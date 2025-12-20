Los top semanales del Índice de la Digitalización: nuevos materiales e impresión 3D para construir viviendas más rápido

Las claves nuevo Generado con IA La catedral de Lausana utiliza realidad extendida e inteligencia artificial para monitorizar el estado y deterioro de sus bloques de piedra, facilitando la conservación patrimonial. Nueva tecnología argentina permite medir en tiempo real el agua superficial y subterránea en campos, ayudando a la gestión agrícola y la prevención de crecidas. Una startup de Princeton ha desarrollado filtros inspirados en plantas acuáticas que eliminan hasta el 98% de los microplásticos en depuradoras e industrias. Europa afronta 2025 como un laboratorio de estrés geopolítico y tecnológico, impulsando la hipersoberanía digital, la ciberseguridad y el rediseño de infraestructuras esenciales.

El tiempo es un factor que siempre ha jugado en contra de la urgencia habitacional. Pese a la acuciante necesidad de viviendas de obra nueva, la distancia que separa el inicio de una obra de la entrega de llaves es todavía muy larga, y la reducción de esos plazos aparece siempre marcada en rojo como uno de los grandes retos del sector de la construcción. Ahora, no obstante, investigadores de la Universidad Estatal de Oregón han dado con un nuevo material que persigue precisamente eso: que se edifique más rápido y de forma más sostenible. Se trata de un sustituto para el hormigón capaz de endurecerse mientras se va imprimiendo en 3D.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias. En el top 10 de esta semana, y más allá de las iniciativas para acelerar los procesos de la construcción de viviendas, es posible encontrar un desarrollo del MIT capaz de alimentar implantes médicos sin cirugías invasivas, robots que reparan frescos pintados hace milenios, y soluciones innovadoras para cultivar tomates en climas fríos.

Al mismo tiempo, la aceleración tecnológica ha terminado por transformar de manera decisiva la arquitectura interna de las organizaciones en 2025. Ahora, y más allá de la adopción de herramientas avanzadas, las empresas que arrojan un mejor rendimiento destacan por su capacidad para reconfigurar sus modelos operativos, fortalecer sus infraestructuras críticas y desarrollar talento que trabaje junto a la inteligencia artificial. En la combinación de tecnología, resiliencia y capacidad de los trabajadores es donde emerge el valor de las compañías, tal y como expone el último informe sobre casos de éxito disponible en Wake Up BOX.

Desarrollado por un equipo de la Universidad Estatal de Oregón, este novedoso material se basa en arcilla y otros componentes de origen natural, como fibras de cáñamo, arena y biochar, un derivado vegetal rico en carbono. A diferencia del cemento tradicional, que puede tardar semanas en alcanzar la resistencia necesaria, este compuesto se solidifica casi al instante gracias a una reacción química controlada, lo que permite imprimir muros y estructuras sin necesidad de soportes adicionales. Además de acelerar la construcción, su menor huella de carbono lo convierte en una alternativa más respetuosa con el medio ambiente.

Un implante médico tan pequeño que puede introducirse con una aguja y funcionar sin batería suena a ciencia ficción, pero ya empieza a tomar forma en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Algunos de sus investigadores han desarrollado una antena microscópica, más fina que un cabello humano, que puede alimentar dispositivos médicos en el interior del cuerpo sin necesidad de cirugía. La clave está en una nueva tecnología que transforma campos magnéticos externos en electricidad de forma segura, sin calentar los tejidos, y que anticipa implantes menos invasivos para la estimulación nerviosa o marcapasos.

Robots para restaurar frescos

En Pompeya, uno de los yacimientos arqueológicos más frágiles y complejos del mundo, la restauración de frescos del siglo I ha encontrado un aliado inesperado: un robot guiado por inteligencia artificial. Desarrollado en el marco del proyecto RePAIR, financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad Ca' Foscari de Venecia, este sistema combina visión artificial, algoritmos y brazos robóticos para recomponer miles de fragmentos como si fueran un rompecabezas sin imagen final. Una tecnología que acelera una de las tareas más arduas de los arqueólogos y que impulsa nuevas formas de conservar y estudiar el patrimonio cultural.

Por otro lado, y en el sector agrario, cultivar tomates en climas fríos siempre ha sido un reto para la agricultura, aunque una investigación del Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) apunta a resolverlo. Un equipo liderado por la Universidad de Barcelona ha identificado el papel clave de unos compuestos presentes en las membranas celulares, de nombre esteroles glicosilados, que permiten a la planta soportar bajas temperaturas sin frenar su crecimiento. El hallazgo, publicado en Plant Physiology, podría tener un impacto directo en la productividad y la sostenibilidad agrícola.

Cambios en las reglas del juego empresarial

La aceleración tecnológica ha cambiado las reglas del juego empresarial en 2025. Ahora, la diferencia real la marcan aquellas organizaciones capaces de reorganizar su forma de trabajar, proteger sus infraestructuras clave y preparar a sus equipos para colaborar con la IA. Como bien se explica en el último informe sobre casos de éxito publicado en Wake Up BOX, la tecnología solo genera valor cuando se integra en la estrategia, los procesos y la toma de decisiones diarias.

Esta transformación se apoya además en tres grandes palancas. La primera es el uso de sistemas de IA capaces de actuar de forma coordinada, lo que permite automatizar procesos de principio a fin y acelerar decisiones complejas. Empresas de sectores tan distintos como la banca o la industria pesada ya están utilizando estos modelos para ganar eficiencia, reducir tiempos y mejorar la productividad sin aumentar recursos.

Las otras dos palancas son la resiliencia y el crecimiento sostenible. Cada vez más organizaciones refuerzan su soberanía digital y sus infraestructuras para protegerse frente a riesgos tecnológicos y geopolíticos. Al mismo tiempo, apuestan por un modelo de crecimiento basado en talento potenciado por IA y en estrategias de sostenibilidad más inteligentes. El resultado es un nuevo tipo de ventaja competitiva, basada en la capacidad de adaptarse y recomponerse en un entorno de cambio constante.