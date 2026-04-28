Advanced Factories da las claves para redefinir las plantas de producción en la era del dato, la IA y la sostenibilidad

Las claves

Las claves Generado con IA Advanced Factories celebra su décima edición en Barcelona, reuniendo a 750 firmas que presentarán más de 1.300 innovaciones en automatización, IA, robótica y tecnologías 4.0. El evento pone el foco en cómo la digitalización, la automatización avanzada y la sostenibilidad están transformando la industria hacia modelos más eficientes y resilientes. La inteligencia artificial será protagonista en el Industry 4.0 Congress, con más de 420 expertos compartiendo tendencias y casos de éxito en sectores como farmacéutico, alimentación y automoción. AF incluirá foros especializados, actividades de networking y el Talent Marketplace, conectando a jóvenes talentos con empresas líderes del sector tecnológico industrial.

La manufactura está entrando en una nueva era en la que la adopción de la digitalización, la automatización avanzada, la inteligencia artificial, los datos y la sostenibilidad permiten avanzar hacia modelos más eficientes, resilientes y seguros. En este marco, la décima edición de Advanced Factories (AF), el evento líder en automatización, robótica y tecnologías 4.0 del sur de Europa, se ha convertido en el punto de encuentro de aquellos que tienen la responsabilidad directa de hacer que su empresa sea competitiva hoy y en el futuro.

El Hall 2 de Fira de Barcelona Gran Vía acogerá del 5 al 7 de mayo una nueva edición de AF, que este año lleva por lema Next-Gen of Automation. Alrededor de 750 firmas expositoras presentarán más de 1.300 innovaciones y soluciones tecnológicas en automatización industrial, mantenimiento predictivo, IoT y ciberseguridad, robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, cloud y software industrial, big data, visión artificial y eficiencia energética.

“Aumentar la competitividad en la industria y generar más empleo se consigue automatizando la producción. Los países con mayor empleo y mano de obra cualificada son los que más robots instalan”, confirmó Carlos Méndez, presidente de AF y de la Asociación Española de Robótica y Automatización (AER), durante la presentación del evento.

Y no va desencaminado, ya que según datos de la International Federation of Robotics (IFR), China concentra el 54% de la instalación global de robots industriales, seguido de Japón, mientras que España se encuentra en el décimo puesto a nivel global. “Si se mantiene la tendencia actual, la distancia en robots instalados anualmente entre los países asiáticos y Europa y Estados Unidos se irá incrementando”, añadió Méndez.

La inteligencia artificial volverá a ser uno de los temas centrales del Industry 4.0 Congress, que contará con más de 420 expertos internacionales que compartirán las últimas tendencias, casos de éxito, experiencias industriales y avances para sectores clave como el farmacéutico, la alimentación, automoción, ferroviario, textil, metalúrgico, electrónica, bienes de consumo, aeroespacial y naval.

La industria está experimentando una profunda transformación impulsada por la digitalización y la automatización. Para abordar este gran cambio en, por ejemplo, el sector farmacéutico, líderes como Frank Maurer, Global Head of Automation Strategy & Technology en Boehringer Ingelheim, y Francisco Ortiz, Managing Director de COPA-DATA, junto con otros expertos ponentes, explicarán en AF cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo los procesos de automatización, permitiendo una evolución hacia modelos más flexibles, eficientes y basados en software.

También en el sector alimentario, la evolución hacia fábricas comandadas por IA y gemelos digitales está marcando un punto de inflexión. En AF se hablará de la conectividad y el papel de la transformación digital en la cadena de valor alimentaria cuando se integra producción, logística y distribución en un flujo continuo de información, eficiencia y control. También en este ámbito, diversos expertos de marcas líderes expondrán sus experiencias en implementación de las nuevas tecnologías.

Una de las sesiones de Advanced Factories.

En definitiva, en el Congreso “se abordará la IA física, la que permite que las máquinas interactúen directamente con el mundo real, entrenadas por simulación en entornos virtuales. Además, hemos acuñado el término Industria 4.IA, considerando esta tecnología como otra herramienta más dentro de la Industria 4.0, que está revolucionando la manera en que se está fabricando”, afirmó José Ramón Sierra, director del Industry 4.0 Congress.

Este escenario contará también con foros específicos como el CIO’s Summit, el Foro de Ciberseguridad Industrial, el OIT Summit (OT/IT), el Foro de Robótica y Automatización, el Greentech Summit, el Plant Managers Summit, el 3d Printing Forum y el Congreso Nacional de Gestores de Polígonos Industriales.

AF acogerá un año más diferentes actividades para fomentar el networking, como los Factories of the Future Awards 2026, el Industry Startup Forum y el Talent Marketplace, un evento clave para el futuro del sector industrial, donde estudiantes de Formación Profesional, universitarios y jóvenes talentos se conectarán con las principales empresas del ámbito tecnológico industrial.

AF, un evento organizado por Nebext, empresa especializada en eventos boutique profesionales centrados en la innovación y en la transferencia tecnológica, está dispuesta a dejar huella en su décimo aniversario. Para ello, ha preparado un recibimiento especial para sus visitantes en el Hall of Fame of Robotics, donde 14 marcas de robots les darán la bienvenida. Además, AF reunirá también a todas las regiones industriales invitadas a lo largo de estos diez años para compartir sus estrategias en innovación y mejora de la competitividad industrial en el Foro de Regiones Industriales Innovadoras.