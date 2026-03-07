"Una empresa con lema pero sin alma no sirve de nada", alertan las mujeres tecnológicas en el pabellón de España del MWC26

Las claves nuevo Generado con IA Las líderes tecnológicas en el MWC26 destacan que una empresa necesita propósito y valores humanos, no solo un lema. Se resalta la importancia de la ética, la sostenibilidad y la innovación con impacto social real más allá de beneficios económicos. La colaboración empresarial y la inclusión de perfiles humanistas son claves para que la tecnología tenga un impacto positivo en la sociedad. La tecnología debe servir para mejorar la vida de las personas y facilitar el acceso a servicios esenciales, como la salud mental.

“Lo importante en tecnología no es el qué, sino el para qué. “Citius, Altius, Fortius” (más rápido, más alto, más fuerte), el lema de los Juegos Olímpicos desde el comienzo de los juegos modernos en 1896, es lo que mueve al sector tecnológico hoy en día, pero entonces nos encontramos con una línea difusa entre ética y retorno”, afirmó Patricia Urbez, directora general de Sector Público, Defensa y Seguridad Nacional de Fujitsu España durante la mesa redonda Innovación con Propósito: Redefiniendo el valor de la tecnología para la Sociedad, organizada por el pabellón de España en la edición de este año del Mobile World Congress (MWC).

“Es importante la sostenibilidad, la confianza y la innovación, pero hay que tener en cuenta que una empresa con lema pero sin alma no sirve de nada. Y el alma la ponen las personas”, aseguró Urbez. Junto a ella, participaron en el debate Patricia Núñez, responsable del Negocio de PC y Smart Devices de Lenovo Iberia, y Epifanía Pascual, country manager de BetterHelp, acompañadas por Palmira Muñoz, directora del área de Tecnología de Burson España, como conductora.

“Las empresas no podemos medir solo por la velocidad a la que vamos o los beneficios que obtenemos. Hay muchas otras variantes que hay que tener en cuenta, y hablamos de la innovación con alma, con propósito, pero ¿qué es realmente? Nosotros lo entendemos como todo aquello que mejora la vida de las personas, todo aquello que se hace con ética”, comentó Núñez (Lenovo). Una actuación, como la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, según ella, democratiza la innovación y la llena de propósito.

Para Pascual (BetterHelp), la máxima responsable de la plataforma de salud mental que ofrece servicios directos de asesoramiento y terapia en línea, “todo lo que hacemos tendríamos que hacerlo con un propósito. Nosotros intentamos democratizar la terapia online porque hay muchas personas que por ubicación o circunstancias económicas o también por estigma social no pueden optar a hacer terapia presencialmente. Este es nuestro propósito. Detrás de cada cliente hay una persona a la que queremos ayudar”.

Si el lema no es suficiente para poner en valor a una empresa, la ética también tiene que ir más allá de una aseveración y hacerse efectiva en el día a día. “No puede ser un eslogan, aseguró Núñez y, por tanto, “los límites, los sesgos, la seguridad y la privacidad se han de tener en cuenta. Nosotros, en Lenovo, somos muy transparentes con los datos, con su entrenamiento algorítmico. Esto es clave”.

La compañía japonesa Fujitsu, explicó Urbez, “trabaja a largo plazo y con proyectos que tengan impacto social y no solo tecnológico. El problema que observamos es que entre colectivos no hay una comunicación fluida. Por este motivo creo que las empresas necesitan un departamento humanista, capaces de generar que la información fluya”. Urbez explicó cómo a través de la tecnología cuántica “somos capaces de dirigir drones a zonas rurales donde, por ejemplo, es complicado que lleguen medicamentos, pero también queremos dar un mejor servicio humanitario en situaciones de crisis o emergencias. Estos son objetivos sociales de nuestros proyectos y hemos de ser capaces de contar ese para qué”

Estos perfiles humanistas, según Núñez (Lenovo), “ya se están buscando en las compañías y esto significa que vamos a tener que ir adaptándonos a las nuevas revoluciones”, afirmación que Pascual (BetterHelp) compartió, añadiendo que “cada vez son más los jóvenes que valoran el propósito de las empresas”.

"Entender las diferentes motivaciones"

Pero no es solo lo que explican las empresas o como gestionan el talento que poseen. Para Urbez (Fujitsu) “tenemos que prepararnos, ser capaces de entender las diferentes motivaciones de los diferentes colectivos que entran en nuestras compañías, y la tecnología con un propósito y un para qué, les hará la vida más fácil”.

La colaboración, “incluso entre competidores”, como apuntó Urbez, es vital, y formuló una petición que compromete a muchos: “La contratación pública tendría que tener en cuenta las empresas con impacto social, además de medioambiental”. Pascual (BetterHelp) apoyó la idea de la colaboración empresarial, “sobre todo en el ámbito de la salud mental, donde la tecnología permite claramente la accesibilidad a un mayor número de personas”.

También Núñez (Lenovo) se unió a la idea de colaboración empresarial porque, según ella, “la tecnología con propósito no se puede hacer en solitario. Cuando se colabora, el impacto aumenta. Para Lenovo, tanto el propósito como la sostenibilidad son áreas críticas”. La innovación responsable, según ella, “debe y tiene que ser un puente”.

Para conseguir el propósito, Pascual (BetterHelp) apuntó la necesidad de un cambio cultural que las empresas han de hacer desde dentro, porque “solo así se conseguirá el propósito”. Urbez (Fujitsu) también alertó de esta necesidad: “Vivimos en un mundo global en el que cada día nos sentimos más solos, miramos el mundo desde detrás de la pantalla y, en ocasiones, nos falta que la tecnología sea bien utilizada. Todos tenemos que ser conscientes de ello”.