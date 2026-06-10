DES 2026 aterriza los avances en inteligencia artificial y el debate sobre la soberanía tecnológica en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El DES 2026 celebra su décimo aniversario en Málaga, consolidándose como un evento clave para el debate digital en España. La inteligencia artificial y la soberanía tecnológica son los grandes temas de la edición, con expertos como Ricardo Baeza-Yates y Carme Artigas abordando sus retos y oportunidades. El evento reúne a altos ejecutivos, políticos y expertos internacionales para compartir experiencias y debatir sobre el futuro digital y geopolítico. China es el país invitado de este año, lo que acentúa el debate sobre el modelo europeo frente a los enfoques asiáticos y estadounidenses en IA y tecnología.

Diez años ya cumple ya el Digital Enterprise Show (DES 2026), los últimos cinco de ellos en Málaga. Una década se pasa volando y echar la vista atrás obliga a detenerse a mirar esas canas que ya empiezan a asomar y los vaivenes que ha dado la vida en todos esos cursos y, en el plano profesional, cómo esta feria ha sido testigo notable de las distintas tendencias que se han sucedido en la industria.

Los más veteranos recordarán las primeras ediciones centradas en ese concepto ya obsoleto de la 'transformación digital', que dejó paso a la burbuja del metaverso y sus derivadas no menos extravagantes, para pasar finalmente al 'momentum' de la inteligencia artificial que, llegando al presente, se interrelaciona con el debate sobre la soberanía digital y la autonomía estratégica en momentos de convulsas proclamas al otro lado del Atlántico.

Son diez años en que el DES se ha consolidado en torno a los 15.000 asistentes, en que ha visto pasar por sus escenarios a ídolos globales como Barack Obama (aunque su presencia fuese más destacada que el contenido de su mensaje) y también a algunos personajes de trayectoria y credibilidad dudosa, como el 'gurú de la inmortalidad' José Luis Cordeiro. Empero, esos hitos de comunicación, lo anecdótico, nunca fue el grueso ni lo relevante de esta cita: son los centenares de CIOS, CISOS, políticos y otros altos ejecutivos que han encontrado en este evento la excusa para concretar entre sí, compartir experiencias y problemáticas.

Esa nómina de ponentes quizás no sea tan sobresaliente en un comunicado oficial, quizás resulte obviada para quien busque el titular fácil, pero es la que realmente aporta valor al camino de la digitalización en que España no se puede quedar atrás.

Aun así, hay algunos rostros de primer nivel que se han dejado ver por el DES 2026 en esta primera jornada. Ricardo Baeza-Yates, uno de los investigadores españoles más reconocidos del sector, ahora en el KTH Royal Institute of Technology de Suecia, ha enarbolado los ingredientes para lograr una inteligencia artificial responsable. Por lo pronto, defendió, huyendo de atribuir a la tecnología capacidades que no posee, porque "la IA no se comporta y ese es uno de los problemas que tenemos, que hablamos de ella como si fuera humana".

¿El resto de sus particulares especias? Una evaluación previa de impacto, evidencia científica, pruebas, monitorización y auditoría algorítmica. El escenario distópico de no seguir esos pasos es, como bien sabemos todos, “más desinformación, más sesgos y odio, censura implícita desconocida, menor diversidad, una mayor brecha digital, colonización cultural, pérdida de habilidades cognitivas y problemas de salud mental”.

Uno de los pasillos de DES 2026.

Recogió el testigo de esta conversación Carme Artigas, exsecretaria de Estado de Digitalización e IA, que llevó la conversación desde el plano ético y regulatorio hacia las implicaciones de las nuevas batallas digitales en el tablero geopolítico: "La tecnología siempre da forma al mapa de los países y al equilibrio de poder y ahora ese poder se ha desplazado hacia los datos y la infraestructura tecnológica”. A sumar, Hans Grundig, CIO mundial de Stellantis, o Stefaan Verhulst, otro de los expertos internacionales -en su caso, procedente de la New York University- en la soberanía tecnológica.

Esas son únicamente algunas de las exclamaciones en la agenda de este pasado martes, sin obviar la habitual intervención del alcalde de Málaga -Francisco de la Torre- junto al consejero andaluz Jorge Paradela, y Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. Patronales como Ametic, con su presidente Francisco Hortigüela, centros tecnológicos -como Eurecat- o parques -representados por la APTE- tampoco faltan a la cita. El gran ausente, un año más, es el gobierno nacional que, mientras apoya claramente otros eventos tecnológicos en España, ni está ni se le espera en la pujante ciudad andaluza. Recordemos que Pedro Sánchez sólo acudió hace cinco años a sacarse la foto de rigor con Obama, nunca más se le volvió a ver por estas latitudes.

Pero regresemos al evento, más allá de las (necesarias y pertinentes) reclamas políticas. El DES 2026 cumple diez años y es inevitable constatar las evoluciones que su propio formato ha vivido en este tiempo. Si en los inicios la parte expositiva era sobresaliente, en los últimos cursos se ha producido un trasvase de importancia hacia las agendas paralelas y los contenidos de los distintos escenarios.

Imagen de uno de los auditorios de DES 2026. Noelia Hernández

Para un humilde escribano, quizás sea la prueba de madurez del ecosistema digital en nuestro país, menos necesitado de show y más apegado a sacar valor real de un evento de esta índole. En los mentideros del DES se confirma la mayor: mucha actividad en los corredores y mesas de reuniones, menos interés por el tradicional paseíllo por los stands de unos patrocinadores que también están moviéndose en esa dirección.

Que la autonomía estratégica figure como uno de los temas centrales de DES 2026 no es ninguna sorpresa, ya que así se ha ido adoptando en prácticamente todos los eventos de la industria desde que Ucrania se viera envuelta en una guerra sin cuartel y, más si cabe, desde que Donald Trump juega a quién-sabe-qué juego en cualquiera ámbito que se le ocurra.

Si a este punto le unimos que, este año, el país invitado del evento es China, la cuestión se vuelve incluso más acuciante y pertinente: ¿Estamos abonando el campo para un mayor alineamiento europeo con los socios asiáticos que con Estados Unidos? ¿Y si finalmente el modelo de adopción de la IA del Viejo Continente se parece más al chino que al de nuestros antaño aliados occidentales?

Son preguntas que se responderán en la segunda jornada del evento, pero que en cualquier caso denotan el carácter de esta feria como crónica viva de los tiempos líquidos e inciertos que vivimos. Todo ello, asumiendo además, que la IA llegue finalmente a calar en el grueso del tejido productivo, en un plazo de tiempo razonable y con unos retornos de la inversión coherentes.

Porque he aquí otra diferencia respecto a la grandilocuencia con la que se viven estos episodios de 'hype' en otros eventos, algunos de ellos muy recientes: aquí las que hablan son las empresas que deben comprar esas soluciones, que saben los problemas y barreras que enfrentan y que, en última instancia, han de rendir cuentas de lo que con la IA suceda o deje de suceder. No hay termómetro como ése para dejarnos de pájaros volando y bajar de las musas al teatro.