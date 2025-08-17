El robot bípedo asistencial ya está muy cerca de entrar (por fin) en nuestros hogares

Francesco Ferro, un ingeniero de telecomunicaciones de Bari (Italia) afincado en Barcelona, creó PAL Robotics hace 21 años con un propósito muy claro: mejorar el bienestar de la sociedad y resolver problemas cotidianos mediante la integración de la robótica en la vida diaria.

La empresa, que cuenta hoy en día con 120 trabajadores, sede central en Barcelona y subsedes en Toulouse y Roma, desarrolló el primer robot bípedo humanoide totalmente autónomo de Europa. Su continuado empeño en investigar e incorporar nuevos modelos robóticos aplicables a múltiples sectores, ha situado a la compañía como líder europeo y en el Top10 mundial de la robótica humanoide, al lado de las norteamericanas Boston Dynamics y Agility Robotics, las chinas Unitree Robotics y Fourier Intelligence o la británica Engineered Arts.

Pero mientras las tecnológicas de Estados Unidos o China compiten por liderar la robótica humanoide más espectacular y futurista, PAL Robotics pretende construir robots realmente útiles y colaborativos, que aporten un impacto real en el bienestar social a través de la colaboración persona-robot.

Las unidades robóticas de la compañía ya están operativas en sectores como la industria, retail, agroalimentación, educación, sanidad, entretenimiento “e intervienen muchísimo en investigación”, apunta Ferro. La empresa ha participado a lo largo de su historia en más de 25 proyectos europeos relacionados con estos múltiples sectores.

“En el ámbito del healthcare, uno de nuestros sueños es convertirnos en especialistas en el cuidado de personas ancianas”, afirma. Explica la participación de PAL Robotics en

el desarrollo de dos robots humanoides surgidos a raíz del proyecto europeo SACRO (Semi-Autonomous Care Robot), a través de su colaboración con la empresa holandesa Heemskerk Innovative Technology (HIT), coordinadora del proyecto.

La unidad robótica TIAGo, adaptada para tareas asistenciales como la entrega de objetos, detección de caídas, telepresencia y aprendizaje de tareas manipulativas, fue la aportación de PAL Robotics al proyecto, “en el que desarrollamos una plataforma que permitía que un solo experto pudiera supervisar y teleoperar hasta diez unidades robóticas semi-autónomas”, explica.

El creador de la compañía recoge el premio Nit de la Robòtica 2024.

“Las conclusiones del proyecto indicaron que la utilización de un robot semiautónomo en el entorno del hogar permitirá que una persona anciana pueda continuar en su casa entre dos y cinco años más desde que empiece a perder alguna funcionalidad”, comenta Ferro, que está convencido de que “ésta será una realidad y se incorporará a la cotidianidad” más pronto que tarde.

PAL Robotics tiene actualmente un papel destacado en el proyecto europeo PRIMI (Performance in Robot Interaction via Mental Imagery), que tiene como objetivo desarrollar robots que puedan razonar, planificar e interactuar con los humanos usando modelos inspirados en el cerebro humano. La empresa de Ferro aporta el hardware, a través de su robot KANGAROO, y el software cognitivo necesario para integrar las capacidades neuromórficas. Los robots resultantes serán capaces, entre otras funciones, de llevar a cabo rehabilitaciones fisioterapéuticas de personas que hayan sufrido ictus.

Coste y normativa

Dos inconvenientes mantienen todavía a los robots humanoides lejos de los hogares. Por un lado, el alto coste que todavía tienen, sobre todo porque “su fabricación podría considerarse casi artesanal, no se fabrican en cadena”. Por otro, la normativa que deben cumplir, muy rígida en Europa y mucho más laxa en el resto del mundo. Aún y así, según un reciente informe de Morgan Stanley, para 2035 habrá 13 millones de robots humanoides conviviendo con humanos en el mundo, una cifra que escalará hasta los mil millones para 2050.

Con un precio que se sitúa a partir de los 50.000 euros, según empresa y modelo, “también estudiamos, junto con Cáritas de Portugal, dentro del proyecto europeo en el que participamos, las posibles vías reales de financiación. Llegamos a la conclusión que una de las opciones más factibles era que se implicasen gobiernos, compañías de seguros y familias en una misma proporción, teniendo en cuenta que este tipo de robots ahorran costes a la sanidad y a las compañías de seguros, y pueden tener multiusuarios, con lo que el coste para las familias podría reducirse”.

Francesco Ferro posa con uno de los dispositivos creados por PAL Robotics.

Ferro anuncia que la empresa tiene en cartera un modelo de robot humanoide destinado a tareas asistenciales.

“Gracias a la revolución de la inteligencia artificial, hemos conseguido modelos muy avanzados para tareas que no son críticas ni peligrosas, pero debemos adaptarlos a las normativas europeas para utilizar estos robots en entornos privados y, ahora mismo, los únicos que pueden actuar en estos lugares son bases móviles que trasladan materiales, y que ya vemos en muchos entornos hospitalarios. El resto todavía se encuentra en fase piloto o de concepto”.

Auditores de Decathlon

PAL Robotics posee tres líneas de negocio: robots humanoides destinados a la investigación (TALOS, KANGAROO y REEM-C); robots manipuladores móviles que interactúan (TIAGO y TIAGO Pro); y modelos destinados a la intralogística, compuestos por bases móviles (TIAGo Base, TIAGo OMNI Base y TIAGo Base AI) y la columna StockBot, que realiza inventarios. A estas líneas de desarrollo también se han de sumar TIAGo Head y ARI, los robots de entretenimiento.

“StockBot nos ha permitido entrar en el mundo del retail con fuerza”, y explica como Decathlon adquirió 200 robots que ha distribuido en tiendas de 15 países. “Las columnas navegan por las tiendas y localizan y auditan en tiempo real los productos que los clientes han ubicado en lugares que no les corresponde, una tarea de inventario a la que antes los empleados dedicaban muchas horas”.

Código abierto, un valor añadido

La decisión que Ferro tomó en 2009 de adaptar los códigos de PAL Robotics al ROS (Robot Operating System) se ha convertido en uno de los puntos fuertes de la compañía. “Nos dimos cuenta que el verdadero problema era el mantenimiento del software, algo que pocas empresas se pueden permitir, y facilitarlo fue el principal motivo de abrir nuestro software adaptándolo al ROS. El hecho de poder realizar el mantenimiento de manera comunitaria y global es un valor añadido para la compañía, y nos abrió las puertas de los principales centros de investigación a nivel mundial”, afirma.

Ferro es todo un referente en la robótica humanoide. Industry Director de la EU Robotics, Industry Robotics Director de ADRA (AI Data Robotics Association), Board Director de Hispa.Rob y Chair del Grupo de Servicio de la IFR (International Federation of Robotics), recibió el premio Nit de la Robòtica, otorgado por Ingenieros Industriales de Catalunya en octubre del año en Barcelona, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución relevante al desarrollo de la robótica humanoide. “En diez años, la robótica nos mejorará la calidad de vida”, asegura.