La prensa abraza el cambio de paradigma de la IA, pero reconoce que "aún hay muchas amenazas"

Es el nuestro un sector al que le gusta mirarse el ombligo. Casi siempre desde una posición, si no de superioridad, sí de cierta sensación de autoridad. Hasta que ha llegado la inteligencia artificial.

¿Compañera o enemiga? ¿Un abrazo o un disparo en la sien? No habrá habido un momento en la historia en la que el oficio de contar la actualidad se haya enfrentado a un reto mayor. El I Foro Hispanoamericano de IA Aplicada al Periodismo ha servido para dejar a un lado la siempre frenética rutina informativa para sentarse y reflexionar.

El evento, organizado por la aceleradora corporativa Innsomnia Business Accelerator en su sede de Valencia, ha reunido esta semana a responsables de medios de comunicación nacionales e internacionales, startups especializadas, agencias y tecnológicas de la talla de Microsoft en torno al debate sobre el binomio prensa-tecnología.

Hay palabras que se han repetido: "Miedo", "ética", "credibilidad"… Son palabras sobre las que la IA tiene mucho que decir y sobre las que se ha reflexionado durante las dos jornadas que ha durado el evento.

La primera jornada dio voz a medios y grupos de comunicación nacionales como EFE, ABC, RTVE, EL ESPAÑOL, El Confidencial, Godó, Prisa, Prensa Ibérica o Unidad Editorial. Se trata de medios nacionales casi todos provenientes de los medios clásicos.

Aun así, todos están abrazando ya la IA en sus procesos. Se está produciendo un evidente cambio de paradigma y eso obliga, tal y como explicó el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, a que "el periodista tenga que hacer lo de toda la vida y lo de la nueva vida".

Los debates tuvieron mucho de reflexión sobre ese cambio de paradigma y sobre los cambios en las estrategias que han tenido que abordar los medios y mucho de explicación de casos de uso concretos.

Sobre lo primero, Carlos Caneiro, director adjunto de ABC, recalcó que "hemos perdido credibilidad con el paso de los años y en un futuro con IA es el momento de que recuperemos esa credibilidad". David Corral, experto en innovación y responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación en RTVE, admitió que hay "miedo a la IA". Y Daniel Muñoz, director de Estrategia Digital, IA, Producto y Datos en EL ESPAÑOL, reconoció que "vienen curvas complicadas, sobre todo en modelo de negocio; vemos oportunidades de eficiencia o para potenciar las habilidades de los periodistas, pero el capítulo de las amenazas esté lleno y no vemos que el modelo de negocio vaya a mejorar sustancialmente".

Algo parecido a lo que expresó Pere Català, director de Transformación Digital e Inteligencia Artificial del Grupo Godó: "Nos cuesta vincular la IA a mejora de negocio". Por su parte, Gonzalo Teubal, director de Gobernanza de la IA en PRISA, reconocía que "es la primera vez que la tecnología ha afectado a todo el proceso productivo".

En este sentido, Manuel Ángel Méndez, redactor jefe de Teknautas y miembro del Comité de IA de El Confidencial, David Guardado, Product Manager en la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, y Rubén Guirado, Head of Data Science de Unidad Editorial, han sido los encargados de explicar cómo dar valor de negocio a la inteligencia artificial en un medio de comunicación.

Guardado hizo un símil con el sector de la movilidad. “Prensa Ibérica no tiene vehículo autónomo, tiene asistentes. El piloto es el periodista”, explicó antes de remarcar la adaptación de estrategias para que cada cabecera del grupo pueda utilizar la IA de manera flexible según sus necesidades. Méndez detalló cómo en El Confidencial están utilizando la IA para detectar eventos como caídas de tráfico, ratios de conversión en suscripciones o interacciones con usuarios, entre otras cuestiones. Por último, Guirado reveló que en Unidad Editorial llevan años usando IA y ahora la generativa la usan, por ejemplo, como herramienta de mercado.

En relación con lo anterior, una de las tecnológicas líderes a nivel mundial, Microsoft, también aportó durante la primera jornada su visión. David Hurtado, Innovation Lead en Microsoft España, detalló los proyectos y planes de la compañía norteamericana para el sector de los medios de comunicación.

Hurtado incidió en la importancia de usar la IA en favor de la productividad, defendió que “nunca vimos una tecnología que haya evolucionado tan rápido” y reconoció que “no se me ocurre en los medios de comunicación un proceso donde no pueda actuar hoy en día la IA”. Asimismo, vaticinó que la IA “va a provocar cambios en cuanto al estilo”. Herramientas como ‘Copilot’, por cierto, ya se han puesto al servicio del periodismo.

Durante el evento, cuatro startups presentaron sus soluciones específicas para medios de comunicación

También despertó gran interés la ponencia sobre una herramienta denominada Xaloc Assistant, desarrollada por Hiberus, especialmente pensada para el sector de los medios, que se encargaron de presentar Belén Jódar y David Sancha.

Jódar y Sancha explicaron que Hiberus tiene presencia en 32 países y ha desarrollado esta herramienta para ayudar tanto a periodistas como a editores de medios a mejorar y adaptar los contenidos según sus necesidades y según los objetivos en relación con la audiencia. La IA cobra protagonismo en las funciones asociadas a esta herramienta. Y todo “respetando el flujo de la redacción”.

Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), intervino también para remarcar que “la IA es un tsunami, porque produce e interpreta”. Sobre las amenazas aludió a que “la capacidad de generar contenidos falsos es ilimitada y si no actuamos pronto, la brecha informativa se ampliará”. En cuanto a las oportunidades, el escalado de soluciones, la investigación y el análisis son clave. Abogó por un acuerdo global en el sector para garantizar la ética en el uso de la IA.

Hubo más ponencias. Paola Bruni, editora general de Infobae España, abordó los nuevos escenarios periodísticos tras esta revolución de la IA y contó cómo este medio dispone de hasta 50 asistentes con diferentes funciones, como para crear contenido de impacto con criterio periodístico.

1MillionBot, una de las startups que presentaron sus soluciones para medios de comunicación.

Carlos Ardila, Sales Manager de Protecmedia, incidió en la vocación de la IA como asistente de periodistas. Su ponencia giró en torno al cambio que ha supuesto la obtención de información, la interpretación y la difusión y de cómo la tecnología ha ido evolucionando y acompañando al periodista.

Por último, Tomás Dodds, director del Public Tech Media Lab de la Universidad de Wisconsin-Madison, introdujo el concepto de los "nuevos futuros democráticos" que llegarán a consecuencia de la aplicación de IA. En este contexto, ha sido muy claro: “Más vale calidad que cantidad”.

Y es que como quedó claro tanto en esta primera jornada como en la segunda, los casos de uso son ilimitados, por más que se abogue por la calidad más que por la cantidad. De entre las aplicaciones más sustanciales que se presentaron, destaca la de un campo de pruebas de IA para que los periodistas prueben aplicaciones. A día de hoy, como se ha visto esta semana, empiezan a aparecer los agentes de IA en las redacciones.

La prensa regional e internacional fue protagonista en la segunda jornada del foro. Juan Candela, director de Negocio Digital de Las Provincias explicó que en Las Provincias la IA se está utilizando, entre otros procesos, para “monitorizar los precios de las suscripciones de la competencia” y realizar informes con ellos o para capturar titulares de algunos medios para que el LLM los analice.

Por su parte, Rafa Lupión, responsable de Innovación y Contenidos Audiovisuales de Ediciones Plaza, presentó un proyecto piloto para la edición local de Castellón, pensada para “aumentar la productividad del periodista y liberarlo de tareas en las que no aporta valor”: agentes que les van a ayudar a monitorizar fuentes, realizar preguntas al libro de estilo o incluso contar con un agente que elabore un primer borrador de una noticia a partir de unos datos.

Bernardo Guzmán, director de la Cadena SER Comunitat Valenciana, aludió a la ventaja que supone el hecho de que “hoy en día a nivel usuario, la IA, es muy accesible para los ciudadanos y así lo estamos intentando hacer en la radio”. También ha incidido en que "no puede llegar a sustituir al ser humano”.

¿Servidores propios o nube?

Por último, Fuencis Rausell, jefa de Digital de À Punt, puso sobre la mesa que “estamos priorizando la rapidez y accesibilidad de los redactores”, por lo que se opta por tener los datos en servidores propios para casos de uso que van desde la traducción a la transcripción o subtitulación. Catalogar los archivos es otro de los usos sobre los que se está trabajando.

Jesús Álava, director de consultoría de comunicación corporativa en Kreab; Óscar Peña, Chief Innovation & Digital Solutions Officer de ATREVIA; Carmen Torrijos, responsable de Inteligencia Artificial en Prodigioso Volcán; y Vicente Castillo, director de Innovación Tecnológica en Zeus by LLyC, fueron los encargados de reflexionar sobre el papel de la IA en las agencias de comunicación, donde esta tecnología está cobrando, como se ha explicado, una función cada vez más importante.

Álava habló de cómo Kreab ha creado un AI Squad, un pequeño equipo para implementar tecnología e identificar casos de uso. Por su parte, Peña habló de la importancia de la securización, “ya que trabajamos con muchos datos de muchos clientes”. Torrijos afirmó que “ya no hay comunicación digital posible fuera de la órbita del campo gravitatorio de la IA”. Y Castillo insistió en todo lo que la IA puede hacer por una agencia de comunicación: “Automatizar procesos, transformar datos en decisiones y multiplicar la creatividad o medir intangibles”.

El foro abordó la IA y su relación con los medios de comunicación también a nivel internacional. Gastón Roitberg, secretario de Redacción en La Nación de Argentina, explicó cómo la IA se ha colado en la redacción de este periódico argentino, igual que hizo Claudio Cabrera, vicepresidente de Audiencias en The Athletic (New York Times).

Por cierto, en el marco de este foro, cuatro startups presentaron sus soluciones específicas para el sector. Fueron KnowHow2U (creación de soluciones para empresas basadas en cualificar, resumir y certificar contenidos; Inverbis Analytics (minería de procesos); 1MillionBot (chatbots y agentes de IA); y EntriiAnalytics (inteligencia competitiva).

Cerró el foro Rafael Navarro, cofundador y CEO de Innsomnia Business Accelerator, quien resaltó que el periodismo es un “sector trascendental para las democracias” y reiteró la necesidad de apoyo al sector por parte de la Unión Europea y de todas las administraciones públicas.