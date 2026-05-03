El “harakiri” de Freepik para renacer como Magnific: el ejemplo que anticipa el impacto de la IA con un modelo propio

Las claves

Las claves Generado con IA Freepik cambia su nombre a Magnific, reflejando una transformación hacia una plataforma de IA para creativos y consolidando su modelo de negocio global. La empresa ha superado el millón de suscriptores de pago y 220 millones de euros en ingresos, logrando su crecimiento de forma orgánica sin grandes rondas de financiación. Magnific ha pasado de ser un buscador de recursos gráficos a generar millones de imágenes y vídeos mensualmente, integrando inteligencia artificial y herramientas colaborativas. El caso de Magnific ilustra cómo anticiparse y redefinir el negocio alrededor de la IA puede convertir una amenaza tecnológica en ventaja competitiva para compañías tecnológicas españolas.

Esta semana la española Freepik anunciaba que dejaba atrás su nombre para convertirse en Magnific. Un cambio de marca que es algo más, es el reflejo de una transformación acumulada durante años y una declaración de intenciones de lo que vendrá.

Fundada en Málaga en 2010 como un buscador de recursos gráficos, este proyecto que nació como startup, se ha convertido en una compañía que ellos mismos definen como “plataforma de IA para creativos”. Atrás quedó su fase de scaleup para consolidarse a escala global.

Hoy supera el millón de suscriptores de pago y los 220 millones de euros de ingresos recurrentes (ARR, por sus siglas en inglés), unos datos que dan testimonio de su tamaño y de la madurez de su modelo.

Y es ahí donde reside lo singular de este movimiento. Además de la escala alcanzada, cómo lo han hecho: de forma orgánica, apoyándose en sus propios ingresos, sin depender del capital riesgo y sin grandes rondas de financiación.

No es un modelo habitual en este sector. De hecho, “la entrada en 2022 de EQT [fondo de inversión privado de origen sueco] se produjo mediante la compra de participaciones, no como inyección de capital para financiar crecimiento”, explica Joaquín Cuenca, CEO de Magnific, en conversación telefónica con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL, quien reconoce que, no obstante, no descartan recurrir a financiación en el futuro por motivos estratégicos.

Crecimiento orgánico

Ese crecimiento ha ido acompañado de una reconversión del negocio que, admite, “ha sido la decisión más complicada en la historia de la compañía y sabíamos que en el futuro tendría muchísimas consecuencias”.

En esa mutación, han pasado de organizar contenido ya existente a generar directamente millones de imágenes y vídeos cada mes. Todo ello integrado en un único entorno con modelos de inteligencia artificial, herramientas de edición, flujos de trabajo colaborativos y una biblioteca de más de 250 millones de recursos.

“Ha sido la decisión más complicada en la historia de la compañía y sabíamos que tendría consecuencias" Joaquín Cuenca, CEO de Magnific

Este giro no ha pasado desapercibido en el ecosistema. Jesús Monleón, cofundador de la aceleradora SeedRocket, considera que la compañía ha logrado “autofagocitar su propio modelo de negocio” para adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas utilizando sus propios recursos financieros.

A su juicio, se trata de una “maniobra valiente y visionaria realizada en el momento justo”, en un contexto en el que, con la inteligencia artificial, “o evolucionas rápido o te arrolla”. En su caso, añade, no han necesitado financiación externa porque ya contaban con un negocio sólido capaz de generar el flujo de caja necesario para reinventarse.

Redefinir el negocio

El punto de inflexión llega con la irrupción de la IA generativa. Aunque en Magnific ya trabajaban con inteligencia artificial desde 2021 para optimizar procesos internos, es en 2022, con la aparición de modelos como DALL·E 2, cuando se produce el salto.

“Ahí entendemos que no basta con mejorar la operativa, sino que hay que cambiar completamente el core del negocio”, señala Cuenca. El primer producto llega a finales de 2023.

Las oficinas de Magnific en Málaga el día del lanzamiento de la nueva marca.

Ese cambio en la estrategia del negocio es el que termina haciendo inevitable el rebranding. “El nuevo nombre ya no describe lo que estamos haciendo, sino a lo que aspiramos que sean nuestros usuarios: magníficos”, resume.

Y no se ha producido de un día para otro. Según relata, empieza ya en 2014, cuando introducen productos de pago bajo una marca asociada a lo gratuito (free pictures- Freepik), y se acentúa a medida que la compañía amplía su foco.

