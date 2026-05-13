Bilbao se convierte en la capital mundial del 'foodtech' el 27 y 28 de mayo

Las claves

Las claves Generado con IA Bilbao acoge el Food 4 Future – Expo FoodTech 2026 el 27 y 28 de mayo, reuniendo a más de 250 empresas y 8.000 profesionales del sector alimentario. El F4F World Summit contará con más de 300 expertos internacionales, incluidos los CEO de Nestlé, Danone, Ferrero, Campofrío y Frit Ravich. Las principales temáticas serán inteligencia artificial, Big Data, ciberseguridad, robótica, IIoT y blockchain aplicados a la industria alimentaria. El evento incluye el Foodtech Startup Forum y se celebra junto al salón Pick&Pack for Food Industry, consolidando a Bilbao como epicentro europeo del foodtech.

El Bilbao Exhibition Centre (BEC) volverá a convertirse en epicentro de la revolución tecnológica en la alimentación cuando, el próximo 27 y 28 de mayo, abra sus puertas la edición 2026 de Food 4 Future – Expo FoodTech (F4F), la cita de referencia del sector foodtech en Europa. Dos jornadas intensas en las que más de 250 empresas expositoras desplegarán más de 400 innovaciones tecnológicas ante un público de más de 8.000 profesionales del sector.

La feria, organizada por NEBEXT y AZTI, llega este año con un programa reforzado. El F4F World Summit, el congreso central que aglutina las grandes tendencias de la industria, contará con más de 300 voces expertas internacionales. Entre los nombres ya confirmados figuran los máximos responsables de algunas de las mayores multinacionales del sector: Jordi Llach, CEO de Nestlé; François Lacombe, CEO de Danone; Antonella Sotero, Managing Director de Ferrero; Javier Dueñas, CEO de Campofrío y presidente del propio evento; o Judith Viader, CEO de Frit Ravich y ganadora del Premio Emprendedor del Año EY 2025, entre otros.

Las temáticas que marcarán la agenda de 2026 reflejan las grandes preocupaciones del sector: la inteligencia artificial y el Big Data aplicados a la cadena de valor, la ciberseguridad en la industria alimentaria (un eje que cobra protagonismo ante el aumento de ciberataques a infraestructuras críticas) y la optimización de la cadena de suministro en un entorno de creciente volatilidad geopolítica. Tampoco pueden faltar en este mapa tecnológico otras tendencias como la robótica industrial, el IIoT y el blockchain.

Entre las empresas que estarán presentes en el pabellón expositivo figuran grandes nombres como Unilever, PepsiCo, Kellanova, Eroski, DAMM, Hijos de Rivera, Gallo o Nueva Pescanova, conformando un escaparate sin parangón de la cadena alimentaria en España y Europa.

El evento, además, no se queda en la parte de feria y el multitudinario congreso. F4F incorpora asimismo el Foodtech Startup Forum, un espacio específico para el ecosistema emprendedor donde nuevas soluciones podrán presentarse ante inversores y grandes corporaciones del sector. Y, para cerrar el círculo, la cita se celebra de forma simultánea con Pick&Pack for Food Industry, el único salón español especializado en packaging y logística alimentaria.

Con todo ello, y con F4F como punta de lanza, la ciudad de Bilbao lleva varios años consolidándose como epicentro internacional del ecosistema foodtech, con el respaldo claro del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, que ven en F4F una palanca estratégica para posicionar la región como hub europeo de innovación agroalimentaria. La edición de 2026 promete ser, una vez más, la más ambiciosa hasta la fecha.