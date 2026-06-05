Planeta rentable: cuando la sostenibilidad y la innovación se unen para incrementar la competitividad empresarial

Apostando por una transformación hacia la sostenibilidad medible y sostenida en el tiempo es el camino. Sara Fernández

Las claves

Las claves Generado con IA El 65% de los fondos europeos en 2026 priorizarán proyectos con impacto ambiental positivo, acelerando la integración de criterios ESG en las empresas. La sostenibilidad empresarial va más allá del rendimiento financiero e implica beneficios directos e indirectos, como ahorro energético, anticipación a riesgos regulatorios y mejora de reputación. La tecnología, especialmente la inteligencia artificial, es clave para optimizar recursos, gestionar residuos y medir el impacto ambiental, siempre basada en datos verificados. La sostenibilidad debe involucrar a toda la empresa y su cadena de suministro, siendo esencial demostrar con datos el compromiso ambiental para evitar el greenwashing.

Según PwC, el 65% de los fondos europeos priorizarán en 2026 proyectos con impacto ambiental positivo, lo que está acelerando la integración de criterios ESG En la toma de decisiones corporativas.

Una meta corporativa, que bajo las siglas ESG, busca medir, evaluar y gestionar los efectos empresariales en el medioambiente, la sociedad y la gobernanza y que trasciende el mero rendimiento financiero para integrar prácticas responsables, garantizar la viabilidad a largo plazo y atraer inversiones.

“Se trata de mirar la sostenibilidad de la organización en tres dimensiones: la primera, es la que nos ofrece beneficios directos y cuantificables como el ahorro de costes energéticos; la segunda es siendo más sostenible estás también anticipándote a riesgos regulatorios, algo no tan medible pero sí muy importante para lograr se resiliente; y por último, beneficios indirectos como la atracción y retención de talento o la reputación como empresa”, explicaba Jessica Domingo, responsable de Sostenibilidad del Grupo Sener.

Un enfoque abierto y que no solo debe quedarse en la propia compañía sino que es necesario aplicar también "a los proveedores y socios con los que trabajamos porque, concretamente, solamente el 20 por ciento del riesgo de sostenibilidad está en tu compañía".

"El resto depende de la cadena de suministro o de terceros", añadía desde Ecovadis, Emma Fernández – Cotta, Strategic Account Executive Enterprise.

Planeta rentable: sostenibilidad e innovación como motor empresarial

Objetivos que la presión regulatoria y la exigencia del mercado están acelerando pero sobre todo están obligando a las compañías a demostrar con datos y no solo con discurso su compromiso ambiental. Así, desde Grupo Griñó, Albert Sabala, director de Desarrollo exponía cómo su propia organización “está volcada en ofrecer más datos a nuestros clientes sobre nuestros servicios; es la forma de generar la confianza que se necesita”.

Demostrar para combatir el llamado greenwashing o lavado verde, una estrategia de marketing engañosa que utilizan algunas empresas para hacer creer a los consumidores que sus productos o prácticas son respetuosos con el medio ambiente y que ha hecho “mucho daño a todos”, afirmaba Jessica Domingo “ya que ha provocado que haya gente que no crea en esto y no vea el efecto real de la sostenibilidad”.

Jessica Domingo, responsable de Sostenibilidad del Grupo Sener. Sara Fernández

Precisamente para salir de ese escenario, contar con datos que puedan ayudar a ser más sostenibles pero también a demostrarlo, la innovación tecnológica se está consolidando como una gran aliada. Desde el uso de inteligencia artificial para optimizar el consumo energético hasta nuevas soluciones en gestión de residuos, trazabilidad o eficiencia operativa, la tecnología está redefiniendo qué significa ser sostenible en términos empresariales.

Si nos fijamos en la inteligencia artificial, Albert Sabala, aseguraba que “nos está ayudando mucho a ser más productivos, por ejemplo, a la hora de recuperar materiales en las plantas de reciclado, para detectar qué tipo de material es y con ello mejorando la calidad de nuestro producto final”.

En el caso de Grupo Sener la IA les ha permitido incluso medir la temperatura, el consumo energético o la ocupación de edificaciones y redes de transporte y de este modo “predecir y aconsejar acciones de mantenimiento, por ejemplo”, compartía la portavoz.

Ventajas de aplicar tecnologías como la inteligencia artificial pero que, como recordaba Emma Fernández – Cotta, de Ecovadis, deben partir de contar con datos verificados. “Sin ellos, lo único que tendremos es una información más rápida, sí, pero errónea, sin valor para la tomar de decisiones”.

Emma Fernández – Cotta, Strategic Account Executive Enterprise de Ecovadis. Sara Fernández

Del mismo modo que los datos, todos los expertos coincidían en que es necesario que la sostenibilidad sea un objetivo y un compromiso de toda la empresa. “La política corporativa tiene que inyectarse en toda la compañía, absolutamente en todas las áreas y especialmente en el departamento de Compras que es quien decide con qué proveedores y con qué productos se trabaja. La elección de que estos sean sostenibles depende de ellos en gran medida y por eso es tan importante involucrarlos”, ponía sobre la mesa la experta de Ecovadis.

“Lo importante es lograr que todos estemos realmente convencidos de que es el camino a seguir”, recalcaba desde Grupo Sener Jessica Domingo.

Albert Sabala, director de Desarrollo de Grupo Griñó. Sara Fernández

Y para lograrlo, además de demostrar lo sostenible que se es con datos y hechos, desde Grupo Griñó Albert Sabala reclamaba “que se incentive a las empresas como se hace en otros países como Francia” y que “se simplifiquen los trámites administrativos”.

Creer en ser sostenibles, evitando planteamientos superficiales y apostando por una transformación medible y sostenida en el tiempo es el camino en un mundo en el que la sostenibilidad ha dejado de ser un coste para convertirse en una palanca real de competitividad empresarial.