“Es un ejercicio de ‘harakiri estratégico’: construir el negocio del futuro en lugar de proteger el existente”. Íñigo Laucirica, 'principal' en Samaipatia.

Para Íñigo Laucirica, principal en Samaipata, el movimiento de Freepik -ahora Magnific- refleja una capacidad poco habitual de reinvención. Ha pasado del buscador al stock propio y de ahí a una suite de inteligencia artificial generativa, en lo que considera un ejercicio de “harakiri estratégico” para construir el negocio del futuro en lugar de proteger el existente.

En su opinión, el caso ilustra también dónde se está generando valor en la era de la IA: en la capa de aplicación, donde producto, datos e integración permiten competir a Europa de tú a tú con Estados Unidos sin necesidad de inversiones multimillonarias en modelos fundacionales.

Más allá del producto

En esta nueva fase, la empresa también redefine su papel dentro de la industria creativa. “Hace tiempo que no nos comparamos ni competimos con los bancos de imágenes tradicionales, nuestra categoría es otra”, asevera Cuenca.

Magnific se centra en la generación de imágenes y vídeos, y en las herramientas que permiten producir ese contenido desde cero.

"No competimos con los bancos de imágenes tradicionales, nuestra categoría es otra" Joaquín Cuenca, CEO de Magnific

“Antes, para contar una historia necesitabas un presupuesto; ahora, una persona con una visión puede hacerlo con las herramientas adecuadas”, señala. No se trata, según sus palabras, de sustituir los modelos tradicionales, sino de abrir nuevas oportunidades para perfiles que hasta ahora no tenían acceso a ese tipo de producción.

Casos como el de Magnific demuestran que es posible construir compañías tecnológicas globales desde España con modelos de crecimiento eficientes y sostenibles, alejados de la lógica de financiación constante. En esta línea, Álex Saiz, CEO de Monei, subraya “su capacidad para entender el mercado en el que operan y traducir cada decisión en utilidad real, adopción y negocio”.

Además, “ejemplos como este contribuyen a desmontar la idea de que la innovación solo surge en los grandes hubs, poniendo en valor ecosistemas como el de Málaga”.

El cambio de nombre llega cuando esa transformación ya está consolidada. “No queríamos llamarnos Magnific antes de tener un producto que realmente ayudara a nuestros usuarios a ser mejores”.

Una nueva industria

El caso de Magnific evidencia el punto de inflexión que atraviesa el sector tecnológico. Y la gran celeridad a la que se producen los cambios. “La inteligencia artificial está armando una nueva industria que está arrasando con todo lo demás. Llevo más de 25 años en el mundo digital, he vivido todas las tendencias, y ahora es diferente. Quien no evolucione, va a ser arrollado”, insiste Monleón desde SeedRocket.

Para el CEO de Cuatroochenta, Alfredo R. Cebrián, la IA ha dejado de ser “una capacidad añadida para convertirse en infraestructura transversal”, con un impacto estructural que desplaza el valor hacia el diseño, la verificación y la relación con el cliente. "El riesgo real no es invertir mal en IA, sino seguir operando como si no existiera".

"Han convertido la amenaza de la IA en ventaja competitiva" Alberto Andújar, director de BigBan Inversores Privados

Los inversores privados coinciden con el resto de representantes de la industria digital española en la habilidad de Magnific para hacer de la necesidad virtud. Desde BigBan Inversores Privados, Alberto Andújar, señala que lo relevante es que la compañía ha sabido anticiparse a ese riesgo e integrar la IA como palanca estratégica "para convertir una amenaza en ventaja competitiva". “No se trata sólo de adoptar tecnología, sino de reconfigurar su propuesta de valor en torno a ella”.

Ahora bien, “esto no lo convierte en un ejemplo universal”, avisa Andújar. Es un caso bastante concreto: hay proyectos que pueden (y deben) incorporar IA como mecanismo defensivo, pero no todos los modelos necesitan una capa de IA para ser viables o eficientes en su fase actual. Existe, de hecho, un riesgo creciente de sobreuso o adopción superficial, "especialmente cuando se limita a construir wrappers sin una propuesta diferencial clara".



Pero si algo demuestra el caso de Magnific es que la diferencia no está en adoptar una tecnología, sino en anticiparse, redefinir el negocio antes de que sea tarde y, sobre todo, decidir sin titubeos qué se quiere construir con ella.