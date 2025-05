Food 4 Future augura un sector alimentario digital, inteligente, tecnológico y sostenible

Food 4 Future -Expo FoodTEch 2025 ha presentado a sus visitantes esta semana el nuevo storytelling que se ha propuesto seguir el ecosistema alimentario para consolidar España como país referente del sector foodtech en Europa y convertirlo también en uno de los más competitivos a nivel global. La quinta edición del evento, que tuvo en esta ocasión a Alemania como país invitado, se ha celebrado de martes a jueves de esta semana en el Bilbao Exhibition Center (BEC) junto con el salón Pick&Pack for Food Industry, dedicado al packaging y la logística de esta industria.

En el BEC se han visto propuestas atrevidas, procesos productivos en los que mucho tiene que decir la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la economía circular, soluciones disruptivas para una mayor seguridad alimentaria y tendencias que harán cambiar el comportamiento del consumidor en poco tiempo.

Grandes cambios para dar respuesta a retos mayúsculos: habrá que proveer de alimento a una población mundial que rozará los 10.000 millones de personas en solo 25 años más; el impacto medioambiental afecta cada vez más, por exceso o por defecto, a los recursos naturales; la biodiversidad disminuye… Mientras, los consumidores desean unos alimentos saludables, de origen sostenible y a un coste aceptable. Ofrecer respuestas que conjuguen esta visión holística está sacudiendo a la industria.

En los diferentes foros celebrados durante las jornadas del Food 4 Future se han detallado procesos complejos que hacen avanzar en la transformación digital los ámbitos más tradicionales del sector alimentario, como el caso de éxito de la automatización de las bodegas Campo Viejo de Pernod Ricard, en la Rioja, llevada a cabo por Ibernova. La solución aplicada permite la gestión, control y monitorización de plantas productivas del sector vinícola en tiempo real y fácilmente integrable a la tecnología utilizada por el cliente.

El avance en la digitalización de los procesos de envasado ha tenido como protagonista la startup Beckhoff, que ha presentado su sistema de transporte por levitación magnética, solución por la que ha sido premiada en la categoría Automation and robotics solution for the food value chain de los Foodtech Innovation Awards 2025, otorgados el pasado miércoles.

Vista general del evento en Bilbao. M. Sardà

El evento mostró aplicaciones tecnológicas que desbordan el sector, como el desarrollo de gemelos digitales para reducir el consumo energético, el análisis de datos para un mejor control de la maquinaria y la producción, la IA para mejorar procesos y ser más eficientes en sostenibilidad.

La implementación de IoT para mejorar las actuaciones agrícolas o logísticas también ha tomado la palabra, como nos explicaba Carol Benedí, responsable del departamento de Desarrollo del mercado de la alimentación en el centro tecnológico Eurecat. "El campo necesita mano de obra y en la robotización de muchas tareas ha encontrado la solución", afirma.

La recolección de frutas con plataformas robotizadas autónomas y brazos robóticos capaces de hipermanipulación de precisión ha sido uno de los diversos desarrollos presentados por el centro tecnológico en Food 4 Future.

"Ofrecemos robots para invernaderos horizontales y verticales, pero también para trabajar en el terreno, capaces de recolectar frutas o verduras, reconociendo el calibre y el punto exacto de maduración", explica Benedí. Robótica, sensores e IA para ayudar a la transformación agrícola, y también células fotovoltaicas semirígidas y semitransparentes que combinan el crecimiento de los cultivos de invernadero con la generación de energía.

Proteínas alternativas

Javier Cao, responsable de Desarrollo de negocio, alimentación y ciencias de la vida de Alfa Laval, e Ignacio Navarro, gerente de la división de Food and Water de la firma sueca establecida en nuestro país desde 1958, aseguran que "en España tenemos un buen ecosistema alimentario, situado entre los mejores a nivel global y, en este contexto, la proteína alternativa tiene sin duda un potencial muy alto", precisando que “sigue siendo un campo que cuesta, seguramente por cuestiones de hábito y culturales”.

Alfa Laval, que se sitúa como líder mundial de productos para las áreas de transferencia de calor, separación y manejo de fluidos para los sectores de la alimentación, energía, medio ambiente e industria naval, ha presentado en Food 4 Future soluciones innovadoras para el procesamiento de proteína de nueva generación, separación de la biomasa, fermentación de precisión y producción de carne cultivada. “Ayudamos a nuestros clientes a optimizar el consumo energético y reducir impacto ambiental y costes en sus procesos”, aseguran ambos directivos.

Javier Cao, directivo de Alfa Laval. M. Sardà

Las proteínas alternativas son sin duda uno de los mayores retos del sector alimentario pero también es uno de los ámbitos que ofrece más oportunidades de negocio a futuro.

