Costes, inflación y experiencia: la ecuación que la hostelería intenta resolver con tecnología en HIP 2026

La hostelería europea llega a 2026 atrapada entre una presión creciente sobre los márgenes y una transformación tecnológica que ya no admite marcha atrás. Inflación persistente, encarecimiento de suministros, rotación de personal y un consumidor más exigente han convertido la eficiencia operativa y la diferenciación de marca en dos caras de la misma moneda.

Ese será el telón de fondo de HIP 2026, que del 16 al 18 de febrero volverá a convertir IFEMA Madrid en el principal laboratorio europeo de la nueva hostelería.

No se trata solo de volumen, aunque las cifras ayudan a entender la magnitud del encuentro: más de 60.000 profesionales y cientos de compañías y directivos convocados en torno a un mismo menú: el sector necesita hacer más con menos; y hacerlo rápido.

La tecnología, y en particular la inteligencia artificial, ha pasado de ser una promesa a convertirse en una palanca concreta de competitividad, capaz de reducir hasta un 30% los costes operativos en determinados modelos de negocio, según datos de mercado recientes. Por ello, HIP 2026 pondrá sobre la mesa cómo se está produciendo esa transición, pero también qué riesgos implica ejecutarla mal.

Uno de los ejes más visibles será el aterrizaje real de la automatización, la robótica y la IA en cocinas, hoteles y espacios de alta intensidad operativa. Desde cocinas modulares capaces de servir miles de platos en minutos hasta restaurantes automatizados en aeropuertos o sistemas de food delivery robotizado en entornos educativos, el congreso mostrará casos en respuesta a problemas muy concretos: tiempos de espera, escasez de personal, picos de demanda o control de inventarios.

Más de 60.000 directivos, empresarios y profesionales del HORECA acudirán a HIP 2026

Pero HIP 2026 también quiere ir más allá del relato de la eficiencia. La tecnología, coinciden cada vez más directivos, solo genera valor si no diluye la experiencia ni erosiona la identidad de marca. Ese equilibrio entre automatizar procesos y preservar el alma del negocio será uno de los debates transversales del evento. Desde la gestión hotelera hasta la restauración organizada, pasando por el aprovisionamiento o la formación de equipos, la pregunta no es si integrar IA, sino cómo hacerlo sin convertir la experiencia en algo genérico o deshumanizado.

En paralelo, el congreso dedicará un foco específico a uno de los segmentos que mejor refleja el cambio de paradigma en la hostelería: el mundo dulce. Cafeterías, pastelerías y heladerías están dejando atrás una lógica centrada exclusivamente en el producto para construir propuestas donde la experiencia, la marca y la especialización pesan tanto como la receta.

Y es que, en un mercado saturado y con el poder adquisitivo tensionado, la diferenciación ya no pasa solo por el sabor, sino por la capacidad de crear conceptos reconocibles, escalables y memorables. Así pues, HIP 2026 analizará cómo la gestión, el diseño, el packaging y el uso inteligente de la tecnología están redefiniendo estas categorías.

Ese mismo hilo conductor, el de crecer con sentido, recorrerá el encuentro de CEOs que convertirá la feria en una suerte de foro estratégico del sector. Más de 150 primeros ejecutivos compartirán visión sobre expansión, internacionalización, profesionalización y construcción de marcas en un contexto de competencia extrema.

No es casual que algunos definan ya HIP como el “Davos” de la nueva hostelería europea: el evento se consolida como un espacio donde no solo se muestran soluciones, sino donde se discute el modelo de industria que viene.