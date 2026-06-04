Sandra Infante: "En DES 2026 las empresas no buscan conocer la tecnología, sino saber cómo integrarla con resultados"

Las claves

Las claves Generado con IA DES 2026 marcará un cambio de enfoque: las empresas buscan integrar tecnologías como la IA para obtener resultados medibles y escalar soluciones más allá de los proyectos piloto. El evento, que celebra su décima edición en Málaga, se centrará en la integración práctica de la IA con otras tecnologías como cloud, ciberseguridad y computación cuántica. La soberanía tecnológica y la ciberresiliencia ganan protagonismo como prioridades empresariales, en un contexto geopolítico que impulsa la independencia digital europea. DES 2026 introduce el 'Universo DES', con siete espacios hiperespecializados, respondiendo a la demanda de abordar áreas tecnológicas concretas y retos específicos del sector.

La inteligencia artificial sigue protagonizando las conversaciones en 2026, pero el debate ya no es el mismo. Atrás quedó la etapa marcada por los proyectos piloto; ahora las empresas quieren algo más, quieren conocer qué tecnologías funcionan, cómo integrarlas en sus organizaciones y qué impacto tendrán en el negocio.

Ese cambio marcará el recorrido de la décima edición del Digital Enterprise Show (DES), el encuentro tecnológico que volverá a reunir en Málaga, del 9 al 11 de junio, a directivos, responsables tecnológicos, startups y grandes compañías para analizar las tendencias que marcarán la transformación digital en los próximos años.

"Cumplir 10 años es todo un hito. Pero lo que diferencia a esta edición del resto es que damos un salto cualitativo en el propio modelo del encuentro", explica Sandra Infante, directora de DES en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Un nuevo formato con el que el evento aspira a profundizar en algunas de las tecnologías y sectores que están definiendo la competitividad empresarial, desde la inteligencia artificial, el cloud o la ciberseguridad hasta la computación cuántica, el retail o las soluciones dirigidas a las pymes. Todo ello sin olvidar el papel que desempeña el talento emprendedor dentro del ecosistema de innovación.

"Además, llegamos en un momento en el que la IA ya no se analiza desde la expectativa, sino desde su aplicación real, su retorno y su integración con otras herramientas", reconoce a este medio.

DISRUPTORES: En 2025 todavía hablábamos mucho de pilotos y experimentación con IA. ¿2026 es el año en el que las empresas empiezan a exigir retorno real de la inversión?

SANDRA INFANTE: Así es. La prioridad ya no gira tanto en torno a probar o experimentar cómo funciona la IA, sino a integrarla de forma estratégica para que genere resultados medibles. Las empresas quieren saber las claves para pasar de pilotos a despliegues escalables con los que mejorar la productividad, la eficiencia y la toma de decisiones.

"Las empresas quieren saber las claves para pasar de pilotos a despliegues escalables"

Por eso, en DES 2026 abordaremos la IA desde una visión más práctica y de negocio, explorando las propuestas y agentes que están fomentando la innovación en todos los niveles: desde la investigación o a la creación, hasta la validación y experimentación, empoderando así a las empresas.

Y lo haremos tratándolo no como una tecnología aislada, sino conectada con el dato, el cloud, la ciberseguridad o la computación cuántica para construir organizaciones más competitivas y resilientes.

DES 2026 revelará la nueva ola de IA y las innovaciones en cloud y computación cuántica.

D: El lema de este año es Machines Learn, People Lead. ¿Existe temor a que la IA esté avanzando más rápido que la capacidad de las empresas y de los gobiernos para gestionarla?

S.I.: No hablaría tanto de temor, sino más de responsabilidad, porque la IA está avanzando a una velocidad enorme y el reto para empresas y administraciones es incorporarla con criterio, gobernanza y visión estratégica.

Precisamente por eso elegimos el lema ‘Machines Learn, People Lead’, porque las máquinas pueden aprender, automatizar y ejecutar, pero son las personas quienes deben marcar los objetivos, tomar las decisiones y asegurar que la tecnología genera un impacto positivo, medible y alineado con las necesidades reales de cada organización.

D: Este año ganan peso temas como la computación cuántica, la ciberseguridad o la soberanía tecnológica. ¿Qué preocupaciones están trasladando ahora mismo los CIO y responsables tecnológicos?

S.I.: Los CIO y responsables tecnológicos nos están trasladando una inquietud muy clara, la de cómo pasar de la adopción tecnológica a una gestión verdaderamente estratégica, segura y rentable. Por eso hemos identificado tres grandes prioridades que abordaremos en el congreso de DES, concretamente, en el foro dedicado a los responsables de IT.

