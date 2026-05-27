DES 2026 apuesta por la hiperespecialización del conocimiento digital en su décimo aniversario

Las claves

Las claves Generado con IA El Digital Enterprise Show 2026 (DES 26) celebrará su décimo aniversario en Málaga del 9 al 11 de junio, apostando por la hiperespecialización y la segmentación en innovación digital. La edición de 2026 tendrá como ejes principales la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las tecnologías duales como los drones, además de destacar la importancia del binomio nube-datos y la computación cuántica. El evento reunirá a más de 600 expertos internacionales y 400 startups, con China como país invitado, consolidando a Málaga como un referente tecnológico europeo. La cita espera más de 15.000 asistentes y busca impulsar la transformación digital local, destacando el papel de la inteligencia artificial como motor de crecimiento y valor humano.

La tecnología es un motor tan importante de la economía local e internacional que no hay empresa ni sector que quieran perder el tren del conocimiento técnico, sobre todo ahora que la inteligencia artificial ha dado el paso del laboratorio a la productividad tangible.

Por ello, la nueva edición del Digital Enterprise Show 2026 (DES 26), que se celebrará del 9 al 11 de junio en Málaga, ha afianzado su apuesta por la “hiperespecialización” y la segmentación, tanto por áreas de innovación como por industrias y perfiles de decisión.

El congreso, que se ha convertido en uno de los máximos exponentes de las nuevas tecnologías en Europa, soplará las velas de su décimo aniversario como “instrumento de capacitación y de encuentro de toda la cadena de valor de compañías y administraciones públicas”, tal y como ha señalado Alberto Planas, director general de Nebext, una de las firmas organizadoras, durante la rueda de prensa de presentación del evento.

En este sentido, la IA tendrá un papel destacado en todas sus ópticas: desde cómo mejorar la productividad con numerosos casos de éxito hasta la exploración de la ola agéntica “que nos hace más competitivos”.

También será el año en el que abordará de pleno la ciberseguridad y la defensa con un programa reforzado en el que las tecnologías duales como los sistemas no tripulados (drones) en los conflictos contemporáneos tendrán un foro dedicado.

Otras palancas de innovación como el binomio nube-datos, la analítica o la computación cuántica, tendrán especial protagonismo en una convocatoria que estrena el concepto de ‘Universo DES’: un ecosistema con hasta siete espacios temáticos orientados a elevar la competitividad al siguiente nivel.

Asimismo, ‘DES 2026’ se ha configurado como un “evento de eventos”. Bajo la marca ‘Digital Business World Congress’ se celebrarán más de 350 sesiones de contenido en 8 auditorios entre los que habrá cabida para las conversaciones de sectores como retail, marketing o el emprendimiento, que reunirá a más de 400 startups y scaleups.

Las cifras del DES 2026

Tras comenzar su andadura en Madrid hace más de una década, ‘DES 2026’ se ha consolidado en la ciudad de Málaga, donde cumple un lustro con el objetivo de llevar al Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA) a más de 15.000 asistentes.

El lema elegido para este año es ‘Machines learn, people lead’ ('las máquinas aprenden, las personas lideran'). Y, las jornadas contarán con más de 600 expertos entre los que destacan nombres propios como la empresaria estadounidense Randi Zuckerberg, el directivo de Microsoft, Yongdonf Wan, o Fred Sun, director general para Europa de Tencent Cloud (compañía detrás del desarrollo de la famosa aplicación WeChat).

En esta ocasión, China será el país invitado, con una extensa delegación, debido a que “está marcando la diferencia en el desarrollo de la tecnología y es necesario buscar sinergias con los diferentes participantes”, según ha comentado Alezeya Sánchez, directora del ‘Business World Congress’.

Un “revulsivo” para la ciudad de Málaga

Alicia Izquierdo, concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, ha asegurado que, desde sus inicios, la celebración en la ciudad del DES ha sido un “revulsivo” que ha ido creciendo en paralelo con el desarrollo digital de la urbe.

“Avanzamos hacia una ciudad que sea modélica en inteligencia artificial y en una smart city de las más importantes de España”, ha indicado. “Durante varios días, nuestro tejido productivo va a tener a su disposición el conocimiento industrial líder a nivel internacional”.

Por último, la edil ha querido compartir una reflexión sobre el poder de la IA: “No llega para quitarnos puestos de trabajo, sino para poner al humano en el centro del valor. Para afrontar este reto tenemos que entender el cambio tecnológico y social que está sucediendo”.