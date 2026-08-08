El faro tecnológico gallego que 'guía' los contenedores por el mar en medio de la tormenta geopolítica entre Irán y EEUU
Visual Trans, con sede en O Porriño, despliega soluciones de visibilidad e inteligencia artificial para que las empresas logísticas sepan "cuánto dinero tienen en el mar" y automaticen la gestión de sus cargas en tiempos de guerra.
Más información: Miles de buques con mercancía por valor de 125.000 millones siguen bloqueados en Ormuz pese a la 'paz' entre Irán y EEUU.
Las claves
Generado con IA
Una empresa gallega desarrolla tecnología para guiar contenedores por el mar en contextos de tensión geopolítica.
El sistema tecnológico facilita el seguimiento y la gestión segura del transporte marítimo entre Irán y EEUU.
La innovación busca garantizar la seguridad y eficiencia en rutas marítimas afectadas por conflictos internacionales.
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