Cocuus es uno de los ejemplos de oportunidad de futuro hecha realidad hoy. Premiada como startup más innovadora en los Foodtech Innovation Awards de esta edición, la firma ha mostrado en el evento la primera línea industrial de impresión de alimentos alternativos en 3D.

Daniel Rico y Patxi Larumbe, fundadores de Cocuus, junto a la impresora de alimentos 3D. M. Sardà

"La maquinaria expuesta es capaz de construir cinco quilogramos de bacon en tan solo ocho segundos. Podemos elaborar a esta velocidad cualquier alimento híbrido o plant-based, desde piezas de carne que cortaremos con forma de bistec hasta bloques de salmón o gambas", comenta Patxi Larumbe, CCO de la firma y cofundador de la misma junto con Daniel Rico, CTO.

Cocuus tiene sus propias formulaciones para los alimentos plant-based. "Los híbridos los elaboramos con recortes de los alimentos de origen animal que se desestiman en el proceso de cortado para la venta. A esos recortes les añadimos grasa vegetal y elaboramos una pasta que introducimos en la línea industrial de impresión. El resultado es una pieza sin colesterol y con trazabilidad garantizada, al que daremos forma de bistec, loncha de bacon o cualquier otro alimento, según de donde provengan los recortes del alimento", explica Larumbe.

El mercado espera

Salchichas producidas con parte de proteína de insectos, galletas creadas con impresión 3D, dispositivos domésticos para transformar el aceite de cocina usado en jabón líquido, productos que demuestran que la economía circular es posible, como la tableta de chocolate desarrollada con un 19% de posos de café recuperados o las bebidas fermentadas de remolacha y hojas de olivo, con potencial probiótico y propiedades antioxidantes… El talento existe, las ganas de emprender también y cada vez son más las iniciativas que buscan facilitar la entrada de las emergentes en el mercado.

"Si la solución que ofrece la startup es única, si el emprendedor es proactivo, si tiene gran conocimiento de la empresa, Sigma le abre las puertas de su programa Tastech", afirma Ernesto Aguiar, director del programa internacional que ofrece la multinacional de la alimentación, matriz de Campofrío.

Ernesto Aguiar, director del programa internacional Tastech de Sigma. M. Sardà

"Es una plataforma global de innovación abierta y a partir de esta sexta edición, como hemos dado a conocer durante el Food 4 Future, las startup ya no deberán ceñirse a unas fechas determinadas sino que nos podrán presentar sus soluciones en cualquier momento del año".

Tastech evalúa las ideas, asume el diseño del piloto y su ejecución, crea el business case junto con los emprendedores y les ayuda a escalar. “Creemos firmemente que las corporaciones deben participar activamente en el crecimiento del ecosistema”, asegura Aguiar.

El ‘packaging’ también se alinea

El sector del envasado y los embalajes también vive una transformación que transcurre en paralelo a la del sector de la alimentación y que materializa con el desarrollo de formatos más inteligentes, sostenibles y circulares. Objetivo: reducir el impacto medioambiental sin perder calidad de producto y seguridad alimentaria.

Codificación y trazabilidad están cambiando las reglas del juego. Según Marta Iniesta, Marketing manager de Trebol Group, comentó durante el evento, "la codificación ya no es un requisito, sino una ventaja". La tecnología ha convertido los códigos de barras inteligentes en almacenes de datos que ofrecen información sobre trazabilidad, alertas sanitarias, seguridad o cualquier información adicional que pueda resultar de interés para la empresa o el cliente.

Alimentos híbridos y 'plan-based' propuestos por Cocuus. M. Sardà

Los envases están dispuestos a reducir su huella medioambiental, se transforman en piezas de un engranaje automático que aportan también información adicional. Confeccionados con múltiples materiales sostenibles pero de calidad, solo están a un paso de entrar a formar parte de la economía circular. Firmas como Eroski, Cafés Fortaleza, Aguas Insalus, Beckhoff Automation o Schneider Electric han aportado conocimiento, debate y ejemplos de éxito de como el sector se alinea al de la alimentación en cuanto a impulsar la transformación se refiere. Aseguran que el futuro lo marcaran los materiales reciclables y el refill, y piden seguridad jurídica y tiempo de adaptación para los cambios.

Food 4 Future cerró ayer sus puertas sumando un éxito más a su poder de convocatoria. Firmas pequeñas, medianas y de la talla de AgroBank, Basque Culinary Center, Basque Food Cluster, Beckhoff Automation, Coca-Cola, Danone, PepsiCo, General Mills, Familia Torres, y centros de innovación como Eurecat, IFR, Leitat o Tecnalia, aportaron conocimiento, casos de éxito y debate a las jornadas organizadas por Nebext y el centro tecnológico AZTI, que han contado con un importante apoyo institucional del gobierno vasco y español. El ecosistema enseñó, aprendió y disfrutó, y ya tiene cita reservada para 2026.