Los conflictos bélicos a escala global complican el seguimiento de los contenedores por mar y dificultan tomar decisiones adecuadas por parte de las empresas.

Los conflictos bélicos a escala global complican el seguimiento de los contenedores por mar y dificultan tomar decisiones adecuadas por parte de las empresas. DISRUPTORES

Empresas

El faro tecnológico gallego que 'guía' los contenedores por el mar en medio de la tormenta geopolítica entre Irán y EEUU

Visual Trans, con sede en O Porriño, despliega soluciones de visibilidad e inteligencia artificial para que las empresas logísticas sepan "cuánto dinero tienen en el mar" y automaticen la gestión de sus cargas en tiempos de guerra.

Más información: Miles de buques con mercancía por valor de 125.000 millones siguen bloqueados en Ormuz pese a la 'paz' entre Irán y EEUU.

Publicada
Las claves

Las claves
Generado con IA

Una empresa gallega desarrolla tecnología para guiar contenedores por el mar en contextos de tensión geopolítica.

El sistema tecnológico facilita el seguimiento y la gestión segura del transporte marítimo entre Irán y EEUU.

La innovación busca garantizar la seguridad y eficiencia en rutas marítimas afectadas por conflictos internacionales.

DSADF

ASD

A

Una persona echando gasolinera de un surtidor.

A