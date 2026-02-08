Los top semanales de la Digitalización: electrificar vapor para descarbonizar la industria

Las claves nuevo Generado con IA AtmosZero propone reemplazar calderas industriales tradicionales por sistemas eléctricos modulares que generan vapor de forma limpia y eficiente, reduciendo hasta un 50% el consumo eléctrico. Un equipo español ha desarrollado una metodología pionera que permite anticipar erupciones volcánicas con 48 horas de antelación, analizando patrones sísmicos. La inteligencia artificial acelera el desarrollo de fármacos en la Universidad de Waterloo, permitiendo tratamientos personalizados y más seguros mediante el análisis de grandes volúmenes de datos. La Unión Europea reconfigura políticas financieras, fronterizas y de ampliación como herramientas clave de seguridad y poder geopolítico en respuesta a un entorno global más inestable.

El vapor ha sido durante los últimos siglos ese motor silencioso que impulsaba los procesos de fabricación industriales en todo el mundo, ya fuera para la elaboración de papel, químicos, medicamentos o incluso alimentos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, su obtención todavía implica la quema de combustibles fósiles a gran escala. Frente a este escenario, la startup estadounidense AtmosZero, nacida del ecosistema del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), plantea sustituir las calderas tradicionales mediante un sistema eléctrico basado en una bomba de calor modular que genera vapor de forma limpia y económica, todo ello sin afectar a los métodos de trabajo.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias.

En el top 10 de esta semana, y más allá de la alternativa al consumo de combustibles fósiles para generar vapor en las industrias, se hallan también un método que anticipa erupciones volcánicas con dos días de antelación, la aceleración del desarrollo de fármacos gracias a la inteligencia artificial, o un proyecto que pretende que la rehabilitación cardiaca pueda hacerse desde casa.

Mientras, el continente europeo experimenta una reconfiguración estructural de varios de los componentes más clásicos de la Unión Europea, como las finanzas, las fronteras y su propia ampliación, que operan de forma explícita como palancas de poder geopolítico, según explica el último informe al respecto disponible en Wake Up BOX. El documento, así pues, estructura distintas tendencias en torno a esa lógica común: las políticas aparentemente técnicas o administrativas se convierten en mecanismos centrales de seguridad, disuasión y proyección de influencia.

Hacia una industria más limpia

La propuesta de AtmosZero parte de un problema poco visible fuera del ámbito industrial. La generación de vapor es responsable de más de 2,2 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono anuales, cerca del 5% de los vertidos energéticos globales.

En contraposición a las calderas tradicionales, su sistema elimina la combustión y utiliza electricidad para elevar el calor hasta producir vapor a temperaturas de hasta 150 grados centígrados, suficientes para la mayoría de aplicaciones industriales. Además, gracias a un compresor de alta eficiencia, consume hasta un 50 % menos de electricidad que otras soluciones de este tipo y puede instalarse como reemplazo directo en plantas ya operativas.

Y desde el lado de los fenómenos naturales, anticipar una erupción volcánica con un margen suficiente para organizar evacuaciones sigue siendo uno de los grandes retos de la gestión de riesgos, especialmente en zonas habitadas. Un equipo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Universidad de Valencia ha desarrollado una metodología pionera que permite detectar señales claras de una erupción inminente con 48 horas de antelación.

El sistema analiza cambios en los patrones sísmicos asociados al ascenso del magma, e identifica el momento en que su comportamiento deja de ser estable y entra en una fase irreversible previa a la erupción.

Acelerar con IA el desarrollo de fármacos

El desarrollo de fármacos suele ser un proceso largo, costoso y lleno de obstáculos, factores a los que se busca remedio en la universidad canadiense de Waterloo con ayuda de la inteligencia artificial. En concreto, se utiliza un modelo de machine learning para analizar grandes volúmenes de datos farmacológicos que ayuden a predecir cómo un medicamento se comporta en el cuerpo e interactúa con ciertas proteínas.

Este sistema, que combina biología, matemáticas aplicadas y ciencia de datos, permite avanzar así hacia tratamientos personalizados más rápidos y precisos, reduciendo ensayos innecesarios para lograr fármacos más seguros y eficaces para todo tipo de pacientes.

Por su parte, desde la Universidad de Exter, en Reino Unido, se trabaja para que la rehabilitación cardiaca deje de estar limitada a los hospitales. Con su proyecto D:Reach-HF, personas con insuficiencia cardiaca realizan ejercicios y seguimiento desde casa durante 12 semanas, a través de un itinerario que combina formación, autoevaluación de síntomas y apoyo en remoto de los profesionales sanitarios.

Además, se cuenta con una plataforma digital en la que figuran tanto pacientes como cuidadores y un panel de control para el personal médico. El modelo ya ha recibido la recomendación condicional del organismo británico encargado de la asistencia médica para su aplicación en el sistema de salud público de este país.

Palancas de poder europeas

En 2026 el continente europeo entra en una fase de transformación geoestratégica que va más allá de ajustes incrementales. Las políticas tradicionales de la UE, como las finanzas, las fronteras y su propia ampliación, se reconfiguran como palancas de poder, y pasan de instrumentos administrativos a herramientas centrales de seguridad y proyección internacional.

El cambio refleja una visión más estratégica, donde cada decisión sobre integración, gasto o control fronterizo se vincula directamente a la capacidad de disuasión y a la influencia europea en un contexto global cada vez más inestable, según apunta el último informe sobre claves geopolíticas disponible en Wake Up BOX.

La ampliación de la Unión Europea, por ejemplo, se entiende como un mecanismo activo de seguridad. Tras la guerra en Ucrania, la adhesión de nuevos países deja de verse como un proceso normativo lento y lineal: su objetivo estratégico es consolidar territorios clave dentro del ecosistema europeo, anticipando amenazas más allá de las fronteras formales.

Modelos como la integración gradual o el acceso parcial al mercado único permiten anclar regiones sensibles al proyecto de la UE. Esta aproximación obliga a repensar gobernanza, presupuestos y mecanismos de decisión interna, con un foco explícito en la seguridad y estabilidad del continente.

El poder europeo también se refleja en finanzas y fronteras. La política financiera se convierte en instrumento estratégico además de sancionador, y moviliza activos y estructuras de préstamo para sostener objetivos geopolíticos mientras los riesgos legales y operativos crecen.

Paralelamente, la entrada en funcionamiento del Pacto Europeo de Migración y Asilo transforma las fronteras en sistemas administrativos complejos. Así, estos tres elementos convergen en una europeización acelerada de funciones estatales críticas, imprescindible para competir en un entorno global más exigente.