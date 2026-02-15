Las claves nuevo Generado con IA Grupo Nealis, antes conocido como Grupo Gimeno, impulsa la innovación y tecnología para anticiparse a los retos de las smart cities, consolidando su experiencia de más de 150 años. El Nealis Innovation Hub actúa como 'vigía estratégico', detectando tendencias y oportunidades, y fomentando la co-creación con startups, universidades y centros tecnológicos. Nealis Tech es el brazo tecnológico del grupo, integrando inteligencia artificial y big data en los negocios, y potenciando la digitalización avanzada de los servicios urbanos. Con más de 40 empresas y cerca de 8.000 empleados, Nealis apuesta por la apertura y colaboración con el ecosistema innovador para seguir generando valor y afrontar los desafíos futuros.

La madurez del ecosistema innovador y tecnológico en España no se entendería sin una red de actores que han forjado sinergias y alianzas durante décadas hasta alumbrar una economía más competitiva que lucha por posicionarse a escala global.

La sociedad de nuestro tiempo afronta grandes desafíos como el cambio climático, la transición energética o la necesidad de alimentar a una población mundial en continuo crecimiento que exigen mirar a largo plazo y actuar con anticipación.

En este mayúsculo objetivo, la tecnología se erige en común denominador de la labor que vienen desarrollando startups, pymes, corporates, centros de investigación y universidades, aceleradoras e incubadoras y Administraciones públicas.

La empresa tradicional española, poseedora de una vasta experiencia atesorada durante generaciones, se convierte en este escenario en uno de los protagonistas del profundo proceso de cambio en marcha.

Esta tipología de empresa comenzó a desarrollar innovación cuando este concepto ni tan siquiera estaba definido e identificado en España y, en la actualidad, su sólida envergadura y conocimiento de las necesidades del cliente las faculta como pieza indispensable para que el ecosistema innovador afronte con garantías los retos globales de esta era.

Grupo Nealis, antes Grupo Gimeno, es un caso paradigmático de este valioso músculo empresarial. De capital 100% valenciano, lleva más de 150 años trabajando por responder de forma anticipada a los retos del ciudadano desde múltiples campos, simplificados en esta nueva andadura en agua y medio ambiente, instalaciones y servicios, infraestructuras y hospitality.

Piensen en las smart cities; esta corporación española se ha especializado durante las cuatro generaciones de empresarios que la han dirigido en cómo diseñarlas, desarrollarlas, mantenerlas y, lo más importante en un mundo que gira cada vez a mayor velocidad, en prever cómo serán en el futuro para poder actuar desde el presente.

Durante la última década, la compañía ha vivido una de las fases de crecimiento más dinámicas de su historia. Desde 2017 ha impulsado el crecimiento orgánico de sus negocios y ha incorporado sectores de alto potencial como la energía, la revalorización de residuos, las telecomunicaciones y los data centers, o el living, entre otros, actividades que complementan y aportan gran valor a su cartera de servicios.

El resultado; un grupo con más de 40 empresas, presencia en todo el territorio nacional y un equipo humano cercano a 8.000 personas. Y llegados a este tiempo, ¿qué es lo próximo?

Guillermo Berlanga, director Nealis Innovation Hub y Marcos Rozas, Managing Director Nealis Tech, en la sede de Grupo Nealis en Castellón.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL visita Nealis Innovation Hub con algunas certezas y muchas preguntas sobre el papel que va a jugar la innovación y la tecnología en la nueva etapa de la compañía. ¿Estará tan integrada en su estructura como atesoran? ¿Será capaz un grupo cercano a las 8.000 personas a entender y aprovechar al máximo el potencial que brindan la era del big data y la inteligencia artificial?

Para ello, nos reunimos con Guillermo Berlanga, director de Nealis Innovation Hub y Marcos Rozas, Managing Director de Nealis Tech, responsables de la implementación y cohesión en el grupo de esos dos pilares sobre los que descansa la nueva etapa del grupo.

Desde el minuto uno en el seno del hub nos queda clara una idea: Grupo Nealis no está inmerso en una reestructuración, sino más bien en un salto cualitativo tras ganar 'músculo' en la última década. Como muchas otras empresas centenarias, ya no tienen que demostrar quiénes son, los datos y los casos de éxito hablan por sí mismos. Pero, para afrontar el futuro y poder escalar y jugar en las grandes ligas, se necesita parar un momento, tomar aire y mirar al futuro desde otra perspectiva.

Y ahí la innovación y la tecnología siguen siendo la espina dorsal del grupo. Como lo eran -aún cuando la primera generación de empresarios del grupo no era ni consciente- en 1873 con el nacimiento de FACSA -fundada en Castellón para dotar a la ciudad de una moderna red de agua potable que hoy es la empresa privada española con más experiencia en la gestión del ciclo integral del agua-, o en 1902 con la creación de Gimeno Marítimo -empresa clave para el progreso y futuro desarrollo del puerto de Castellón, muy vinculado al sector citrícola y cerámico-.