"Las máquinas pueden aprender, automatizar y ejecutar, pero son las personas quienes deben marcar los objetivos"

La primera es la protección del dato para asegurar el cumplimiento normativo; la segunda, el refuerzo de la resiliencia frente a ciberamenazas; y la tercera, la importancia de ordenar el ecosistema tecnológico para decidir qué soluciones escalar, cuáles mantener y cuáles replantear.

A ello se suma un interés creciente por la soberanía tecnológica, especialmente en un momento geopolítico complejo donde ha ganado relevancia la independencia digital europea frente a terceros, algo que también exploraremos en el evento.

El Digital Business World Congress contará con Randi Zuckerberg, entre otros gurús tecnológicos-

D: Cada vez aparecen nuevos perfiles directivos como el Chief AI Officer. ¿Cómo está cambiando esto la toma de decisiones dentro de las empresas tecnológicas?

S.I.: La toma de decisiones tecnológicas se ha vuelto mucho más transversal y estratégica. En este sentido, la aparición de perfiles como el Chief AI Officer refleja que la IA ya no es sólo una cuestión del área de IT, sino una palanca de negocio que afecta a operaciones, recursos humanos, marketing, finanzas o experiencia de cliente.

"La IA ya no es sólo una cuestión del área de IT, sino una palanca de negocio"

Ahora las empresas necesitan perfiles capaces de conectar la tecnología con objetivos concretos, que estén habilitados para definir casos de uso, medir el retorno, garantizar una adopción segura y ética, y coordinar a los distintos departamentos para que la innovación pueda generar un impacto real.

D.: Europa habla cada vez más de soberanía digital y estratégica frente a Estados Unidos y China, y este año el evento introduce también contenidos vinculados a defensa y geopolítica. ¿Hasta qué punto la soberanía tecnológica se ha convertido ya en una prioridad empresarial y no sólo institucional?

S.I.: La soberanía tecnológica se ha convertido en una prioridad empresarial de primer nivel y ya no se entiende solo como una cuestión institucional o regulatoria, sino como una condición para competir con seguridad, garantizando la continuidad del negocio y reduciendo dependencias en un contexto geopolítico incierto.

"La soberanía tecnológica se ha convertido en una prioridad empresarial de primer nivel"

Las compañías son conscientes de que sus arquitecturas digitales, sus datos y sus proveedores tecnológicos forman parte de su capacidad estratégica. Por eso, en DES 2026 abordaremos la soberanía desde una visión muy práctica, vinculada a la ciberseguridad, la defensa, la protección de infraestructuras críticas y el papel de Europa en el desarrollo de soluciones tecnológicas propias y resilientes.

D: En DES suelen convivir grandes tecnológicas, startups y administraciones públicas. ¿Dónde surgen las colaboraciones más interesantes?

S.I.: Las colaboraciones más interesantes surgen precisamente en ese punto de encuentro entre necesidad real, capacidad tecnológica y posibilidad de escalar. Las startups aportan agilidad, especialización y soluciones muy disruptivas; mientras que las grandes empresas tienen la capacidad de implantarlas en entornos amplios y complejos.

Estas alianzas son especialmente relevantes en ámbitos como la salud, el retail, la industria manufacturera, la defensa o la logística, ya que es donde la innovación no se queda en una prueba aislada, sino que puede expandirse y traducirse en mejoras en eficiencia, experiencia de usuario, seguridad o impacto ambiental.

Por su parte, las administraciones públicas ayudan a generar marcos de colaboración, confianza y aplicación en sus servicios a fin de elevar la atención al ciudadano, que busca agilidad, transparencia y eficacia.

D: Después de una década viendo evolucionar el ecosistema digital desde primera línea, ¿qué tecnologías cree que están todavía infravaloradas frente al protagonismo actual de la IA?

S.I.: La IA concentra gran parte de la atención, pero su verdadero rendimiento depende de muchas tecnologías que a veces quedan en un segundo plano. El dato, por ejemplo, se ha convertido en un activo de gran valor. Sin una buena estrategia de gobierno, calidad y análisis de datos, es muy difícil que la IA genere resultados fiables.

A esta ecuación añadiríamos el cloud, porque es la infraestructura que permite maximizar proyectos, ganar flexibilidad y conectar soluciones de forma eficiente. Y, por supuesto, la computación cuántica, que todavía está en una fase más emergente, pero que ya está abriendo nuevas posibilidades para resolver problemas complejos.