Signify redobla su apuesta por la innovación sostenible y la economía circular

David Albertín, presidente y director general de Signify en España, y Jordi Manrique, marcom de la compañía para el sur de Europa.

Las claves

Las claves Generado con IA Signify refuerza su estrategia de innovación sostenible con nuevos objetivos centrados en la economía circular y la reducción de emisiones de carbono. La empresa apuesta por productos diseñados para ahorrar recursos, durar más y facilitar su reciclaje o reutilización al final de su vida útil. Signify se posiciona como líder europeo en patentes, con más de 20.000, y mantiene un fuerte compromiso con el acceso universal a la luz y la preservación de los derechos humanos. La compañía, con más de 27.000 empleados, busca consolidar su identidad y posicionar la marca Signify en todos sus productos, dejando atrás la etapa ligada a Philips.

La innovación sostenible es el propósito que ha guiado a Signify desde que se separara del negocio de iluminación de Philips en 2016 y empezara a operar bajo su propia marca dos años más tarde.

Una hoja de ruta que, una vez concluido el programa hasta 2025, acaba de refrendar unos nuevos objetivos mucho más “ambiciosos”, aunque “alcanzables”, en torno a la economía circular y la reducción de emisiones de carbono.

Así lo ha asegurado su presidente y director general en España, David Albertín, durante una rueda de prensa en la que ha resumido la hoja de ruta que contribuirá a “un mundo mejor” en el plazo de un lustro: “La iluminación tiene que ir un paso más allá”.

Esta frase se apoya en compromisos concretos como el de incentivar el ahorro energético llegando a los 60 teravatios por hora o rebajar considerablemente las emisiones en toda su cadena de valor. En este sentido, la firma se posiciona como líder en patentes europeo con más de 20.000.

Y, sobre todo, en un plan específico basado en una oferta circular en el que sus productos estén diseñados bajo esas premisas, tengan un rendimiento óptimo durante todo su ciclo de vida y se facilite su actualización.

Un mantra que, tal y como ha dicho el directivo, tiene su génesis en que las soluciones consuman menos recursos, duren más y puedan reciclarse o reutilizarse con mayor facilidad cuando llegue el momento de renovarlos.

Asimismo, y más allá de cuidar el ecosistema, la industria imprime ciertos imperativos como tomar un liderazgo inclusivo, proporcionar acceso universal a la luz y preservar los derechos humanos.

Apuesta por el posicionamiento de marca

Signify, que tiene en nómina más de 27.000 empleados en todo el globo, ha tenido tiempo e inversión para construir su propia marca. Ahora, es el momento de “poner en valor” ese nombre también en su gama de productos.

“Estamos consolidando nuestra identidad con este tipo de acciones”, ha aseverado Albertín. Y, es que, para hacer “inteligente” la iluminación, el director general tiene claro el recorrido que ha llevado y ha de seguir la organización: “Philips es de donde venimos y Signify a donde vamos”.

En España, y a pesar de no desglosar datos de mercado, se muestran líderes tanto en los segmentos corporativo como en usuarios, aunque con un peso un poco más significativo en la primera de las áreas.

“Entramos en una nueva etapa; más allá de nuestro nombre corporativo queremos apostar por nuestra marca”, ha concluido.