Salto cualitativo, simplificación y apertura al ecosistema

También se trata de simplificar el mensaje, hacia dentro y hacia fuera, y de fomentar una apertura del conocimiento atesorado durante décadas para generar no sólo nuevos nichos y modelos de negocio dentro de la corporación, sino, de la mano de los compañeros de viaje que han forjado en estos años y de los que vendrán en el futuro, escalar hacia una nueva etapa donde los techos son ahora difícilmente imaginables.

Pero ¿cómo podrá una corporación de la envergadura de Grupo Nealis saber qué está por llegar en el sector de las smart cities? ¿Tendrá la agilidad y flexibilidad para responder?

"Somos esa frontera del grupo donde, de alguna forma, estamos probando por dónde puede evolucionar la compañía" Guillermo Berlanga, director de Nealis Innovation Hub

Guillermo Berlanga, director de Nealis Innovation Hub, nos da algunas claves. El hub es la evolución natural de aquel primer departamento de Innovación y Mejora Continua, puesto en marcha en 2009, un momento en que para la mayoría del tejido empresarial español la transformación digital y sus múltiples potencialidades eran todavía unas grandes desconocidas.

Su labor en la actualidad es ejercer de "frontera", funcionando como un "sensor estratégico que está constantemente palpando el mercado para las empresas del Grupo Nealis", explica Berlanga. En lugar de limitarse a la gestión tradicional de servicios, el equipo de innovación de Nealis actúa como ese vigía encargado de ir un paso por delante para ayudar a diseñar el camino a seguir.

Guillermo Berlanga en la presentación de Nealis Innovation Hub.

"Somos esa frontera del grupo donde de alguna forma estamos probando por dónde puede evolucionar la compañía", argumenta el responsable del hub.

Nealis Innovation Hub nace como la evolución del trabajo desarrollado en los últimos años a través de un equipo de más de 70 personas implicadas, en los que Nealis ha consolidado iniciativas de intraemprendimiento como IoTsens o Hydrens, así como colaboraciones estables con universidades y centros tecnológicos a través de sus tres cátedras, aula universitaria y programas de investigación aplicada.

"No se trata de una exploración aislada; el objetivo de trabajar en esta frontera es que la innovación responda a un impacto real en el negocio" Guillermo Berlanga, director de Nealis Innovation Hub

Sin embargo, el nuevo hub unifica, ordena y potencia todas esas iniciativas en un marco común, más robusto y orientado a afrontar los retos urbanos desde la experimentación, la tecnología y la co-creación.

Se organiza en tres grandes dimensiones. La primera, Explore, está orientada a observar tendencias, generar conocimiento, impulsar la investigación aplicada y promover la transferencia tecnológica.

La segunda, Grow, se centra en fortalecer la cultura innovadora de la compañía y compartir buenas prácticas e impulsar nuevas iniciativas y spinoffs internas. La tercera, Connect, está destinada a reforzar la colaboración con startups, empresas tecnológicas y otros agentes del ecosistema para cocrear soluciones y escalarlas.

Y puntualiza: "No se trata de una exploración aislada; el objetivo de trabajar en esta frontera es que la innovación responda a un impacto real en el negocio. Los proyectos de I+D se diseñan para acercar a las empresas del grupo a lo que estas visualizan ser en el futuro".

Nealis Tech: conector del hub de innovación

La conexión entre Nealis Innovation Hub y Nealis Tech es fundamental para lograr esa estrategia anticipatoria de lo que serán las smart cities en el futuro para comenzar a construirlas desde el presente.

Así lo explica en nuestra visita Marcos Rozas, Managing Director de Nealis Tech, el brazo tecnológico del grupo que surge en esta nueva etapa de la integración de IoTsens y Giditek, las marcas que hasta el momento lideraban los servicios tecnológicos de la compañía, en un movimiento estratégico con el que refuerzan su apuesta por la digitalización avanzada de los servicios urbanos.

"Nealis Tech es una pieza clave dentro de Nealis Innovation Hub. En el área Connect, p articipa en la evaluación técnica de startups, especialmente aquellas con soluciones digitales, para posibles colaboraciones o inversiones; en Explore, c olabora en proyectos de I+D transversales, conectando la capa digital con sectores como la electricidad o la gestión de puertos, y por último, en Grow, p roporciona las herramientas digitales necesarias para la mejora de procesos internos en las empresas de servicios del grupo" .

Su aportación para escalar es determinante, como detalla Rozas: "A diferencia de la etapa anterior de proyectos reactivos u ocasionales en el extranjero, Nealis Tech aporta una estructura de desarrollo de negocio más sólida . Esto permite que la actividad internacional sea recurrente , estableciendo partners fijos en mercados potentes de Middle East" . Vamos a dar una oportunidad a la paz, al diálogo y a la negociación. Si eso fracasara veremos qué hay que hacer José Manuel García-Margallo, Ministro de exteriores