capaz de facilitar recuperaciones locales y parciales, y de adaptarse al modelo de gestión distribuida entre centros.

“Cualquier tipo de ataque es peligroso, pero ahora mismo los que estamos detectando con mayor frecuencia son los del phishing y ransomware”, detalla Vincenç López Juliá, director de sistemas de información del Hospital San Juan de Dios, en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La dimensión a la que se expone esta institución queda reflejada en las cifras. La solución adoptada, diseñada por Hornetsecurity, permite bloquear hasta 21.000 amenazas de seguridad al día. Actualmente protegen 18.500 cuentas de correo.

Ahora, el panel de control permite consultar las alertas en tiempo real, acceder a los intentos de ataque y generar informes detallados. “Para el equipo de TI, contar con una visión centralizada de estos intentos de ataque supone también ganar capacidad de respuesta”, asegura Juliá.

Bloquear amenazas y recuperar los datos

La estrategia no se limita a frenar la entrada de amenazas. San Juan de Dios también buscaba reducir la complejidad asociada a las copias de seguridad. La solución permite automatizar las copias y gestionar desde un solo entorno la recuperación total, local o parcial de los datos.

“Optamos por una alternativa separada a la de nuestro sistema, para no concentrarlo todo en el mismo proveedor”, explica el responsable tecnológico. La elección de Hornetsecurity, añade, respondió tanto a criterios técnicos como económicos.

El proyecto refleja así un cambio en la forma de abordar la seguridad de las organizaciones sanitarias: no se trata únicamente de impedir que un ataque entre en los sistemas, también de mantener la capacidad de recuperación cuando las barreras de protección fallan.

“En el sector sanitario, la ciberresiliencia no es solo una cuestión tecnológica, sino una condición esencial para garantizar la continuidad de la atención al paciente”, señala Fernando Martínez, Head of Key Account Manager en Hornetsecurity, a este medio.

Y hace hincapié en la información “extremadamente sensible” que manejan los centros sanitarios, que dependen de sistemas que deben estar operativos en todo momento. Unas infraestructuras que, según sus palabras, suelen estar obsoletas y que, junto al factor humano, “pueden facilitar el éxito de ataques de ransomware, phishing o ingeniería social”.

En ciberseguridad, como resume el responsable de sistemas de información de San Juan de Dios, “nunca se puede bajar la guardia”. Y menos si es la información sanitaria la que queda expuesta.