CTx Tech Experience mira al futuro como punto de encuentro del ecosistema tecnológico del sur de Europa

CTx Tech Experience 2026 exhibe músculo en su primera edición con una apuesta diferenciadora en el calendario de eventos tecnológicos en España.

Las claves nuevo Generado con IA CTx Tech Experience reunió en Sevilla a más de 7.000 asistentes de 60 países, con 1.000 startups y 250 ponentes, consolidándose como un referente tecnológico en el sur de Europa. El evento apostó por un formato innovador, sin stands tradicionales, centrado en la agenda y el networking guiado para conectar a corporaciones, inversores, instituciones y emprendedores. La clave del éxito fue un sistema de 'matchmaking' inteligente que combinó inteligencia artificial y un equipo humano para facilitar encuentros personalizados entre los actores del sector tecnológico. CTx Tech Experience ha demostrado que Sevilla puede liderar iniciativas tecnológicas de relevancia internacional, con el factor humano como elemento diferenciador clave.

Las cifras hablan por sí solas de cuanto ha acontecido en Sevilla en la primera edición de CTx Tech Experience. Más de 7.000 asistentes de 60 países, 30.000 visitantes, 1.000 startups, 250 speakers de primer nivel y un programa con más de 150 actividades de todo tipo consolidan una apuesta pionera que demuestra que otro formato de evento tecnológico es posible.

Con la perspectiva que da el tiempo y transcurridas casi tres semanas de la cita, el impacto de la iniciativa promovida por beon. Worldwide y VESS-Venture Studio, que ha contado con el patrocinio institucional de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), demuestra que la idea promovida por Germán Torrado -director y fundador de CTx Tech- no iba mal encaminada.

En un momento en que la inteligencia artificial está revolucionando el mundo tal y como lo conocemos, y justo cuando el calendario tecnológico parecía no poder asumir más citas para el ecosistema, CTx Tech Experience ha demostrado que Sevilla está preparada para tambalear lo preestablecido.

En sólo dos días -19 y 20 de marzo de 2026- la puesta en escena de CTx Tech Experience ha marcado un punto de inflexión en la generación del talento que exige esta etapa crítica. ¿Sería posible que el público aceptara un evento tecnológico sin stands con empresas, sin los clásicos pasillos interminables llenos de expositores donde cada cual muestra lo mejor de cada casa?

Era la pregunta con la que la organización llegaba al recinto ubicado en La Cartuja de Sevilla, recuperado y revitalizado para el evento tecnológico, el pasado marzo. "No sabíamos si iba a calar, si se iba a aceptar", comentaba a esta redacción Germán Torrado durante su celebración.

Marta Raspall, codirectora de CTx Tech Experience interacciona con uno de los robots exhibidos durante el evento tecnológico.

Tras el cierre de la primera edición, la duda no sólo se ha dilucidado, sino que confirma la mirada hacia el futuro del evento tecnológico, que definitivamente ha llegado para quedarse.

"Es el evento donde ocurren cosas. Diseñamos una experiencia en la que el evento trabaja para ti: contenidos de primer nivel, sí, pero sobre todo agenda y networking guiado para que te cruces con las personas y organizaciones que de verdad te interesan (corporates, inversores, instituciones, universidades y founders), en el formato y el ambiente adecuados", afirmaba Torrado en una entrevista concedida a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL días antes de la cita en la capital hispalense.

Y así ha sido. DISRUPTORES ha sido testigo de cómo los corrillos a pie de pabellón reflejaban unas agendas vivas en CTx Tech, con conversaciones donde se comentaba dónde se iba a producir la siguiente reunión o dónde se había quedado con ese inversor que interesaba para el proyecto en cuestión.

Esta realidad demuestra cómo más allá de las cifras logradas al cierre de la edición, ha sido el trabajo previo y durante el desarrollo de la misma de un equipo de profesionales lo que ha marcado la diferencia.

'Matchmaking' inteligencia: el valor diferenciador

Parece paradójico, pero nada más lejos de la realidad. En un momento de efervescencia de la tecnología, con la inteligencia artificial como punta de lanza, sigue siendo el factor humano el que marca la diferencia.

CTx Tech Experience lo ha logrado gracias a su 'matchmaking' inteligente, lo que ha propiciado una conexión real del sector tecnológico presente en Sevilla.

Responsables de CTx Tech Experience durante la visita del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Se trata de un sistema que combina inteligencia artificial con la intervención de un equipo de matchmakers humanos diseñado para facilitar encuentros personalizados entre startups, corporaciones, inversores e instituciones públicas.

El fruto de este disruptivo enfoque se pudo constatar durante la cita en Sevilla con un ambiente de trabajo intenso en cada momento. "No solo recopilamos datos, sino que capturamos contexto, trayectoria, verticales, nivel de madurez y objetivos estratégicos. Toda esa información es procesada por un sistema de IA que convierte el perfil completo en un modelo estructurado de etiquetas ponderadas que representan skills, experiencia sectorial, capacidades diferenciales, rol en la cadena de valor y áreas de interés", explicaban desde la organización.

Sobre esa base tecnológica interviene el equipo humano de matchmakers. Su función es validar, priorizar y contextualizar los matches, incorporando variables cualitativas que ningún algoritmo puede captar por sí solo: momento estratégico de la empresa, capacidad real de ejecución, encaje cultural, sensibilidad institucional o timing de mercado. En definitiva, personas poniendo en el centro del relato a personas, el mejor pasaporte para poner en marcha la próxima edición de CTx Tech Experience.